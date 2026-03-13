Καινούργιου: «Μου στέλνουν οι φίλες και μου λένε θα γεννήσεις στο πλατό;»

Πότε γεννάει η παρουσιάστρια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.03.26 , 19:38 Άνοιξε η εφαρμογή για φορολογικές δηλώσεις νομικών προσώπων
13.03.26 , 19:32 Δωρεάν ταινίες στο Star.gr και την υβριδική τηλεόραση του Star αυτό το ΣΚ
13.03.26 , 19:13 Θεσσαλονίκη: Παραδόθηκε ο ύποπτος για τον φόνο 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ
13.03.26 , 19:06 Κρήτη: Στη ΜΕΘ με μηνιγγίτιδα δύο αδελφές - Σε κρίσιμη κατάσταση η 26χρονη
13.03.26 , 19:04 Βουλή: Απίστευτος καβγάς της Κωνσταντοπούλου με βουλευτές της ΝΔ
13.03.26 , 18:39 Cash or Trash: Συμμαχία αγοραστών για τις αφίσες της Ρένας Βλαχοπούλου
13.03.26 , 18:30 Cash or Trash: Πούλησε το επώνυμο τραπέζι της η Κατερίνα Τσάβαλου;
13.03.26 , 18:22 Λεσόρ: Το Συγκινητικό Μήνυμα Του Γιου Του Που Έγινε Viral
13.03.26 , 18:13 Κιλκίς: 15χρονη Φυλάσσεται Από Αστυνομικούς Σε Νοσοκομείο- Δεν Υπάρχει Δομή
13.03.26 , 17:51 Πηνελόπη Πλάκα: Η βιντεοκλήση με τρομακτικό μακιγιάζ που προκάλεσε πανικό
13.03.26 , 17:50 Οπαδικό το κίνητρο της δολοφονίας του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη!
13.03.26 , 17:21 Νέο σπίτι; Πώς κάνεις την αρχή από το στεγαστικό δάνειο μέχρι τον εξοπλισμό
13.03.26 , 17:00 VW Επαγγελματικά οχήματα:: Πρωταγωνιστούν στην FOOD EXPO 2026
13.03.26 , 16:53 Αποκάλυψη από τον πάροχο του Predator, Ντίλιαν, για τις υποκλοπές
13.03.26 , 16:21 Θεσσαλονίκη: Αναζητείται ο ύποπτος - Βρέθηκε θήκη μαχαιριού 4 εκατοστών
Περισσότερα

VIDEOS

STAR.GR
Media
Πρώτη Δημοσίευση: 13.03.26, 15:32
Κ. Καινούργιου: «Τη Μ. Εβδομάδα δε θα είμαι στην παρέα - Μου στέλνουν οι φίλες: "Θα γεννήσεις στο πλατό;"»/ Super Κατερίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε ότι θα γεννήσει τη Μεγάλη Εβδομάδα και δεν θα είναι στην εκπομπή της.
  • Η παρουσιάστρια περιμένει την κόρη της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.
  • Αναφέρθηκε ότι θα σταματήσει την εκπομπή δέκα ημέρες πριν από τη γέννα.
  • Η αστρολόγος Βάσια Μαυράκη προέβλεψε ότι το μωρό θα είναι Κριός, με ημερομηνία γέννησης μεταξύ 22 Μαρτίου και 22 Απριλίου.
  • Η Καινούργιου φαίνεται ενθουσιασμένη για την έλευση του μωρού της.

Η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Παρασκευής 13/3 μέσα από την εκπομπή της στον Alpha, «Super Κατερίνα» αποκάλυψε πως τη Μεγάλη Εβδομάδα δε θα βρίσκεται στην εκπομπή ,καθώς εκείνες τις ημέρες θα γεννήσει.
 

Κατερίνα Καινούργιου: To ύψος, οι σπουδές, οι εκπομπές και η εγκυμοσύνη

«Θα ήθελα να έρθεις στην παρέα μας την Μεγάλη Εβδομάδα. Θα είναι ο Στέφανος και τα παιδιά. Την Μεγάλη Εβδομάδα δε θα είμαι. Παιδιά πρέπει να γεννήσω και να σταματήσω λίγο. Μου στέλνουν οι φίλες “θα γεννήσεις στο πλατό;”. Λίγο… δέκα ημέρες πριν πρέπει να σταματήσω», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.



Την ομορφότερη περίοδο της ζωής της περνάει η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία σύντομα θα φέρει στον κόσμο την κόρη της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, τον επιχειρηματία σύντροφό της.

 

Μάλιστα, πρόσφατα και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, στη στήλη των ζωδίων με τη Βάσια Μαυράκη, αποκάλυψε πότε αναμένεται να φέρει στον κόσμο το μωρό της.

«Θα κάνεις μία υπέροχη Ταυρίνα» ανέφερε αρχικά η αστρολόγος. «Μπα… Για Κριό τη βλέπω. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα τη βλέπω για Κριό ή οριακά» απάντησε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Επειδή μας το ανακοίνωσες με ανάδρομο Ερμή, θα έρθει πολύ γρήγορα και δεύτερο μωράκι» συνέχισε η Βάσια Μαυράκη.

Το ζώδιο του Κριού είναι το διάστημα από 22 Μαρτίου ως 22 Απριλίου. Μέσα σε αυτό το διάστημα θα γεννήσει η παρουσιάστρια.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top