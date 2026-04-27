Ένα από τα πιο ιδιαίτερα τραπέζια παρουσιάζεται στο Cash or Trash!

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα, Δευτέρα 27 Απριλίου, στις 17:20, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές στο Cash or Trash.
  • Ο Δημήτρης, πρώην διπλωμάτης, παρουσιάζει αντικείμενα με ιστορία, επιδιώκοντας να τα απολαύσει νέος αγοραστής.
  • Η Έλενα επιστρέφει για να πουλήσει ένα ζευγάρι αντικειμένων, γεμάτη αυτοπεποίθηση μετά την προηγούμενη επιτυχία της.
  • Ο Νικόλας από τη Θεσσαλονίκη δημοπρατεί ένα ιδιαίτερο τραπέζι, με την ένταση να κορυφώνεται μέχρι το τέλος.
  • Το Cash or Trash αποκαλύπτει την αξία παλιών αντικειμένων και προσφέρει συναρπαστικές διαπραγματεύσεις στους συμμετέχοντες.

Σήμερα, Δευτέρα 27 Απριλίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Ο Δημήτρης απολαμβάνει την περίοδο της συνταξιοδότησής του, έχοντας επιστρέψει στην Ελλάδα ύστερα από πολλά χρόνια παραμονής στο εξωτερικό, όπου εργαζόταν ως διπλωμάτης. Η φιλοσοφία του όπως και της συζύγου του είναι πως τα αντικείμενα των συλλογών πρέπει να «ζουν», γεγονός που ισχύει και για τα αντικείμενα που παρουσιάζει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash. Η πρόθεση του πωλητή από την Αθήνα είναι να περάσουν τα αντικείμενά του στα χέρια ενός αγοραστή που θα τα διεκδικήσει, προκειμένου να τα απολαύσει όσο και ο ίδιος.

Με το σκεπτικό ότι «συνταγή που πετυχαίνει δεν την αλλάζεις», η Έλενα επιστρέφει στο Cash or Trash για να δοκιμάσει ξανά την τύχη της και να πουλήσει ένα ακόμα  αντικείμενο. Την προηγούμενη φορά είχε καταφέρει να ξεπεράσει τις προσδοκίες της στη δημοπρασία και έτσι σήμερα μπαίνει στο δωμάτιο των αγοραστών γεμάτη αυτοπεποίθηση με ένα ιδιαίτερο ζευγάρι αντικειμένων.

Ο Νικόλας ταξίδεψε από τη Θεσσαλονίκη με στόχο να δημοπρατήσει ένα από τα πιο ιδιαίτερα τραπέζια που έχουν παρουσιαστεί στο Cash or Trash. Η εμπιστοσύνη του για τους συλλέκτες αγοραστές της εκπομπής διαμορφώθηκε παρακολουθώντας τα επεισόδια ανελλιπώς και αποτελεί ξεκάθαρα τον λόγο που τον φέρνει μπροστά τους. Μια δημοπρασία με αναπάντεχη τροπή, με την ένταση να  κορυφώνεται μέχρι το τέλος της. Τελικά, θα επιβεβαιωθεί το ένστικτο του πωλητή;

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές,  βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς;

Το Cash or Trash θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! 

Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι! 

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

