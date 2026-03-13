Αθηνά Οικονομάκου: Δείχνει τα μπλουζάκια του γάμου της!

Η πρώτη ανάρτηση στα social media για τον γάμο της με τον Τσερέλα

Αθηνά Οικονομάκου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αθηνά Οικονομάκου θα παντρευτεί τον Μπρούνο Τσερέλα το καλοκαίρι του 2026 στην Πάρο.
  • Η ηθοποιός είχε κρατήσει τον γάμο της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
  • Σε ανάρτησή της στα social media, επιβεβαίωσε την είδηση με φωτογραφία μπλουζάκι που γράφει "Wedding Time".
  • Το ζευγάρι επιθυμεί να διατηρήσει την τελετή ιδιωτική, παρά την επιβεβαίωση των ρεπορτάζ.

Η Αθηνά Οικονομάκου ετοιμάζεται να παντρευτεί τον αγαπημένο της, Μπρούνο Τσερέλα, σε μια παραμυθένια τελετή στην Πάρο, το καλοκαίρι του 2026.

Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας αν και μέχρι σήμερα είχε επιλέξει να κρατήσει τον γάμο της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και δεν απαντούσε ποτέ σε σχετικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Ωστόσο, η σημερινή της ανάρτηση στα social media φαίνεται πως επιβεβαίωσε τα ρεπορτάζ που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα.

Η Αθηνά Οικονομάκου έκανε repost μια φωτογραφία με ένα μπλουζάκι από την Πάρο και τη φράση «Wedding Time», αφήνοντας να εννοηθεί πως η μεγάλη στιγμή πλησιάζει.

Με τον τρόπο αυτό επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι ο γάμος της με τον Μπρούνο Τσερέλα είναι γεγονός, παρότι το ζευγάρι επιθυμεί να διατηρήσει την τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Αθηνά Οικονομάκου: Δείχνει τα μπλουζάκια του γάμου της!

ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
