Καινούργιου: «Μου στέλνουν οι φίλες και μου λένε θα γεννήσεις στο πλατό;»

Κ. Καινούργιου: «Τη Μ. Εβδομάδα δε θα είμαι στην παρέα - Μου στέλνουν οι φίλες: "Θα γεννήσεις στο πλατό;"»/ Super Κατερίνα

Η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Παρασκευής 13/3 μέσα από την εκπομπή της στον Alpha, «Super Κατερίνα» αποκάλυψε πως τη Μεγάλη Εβδομάδα δε θα βρίσκεται στην εκπομπή ,καθώς εκείνες τις ημέρες θα γεννήσει.



«Θα ήθελα να έρθεις στην παρέα μας την Μεγάλη Εβδομάδα. Θα είναι ο Στέφανος και τα παιδιά. Την Μεγάλη Εβδομάδα δε θα είμαι. Παιδιά πρέπει να γεννήσω και να σταματήσω λίγο. Μου στέλνουν οι φίλες “θα γεννήσεις στο πλατό;”. Λίγο… δέκα ημέρες πριν πρέπει να σταματήσω», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

Την ομορφότερη περίοδο της ζωής της περνάει η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία σύντομα θα φέρει στον κόσμο την κόρη της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, τον επιχειρηματία σύντροφό της.

Μάλιστα, πρόσφατα και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, στη στήλη των ζωδίων με τη Βάσια Μαυράκη, αποκάλυψε πότε αναμένεται να φέρει στον κόσμο το μωρό της.

«Θα κάνεις μία υπέροχη Ταυρίνα» ανέφερε αρχικά η αστρολόγος. «Μπα… Για Κριό τη βλέπω. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα τη βλέπω για Κριό ή οριακά» απάντησε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Επειδή μας το ανακοίνωσες με ανάδρομο Ερμή, θα έρθει πολύ γρήγορα και δεύτερο μωράκι» συνέχισε η Βάσια Μαυράκη.

Το ζώδιο του Κριού είναι το διάστημα από 22 Μαρτίου ως 22 Απριλίου. Μέσα σε αυτό το διάστημα θα γεννήσει η παρουσιάστρια.