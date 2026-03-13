Θεσσαλονίκη: Έρευνα στο σπίτι υπόπτου για τη δολοφονία του 20χρονου

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, με τις αρχές να ερευνούν τα κίνητρα της επίθεσης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Καλαφάτη στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνα στο σπίτι υπόπτου, ο οποίος είναι οργανωμένος οπαδός ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εντός της ημέρας αναμένονται να γίνουν ταυτοποιήσεις, με τις έρευνες να βρίσκονται σε καλό δρόμο.

Θεσσαλονίκη: Αμίλητοι οι φίλοι του 20χρονου

Οι δύο φίλοι του 20χρονου που μαχαιρώθηκε πισώπλατα και έπεσε νεκρός δίπλα σε κάδο σκουπιδιών λίγα λεπτά αργότερα, έχουν εντοπιστεί από τις αρχές και κλήθηκαν για κατάθεση στην αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τα δύο άτομα που έχουν καταγραφεί στο βίντεο ντοκουμέντο να τρέχουν μαζί με το θύμα, δευτερόλεπτα πριν καταρρεύσει.

Σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Καλαφάτη εμφάνισαν δυσκολία στις καταθέσεις τους, δεν μπόρεσαν να συνεργαστούν με τις αστυνομικές αρχές και δεν έδωσαν σημαντικά στοιχεία.

Θεσσαλονίκη: Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τα κίνητρα της δολοφονίας

Οι έρευνες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ συλλέγονται μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής και εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να εντοπιστούν οι δράστες.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι άγνωστοι, με καλυμμένα χαρακτηριστικά, έστησαν ενέδρα στον 20χρονο και τον τραυμάτισαν θανάσιμα με μαχαίρι στην πλάτη, προκαλώντας διάτρηση του πνεύμονα.

Το νεαρό θύμα εντοπίστηκε μετά τις 10 το βράδυ αιμόφυρτο στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών. Διασώστες του ΕΚΑΒ επιχείρησαν επί τόπου να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, με τον 20χρονο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και περίπου δύο ώρες μετά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το σημείο όπου βρέθηκε νεκρός ο 20χρονος στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης / Φωτογραφίες Eurokinissi

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 20χρονος υπήρξε μεν οργανωμένος οπαδός ποδοσφαιρικού συλλόγου, αλλά δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές για οπαδικά επεισόδια. Κατά τις ίδιες πηγές, το όνομά του περιλαμβανόταν σε δικογραφία, μαζί με άλλα άτομα, για επιθέσεις εναντίον ατόμων στο άλσος Μετεώρων, στη Θεσσαλονίκη. Η συγκεκριμένη ομάδα νεαρών φέρεται να χρησιμοποιούσε ψεύτικα διαδικτυακά προφίλ με γυναικεία ονόματα, και με πρόσχημα, συνήθως, ερωτικά ραντεβού με υποτιθέμενη ανήλικη, «έκλεινε» συναντήσεις με τα υποψήφια θύματα, μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης.

Πάντως, συγγενείς, γείτονες και φίλοι του νεαρού, μιλώντας στις Αλήθειες με τη Ζήνα, έκαναν λόγο για έναν πολύ ήσυχο και καλό παιδί που ζούσε με τη μητέρα του και εργαζόταν για να συνεισφέρει στο σπίτι. Ακόμα, είπαν ότι δεν είχε δώσει ποτέ κάποιο δικαίωμα στη γειτονιά και ότι πάντα έτρεχε να βοηθήσει όποιον το χρειαζόταν.

