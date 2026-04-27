Εβδομάδα-φωτιά στο MasterChef: Το Mystery Box που αλλάζει τις ισορροπίες

Η προηγούμενη «γλυκιά εβδομάδα» αποδείχθηκε, τελικά, η πιο δύσκολη μέχρι στιγμής για τη Μπλε μπριγάδα.

Τρεις συνεχόμενες ήττες οδήγησαν τέσσερα μέλη της, τον Μιχάλη Κεχαγιόγλου, τον Χάρη Τζαν, την Κωνσταντίνα Μάστρου και τη Wasan Alhashimi, στη δύσκολη Δοκιμασία Αποχώρησης, με την Κωνσταντίνα να αποχωρεί οριστικά από το διαγωνισμό. Αντίθετα, η Κόκκινη μπριγάδα κατάφερε να κυριαρχήσει με τρεις νίκες και να παραμείνει αλώβητη.

Απόψε, Δευτέρα 27 Απριλίου, οκτώ μέλη της Κόκκινης και έξι της Μπλε μπριγάδας μπαίνουν στην κουζίνα του MasterChef 10 για μια νέα εβδομάδα γεμάτη απαιτητικές μαγειρικές προκλήσεις!

Αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στη θάλασσα και απαιτεί τεχνική, προσοχή, σεβασμό στα υλικά, αλλά και προσαρμοστικότητα. Τα μέλη των δύο μπριγάδων πέφτουν…στα βαθιά με την πρώτη δοκιμασία, το Mystery Box.

Οι δύο μπριγάδες θα αναμετρηθούν ξανά σε μαγειρικές μονομαχίες. Κάθε νίκη ισοδυναμεί με έναν πολύ σημαντικό πόντο. Η μπριγάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους θα είναι η νικήτρια και όλα τα μέλη της, για απόψε, θα παραμείνουν ασφαλή. Από την ηττημένη μπριγάδα, θα προκύψουν οι δύο πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση για αυτή την εβδομάδα. Οι μόνοι που έχουν ασυλία είναι οι δύο αρχηγοί, ο Μιχάλης Κεχαγιόγλου της Μπλε μπριγάδας και ο Γιώργος Δημητριάδης της Κόκκινης, οι οποίοι θα ορίσουν και τα ζευγάρια των μονομαχιών.

Η Κόκκινη μπριγάδα υπερτερεί αριθμητικά και ο αρχηγός της θα αποφασίσει ποια δύο μέλη της θα μείνουν εκτός δοκιμασίας, ασφαλή στον εξώστη, αλλά χωρίς να μπορούν να διεκδικήσουν τα 1.000 ευρώ και τον πόντο για την μπριγάδα τους.

Μια έκπληξη περιμένει τους 14 διαγωνιζόμενους, που καλούνται για άλλη μια φορά να αποδείξουν την ικανότητά τους να προσαρμόζονται σε όλες τις μαγειρικές συνθήκες.

Το σημερινό Mystery Box έχει την υπογραφή ενός γνώριμου και αγαπημένου προσώπου του MasterChef. Με καταγωγή από τον Βόλο, η μαγειρική του χαρακτηρίζεται από την αφοσίωση στην ψαροφαγία και την αγάπη για την αγιορείτικη κουζίνα. Ξεχώρισε στο MasterChef τόσο με τα πιάτα του όσο και με την αποφασιστικότητα και την στοχοπροσήλωσή του κι αυτός δεν είναι άλλος από τον Τιμολέοντα Διαμαντή, τον μεγάλο νικητή του MasterChef 2.

Ποια μπριγάδα θα κερδίσει απόψε και ποιοι θα είναι οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση, στο τέλος της βραδιάς;

