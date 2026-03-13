Αθηνά Οικονομάκου: Δείχνει τα μπλουζάκια του γάμου της!

Η Αθηνά Οικονομάκου ετοιμάζεται να παντρευτεί τον αγαπημένο της, Μπρούνο Τσερέλα, σε μια παραμυθένια τελετή στην Πάρο, το καλοκαίρι του 2026.

Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας αν και μέχρι σήμερα είχε επιλέξει να κρατήσει τον γάμο της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και δεν απαντούσε ποτέ σε σχετικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Ωστόσο, η σημερινή της ανάρτηση στα social media φαίνεται πως επιβεβαίωσε τα ρεπορτάζ που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα.

Η Αθηνά Οικονομάκου έκανε repost μια φωτογραφία με ένα μπλουζάκι από την Πάρο και τη φράση «Wedding Time», αφήνοντας να εννοηθεί πως η μεγάλη στιγμή πλησιάζει.

Με τον τρόπο αυτό επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι ο γάμος της με τον Μπρούνο Τσερέλα είναι γεγονός, παρότι το ζευγάρι επιθυμεί να διατηρήσει την τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.