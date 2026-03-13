Βαριά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο Γενικό νοσοκομείο Πύργου Ηλείας ένας μαθητής Λυκείου, μετά από πτώση του από το μπαλκόνι 3ου ορόφου. Δυστυχώς, υπέκυψε στα πολύ σοβαρά τραύματά του, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, όπως μεταδίδει ο Κώστας Γκελντής στο patrisnews.gr.

Ο 18χρονος έπεσε στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας και οι περίοικοι που άκουσαν τον θόρυβο, έσπευσαν αμέσως στο σημείο. Kάποιοι του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Ανάμεσα στους πρώτους που έφτασαν ήταν και ο πατέρας του νεαρού, ο οποίος αντίκρισε το παιδί του βαριά τραυματισμένο.

Πύργος: Mαθητής λυκείου έπεσε από τον 3ο όροφο - Υπέκυψε στα τραύματά του/ patrisnews

«Βρήκαμε το παιδί, στην αρχή προσπαθήσαμε να του κάνουμε ανάνηψη, η οποία πέτυχε. Άρχισε να ανασαίνει το παιδί, αφού έβγαλε το αίμα από τους πνεύμονες. Ευτυχώς το ασθενοφόρο ήρθε γρήγορα. Το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του, αλλά ανάσαινε. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Ήταν κοντά και παιδίατρος η οποία βοήθησε και αυτή…», περιέγραψε γείτονας στο ilialive.gr.

H τραγική είδηση του θανάτου του 18χρονου «βύθισε» στο πένθος την τοπική κοινωνία. Ο μαθητής θα έδινε φέτος πανελλήνιες εξετάσεις. Στο σημείο της τραγωδίας έσπευσαν φίλοι και συμμαθητές του.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της πτώσης, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ατύχημα ή αν ο νεαρός θέλησε να δώσει τέλος στη ζωή του.