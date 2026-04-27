Άση Μπήλιου: Οι πλανητικές αλλαγές & η διπλή Πανσέληνος του Μαΐου

Οι ημερομηνίες και τα ζώδια που επηρεάζονται

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ουρανός πέρασε στο ζώδιο των Διδύμων μετά από 7 χρόνια στον Ταύρο.
  • Ο Μάιος έχει διπλή Πανσέληνο: την 1η Μαΐου στον άξονα Ταύρου-Σκορπιού και στις 31 Μαΐου στον άξονα Τοξότη-Δίδυμων.
  • Η αλλαγή θέσης όλων των αργών πλανητών είναι σπάνια και συνέβη τα τελευταία δύο χρόνια.
  • Ο Ερμής θα περάσει στο ζώδιο του Ταύρου, επιφέροντας πιο αργή και πρακτική προσέγγιση στην καθημερινότητα μέχρι τις 17 Μαΐου.

Για τις πλανητικές αλλαγές και τις αστρολογικές όψεις του Μαΐου μίλησε η Άση Μπήλιου στο Breakfast@Star, σήμερα. Ο Ουρανός πέρασε στο ζώδιο των Διδύμων χθες Κυριακή, μετά από 7 χρόνια παραμονής του στον Ταύρο, ενώ ο Μάιος έρχεται με διπλή Πανσέληνο.

Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο

«Είναι πολλά τα πράγματα που συμβαίνουν μέσα σε αυτήν εδώ πέρα τη χρονιά. Ο Ουρανός ήταν πάντως η τελευταία μεγάλη αλλαγή του 2026. Σκεφτείτε, ότι τα τελευταία δύο χρόνια, άλλαξαν θέση όλοι οι αργοί πλανήτες. Αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει συχνά. Είναι σπάνιο να αλλάζουν όλοι μαζί. Και άλλαξαν όλοι μαζί», εξήγησε η αστρολόγος.

Άση Μπήλιου: Οι πλανητικές αλλαγές & η διπλή Πανσέληνος του Μαΐου

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο τι μας επιφυλάσσει αστρολογικά η εβδομάδα που ξεκίνησε «Θα δούμε όμως αυτή η εβδομάδα τι μας φέρνει, που περιλαμβάνει τις τελευταίες μέρες του Απριλίου και τις πρώτες του Μαΐου. Η αλήθεια είναι ότι ο Μάιος έχει μια ιδιαιτερότητα. Μπαίνει με Πανσέληνο, βγαίνει με Πανσέληνο. Συνήθως κάθε μήνα έχουμε μία πανσέληνο. Υπάρχουν κάποιες φορές, κάποιες χρονιές που μπορεί να συμπίπτει σε ένα μήνα να έχουμε δύο φορές Πανσέληνο», συμπλήρωσε η Άση Μπήλιου.

Η πρώτη Πανσέληνος του Μαΐου γίνεται την Πρωτομαγιά στον άξονα Ταύρου-Σκορπιού και η δεύτυερη γίνεται στις 31 Μαΐου στον άξονα Τοξότη-Δίδυμων.

«Αυτή την εβδομάδα έχουμε ακόμη μια αλλαγή. Στο τέλος, ο Ερμής θα περάσει στο ζώδιο του Ταύρου. Οπότε τα πράγματα μέχρι τις 17 Μαΐου θα έχουν έτσι, ας πούμε, μια πιο αργή εξέλιξη, αλλά θα είναι πολύ πρακτικά. Θα υπάρχει μια πιο πρακτική τάση στον τρόπο που προσεγγίζουμε την καθημερινότητά μας», κατέληξε.

 

