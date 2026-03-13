25η Μαρτίου κοντά στην Αθήνα: Προορισμοί για ανοιξιάτικη απόδραση

3+1 προτάσεις για την πιο αξέχαστη μονοήμερη εκδρομή

25η Μαρτίου κοντά στην Αθήνα: Προορισμοί για ανοιξιάτικη απόδραση
Ελλαδα
Ελλαδα
Εκδρομή στα ορεινά χωριά της Αρκαδίας / Βίντεο: ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Προτάσεις για ανοιξιάτικες αποδράσεις κοντά στην Αθήνα την 25η Μαρτίου, που πέφτει Τετάρτη.
  • Δημοφιλείς προορισμοί περιλαμβάνουν την ορεινή Αρκαδία με παραδοσιακά χωριά και τοπικές γεύσεις.
  • Εκδρομή στους Δελφούς για εξερεύνηση αρχαίων μνημείων και πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Η λίμνη Δόξα προσφέρει αλπικά τοπία και δραστηριότητες όπως πεζοπορία και πικ νικ.
  • Η Αίγινα είναι ιδανικός προορισμός για ημερήσια εκδρομή με πλούσια ιστορία και φυσική ομορφιά.

Aναζητάτε έναν όμορφο, κοντινό προορισμό για να περάσετε την αργία της 25ης Μαρτίου, η οποία φέτος «πέφτει» Τετάρτη; Σας έχουμες τις πιο υπέροχες προτάσεις για μία αξέχαστη μονοήμερη εκδρομή!  

Πού να πας την 25η Μαρτίου: Ιδέες για μονοήμερες εκδρομές

 

 

Απόδραση την 25η Μαρτίου στην ορεινή Αρκαδία

Η ορεινή Αρκαδία είναι από τους δημοφιλέστερους προορισμούς και συνδυάζει γραφικά παραδοασιακά χωριά, όμορφη φύση, ενώ η ευρύτερη περιοχή προσφέρεται για πολλές αθλητικές δραστηριότητες, που θα λατρέψει όλη η οικογένεια.

Εάν επιθυμείτε την 25η Μαρτίου να απολαύσετε μαγευτικά φυσικά τοπία, τοπικές συνταγές και να δείτε υπέροχα αξιοθεάτα, κάπου πιο... ορεινά, τότε σας προτείνουμε να επισκεφθείτε τα μοναδικής αισθητικής χωριά της ορεινής Αρκαδίας, όπως είναι τα:

  • Δημητσάνα
  • Βυτίνα
  • Χρυσοβίτσι
  • Καρύταινα
  • Λαγκάδια
  • Στεμνίτσα
  • Ελάτη
  • Καστανίτσα
  • Ελληνικό
  • Κοσμάς

 

 

Εάν μπορέσετε να «ξεκλέψετε» ακόμη μία μέρα και να το κάνετε διήμερο, τότε θα μπορέσετε να απολαύσετε στο έπακρο τις ομορφιές αυτού του τόπου. Οι τοπικές γεύσεις στην ορεινή Αρκαδία έχουν την τιμητική τους, οπότε μην αμελήσετε να δοκιμάσετε μοσχαράκι στιφάδο, αρνί πουγκί, τυροπιτάρι, κόκορα με χυλοπίτες, αγριογούρουνο στον φούρνο με κονιάκ, αρνάκι λαδορίγανη, χορτόπιτα ψημένη στον ξυλόφουρνο και παστό χοιρινό με αυγά.

Η απόσταση κατά προσέγγιση για τα χωριά της ορεινής Αρκαδίας είναι στα 200 χιλιόμετρα. Οδηγήστε στην εθνική οδό Αθηνών-Τριπόλεως και λίγα χιλιόμετρα μετά τη σήραγγα του Αρτεμισίου στρίψτε δεξιά για Μαντινεία, Λεβίδι και Βυτίνα.

Εκδρομή κοντά στην Αθήνα: Οι πέντε κορυφαίοι προορισμοί!

Μονοήμερη εκδρομή την 25η Μαρτίου στους Δελφούς

Θέλετε να γυρίσετε τον χρόνο πίσω και να επισκεφθείτε έναν από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας; Τότε, μην το σκέφτεστε άλλο, μία εκδρομή στους Δελφούς, θα σας αφήσει με τις πιο όμορφες αναμνήσεις. Εξερευνήστε τα αρχαία μνημεία, όπως το ναό του Απόλλωνα, το θέατρο και το στάδιο των Δελφών και ανακαλύψτε την πλούσια ιστορία αυτού του μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Μάθετε τα πάντα τους θρυλικούς χρησμούς της ιέρειας Πυθίας και τους τετραετείς Παναλλεϊκούς και Πυθικούς Αγώνες (δεύτεροι σε σημασία μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες) σε μια περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο, όπου μπορείτε να βυθιστείτε στα μυστήρια του αρχαίου κόσμου και να φύγετε με πολύτιμες πληροφορίες για την ελληνική ιστορία και αξέχαστες αναμνήσεις.

25η Μαρτίου στη λίμνη Δόξα

Σας αρέχουν τα αλπικά τοπία και θέλετε να περάσετε μία όμορφη μέρα κάνοντας πικ νικ στις όχθες μίας μαγευτικής λίμνης; Σας έχουμε την πιο τέλεια ιδέα: Σε απόσταση 2,5 ωρών από την Αθήνα μπορείτε να φτάσετε στη λίμνη Δόξα, την τεχνητή λίμνη που βρίσκεται στην περιοχή Φενεού της Κορινθίας. Το τοπίο στα 900 μέτρα είναι μαγευτικό και ξεπερνά κάθε ομορφιά, αφού περιτριγυρίζεται από έλατα και βελανιδιές.

Εκεί θα βρείτε το εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου, το οποίο σχεδόν εισχωρεί μέσα στη λίμνη, ενώ λίγα μέτρα πιο πέρα βρίσκεται και η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Φενεού.

 

 

Η περιοχή ενδείκνυται για διάφορες δραστηριότητες, όπως πεζοπορία στα μονοπάτια τριγύρω, ποδηλασία ή mountain bike ακόμα και θαλάσσιο ποδήλατο στη λίμνη. Μπορείτε να το συνδυάσετε και με μία επίσκεψη στα Τρίκαλα Κορινθίας ή με το Κεφαλάρι και τη λίμνη Στυμφαλίας.

 

 

Ημερήσια εκδρομή στην Αίγινα

Ποτέ δεν είναι νωρίς για μία απόδραση σε ένα ελληνικό νησί! Γιορτάστε την 25η Μαρτίου ανακαλύπτοντας το κρυμμένο διαμάντι του Αργοσαρωνικού, την Αίγινα, η οποία βρίσκεται μόλις μία ανάσα από την Αθήνα.

Η Αίγινα έχει πλούσια ιστορία, πολιτισμό και φυσική ομορφιά, ενώ αποτελεί το πλησιέστερο νησί στην Αθήνα και έναν ιδανικό προορισμός για όσους αναζητούν ένα χαλαρωτικό διάλειμμα από τους ρυθμούς της πόλης και την καθημερινή ρουτίνα. 

Κάντε μια βόλτα στη διάσημη πόλη της Αίγινας, με τη χαρακτηριστική βενετσιάνικη αρχιτεκτονική και μερικά από τα πιο σημαντικά κτίρια της Ελλάδας στα πρώτα χρόνια μετά την ανεξαρτησία. Επισκεφθείτε τον αρχαίο ναό της Αφαίας, δοκιμάστε τα διάσημα φιστίκια του νησιού και, για να ολοκληρώσετε την εμπειρία, απολαύστε τον ήλιο σε μια όμορφη παραλία που σας επιτρέπει να απολαύσετε όλα τα πλεονεκτήματα ενός ελληνικού νησιού, μόλις ένα βήμα από την Αθήνα.

 

Διαβάστε περισσότερα:
Διαβάστε περισσότερα:
25Η ΜΑΡΤΙΟΥ
 |
ΕΚΔΡΟΜΗ
 |
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
 |
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
 |
TOP ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
 |
ΧΩΡΙΑ
