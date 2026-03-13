Πύργος: Mαθητής λυκείου έπεσε από τον 3ο όροφο - Υπέκυψε στα τραύματά του

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.03.26 , 15:32 Καινούργιου: «Μου στέλνουν οι φίλες και μου λένε θα γεννήσεις στο πλατό;»
13.03.26 , 15:31 Η Κατερίνα Τσάβαλου στο Cash or Trash - Το αντικείμενο που πήγε
13.03.26 , 15:26 Παλαιό Φάληρο: Προσέγγισε 14χρονη μέσω αγγελίας για γατάκι και τη βίασε
13.03.26 , 15:12 BMW Group: Η στρατηγική φέρνει σταθερά κέρδη
13.03.26 , 14:22 Παγκόσμια ημέρα ύπνου: Πώς να κάψετε θερμίδες ενώ κοιμάστε!
13.03.26 , 14:21 Πύργος: Mαθητής λυκείου έπεσε από τον 3ο όροφο - Υπέκυψε στα τραύματά του
13.03.26 , 14:04 Ιωάννα Τούνη: «Ο Χριστός και η Παναγία, δεν είμαι έγκυος!»
13.03.26 , 14:01 Αθηνά Οικονομάκου: Δείχνει τα μπλουζάκια του γάμου της!
13.03.26 , 14:00 Μάρα Ζαχαρέα: «Υπάρχουν στιγμές που βουρκώνω στον αέρα»
13.03.26 , 13:59 Θεσσαλονίκη: Έρευνα στο σπίτι υπόπτου για τη δολοφονία του 20χρονου
13.03.26 , 13:56 Αλίκη Καραμανλή: Στη Βουκουρεστίου για ψώνια με τη μητέρα της
13.03.26 , 13:14 25η Μαρτίου κοντά στην Αθήνα: Προορισμοί για ανοιξιάτικη απόδραση
13.03.26 , 13:13 Stars System: Πώς θα μας επηρεάσει η Νέα Σελήνη στους Ιχθύς
13.03.26 , 12:34 Κηδεία Γιώργου Μαρίνου: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο»
13.03.26 , 12:30 Αναθεώρηση ταξιδιωτικών κανόνων - Τι αλλάζει στα οργανωμένα ταξίδια
Τσαρούχας για Παπαθωμά: «Ήταν ένας πολύ δύσκολος άνθρωπος»
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Κατερίνα Καινούργιου: To ύψος, οι σπουδές, οι εκπομπές και η εγκυμοσύνη
Σκορδά για Μενεγάκη: «Είναι χυδαίο. Όποιος το σκέφτηκε, να ντρέπεται»
Σπυροπούλου: Με τον σύζυγο και τον πεθερό της σε βραδινή έξοδο
Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω παιδί εκτός γάμου, τι να κάνω τώρα, να το καταπιώ;»
Ανατροπή στο MasterChef: Κανείς δεν περίμενε αυτήν την αποχώρηση!
Ανθή Βούλγαρη - Ο γιος της έγινε ενός: «Ήταν η μέρα που με έκανες μαμά»
Ελένη Μενεγάκη: Σπόντα ή απλή σύμπτωση; - Το βιβλίο για τον τέλειο γάμο
Μαριέττα Χρουσαλά: Το σπίτι της γέμισε λουλούδια για τα γενέθλιά της
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: patrisnews.gr
Πύργος: Mαθητής λυκείου έπεσε από τον 3ο όροφο - Υπέκυψε στα τραύματά του
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένας 18χρονος μαθητής Λυκείου στην Πύργο έπεσε από τον 3ο όροφο και υπέκυψε στα τραύματά του.
  • Μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο Γενικό νοσοκομείο Πύργου, αλλά οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον σώσουν.
  • Η πτώση συνέβη στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας και οι γείτονες του παρείχαν πρώτες βοήθειες.
  • Η τοπική κοινωνία είναι σε πένθος, καθώς ο μαθητής θα έδινε πανελλήνιες εξετάσεις.
  • Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πτώσης, εξετάζοντας αν πρόκειται για ατύχημα ή αυτοκτονία.

Βαριά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο Γενικό νοσοκομείο Πύργου Ηλείας ένας μαθητής Λυκείου, μετά από πτώση του από το μπαλκόνι 3ου ορόφου. Δυστυχώς, υπέκυψε στα πολύ σοβαρά τραύματά του, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, όπως μεταδίδει ο Κώστας Γκελντής στο patrisnews.gr.

Ο 18χρονος έπεσε στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας και οι περίοικοι που άκουσαν τον θόρυβο, έσπευσαν αμέσως στο σημείο. Kάποιοι του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. 

Ανάμεσα στους πρώτους που έφτασαν ήταν και ο πατέρας του νεαρού, ο οποίος αντίκρισε το παιδί του βαριά τραυματισμένο.

Πύργος: Mαθητής λυκείου έπεσε από τον 3ο όροφο - Υπέκυψε στα τραύματά του/ patrisnews

Πύργος: Mαθητής λυκείου έπεσε από τον 3ο όροφο - Υπέκυψε στα τραύματά του/ patrisnews

«Βρήκαμε το παιδί, στην αρχή προσπαθήσαμε να του κάνουμε ανάνηψη, η οποία πέτυχε. Άρχισε να ανασαίνει το παιδί, αφού έβγαλε το αίμα από τους πνεύμονες. Ευτυχώς το ασθενοφόρο ήρθε γρήγορα. Το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του, αλλά ανάσαινε. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Ήταν κοντά και παιδίατρος η οποία βοήθησε και αυτή…», περιέγραψε γείτονας στο ilialive.gr.

H τραγική είδηση του θανάτου του 18χρονου «βύθισε» στο πένθος την τοπική κοινωνία. Ο μαθητής θα έδινε φέτος πανελλήνιες εξετάσεις. Στο σημείο της τραγωδίας έσπευσαν φίλοι και συμμαθητές του.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της πτώσης, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ατύχημα ή αν ο νεαρός θέλησε να δώσει τέλος στη ζωή του.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΥΡΓΟΣ
 |
ΠΤΩΣΗ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
 |
ΜΑΘΗΤΗΣ
 |
ΝΕΚΡΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top