Εβδομάδα-φωτιά στο MasterChef: Το Mystery Box που αλλάζει τις ισορροπίες

Θαλασσινή εβδομάδα με ένταση – Οι δύο αρχηγοί και οι κρίσιμες μονομαχίες

To trailer του 54ου επεισοδίου του MasterChef
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μπλε μπριγάδα υπέστη τρεις συνεχόμενες ήττες, με την Κωνσταντίνα Μάστρου να αποχωρεί από το διαγωνισμό.
  • Η νέα εβδομάδα στο MasterChef είναι αφιερωμένη στη θάλασσα και περιλαμβάνει το Mystery Box.
  • Οι νικητές της εβδομάδας θα εξασφαλίσουν ασφάλεια, ενώ οι ηττημένοι θα έχουν υποψήφιους προς αποχώρηση.
  • Ο Τιμολέων Διαμαντής, νικητής του MasterChef 2, θα είναι ο υπεύθυνος του Mystery Box.
  • Η επετειακή σεζόν προσφέρει συνολικά πάνω από 160.000€ σε έπαθλα.

Η προηγούμενη «γλυκιά εβδομάδα» αποδείχθηκε, τελικά, η πιο δύσκολη μέχρι στιγμής για τη Μπλε μπριγάδα. 

Τρεις συνεχόμενες ήττες οδήγησαν τέσσερα μέλη της, τον Μιχάλη Κεχαγιόγλου, τον Χάρη Τζαν, την Κωνσταντίνα Μάστρου και τη Wasan Alhashimi, στη δύσκολη Δοκιμασία Αποχώρησης, με την Κωνσταντίνα να αποχωρεί οριστικά από το διαγωνισμό. Αντίθετα, η Κόκκινη μπριγάδα κατάφερε να κυριαρχήσει με τρεις νίκες και να παραμείνει αλώβητη. 

Οι τρεις κριτές του MasterChef

Απόψε, Δευτέρα 27 Απριλίου, οκτώ μέλη της Κόκκινης και έξι της Μπλε μπριγάδας μπαίνουν στην κουζίνα του MasterChef 10 για μια νέα εβδομάδα γεμάτη απαιτητικές μαγειρικές προκλήσεις! 

Αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στη θάλασσα και απαιτεί τεχνική, προσοχή, σεβασμό στα υλικά, αλλά και προσαρμοστικότητα.  Τα μέλη των δύο μπριγάδων πέφτουν…στα βαθιά με την πρώτη δοκιμασία, το Mystery Box. 

Οι δύο μπριγάδες θα αναμετρηθούν ξανά σε μαγειρικές μονομαχίες. Κάθε νίκη ισοδυναμεί με έναν πολύ σημαντικό πόντο. Η μπριγάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους θα είναι η νικήτρια και όλα τα μέλη της, για απόψε, θα παραμείνουν ασφαλή. Από την ηττημένη μπριγάδα, θα προκύψουν οι δύο πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση για αυτή την εβδομάδα. Οι μόνοι που έχουν ασυλία είναι οι δύο αρχηγοί, ο Μιχάλης Κεχαγιόγλου της Μπλε μπριγάδας και ο Γιώργος Δημητριάδης της Κόκκινης, οι οποίοι θα ορίσουν και τα ζευγάρια των μονομαχιών. 

Η Κόκκινη μπριγάδα υπερτερεί αριθμητικά και ο αρχηγός της θα αποφασίσει ποια δύο μέλη της θα μείνουν εκτός δοκιμασίας, ασφαλή στον εξώστη, αλλά χωρίς να μπορούν να διεκδικήσουν τα 1.000 ευρώ και τον πόντο για την μπριγάδα τους.

Μια έκπληξη περιμένει τους 14 διαγωνιζόμενους, που καλούνται για άλλη μια φορά να αποδείξουν την ικανότητά τους να προσαρμόζονται σε όλες τις μαγειρικές συνθήκες.

Το σημερινό Mystery Box έχει την υπογραφή ενός γνώριμου και αγαπημένου προσώπου του MasterChef. Με καταγωγή από τον Βόλο, η μαγειρική του χαρακτηρίζεται από την αφοσίωση στην ψαροφαγία και την αγάπη για την αγιορείτικη κουζίνα. Ξεχώρισε στο MasterChef τόσο με τα πιάτα του όσο και με την αποφασιστικότητα και την στοχοπροσήλωσή του κι αυτός δεν είναι άλλος από τον Τιμολέοντα Διαμαντή, τον μεγάλο νικητή του MasterChef 2.

Τιμολέων Διαμαντής

Ποια μπριγάδα θα κερδίσει απόψε και ποιοι θα είναι οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση, στο τέλος της βραδιάς;

  
MasterChef: Ο Κουτσόπουλος έβγαλε το... τζίνι από το μπουκάλι!

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με  τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας! 

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα.
Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!  

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef 10 για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες,  πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό. Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ! 

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι. 

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! 

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!
Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!  

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!  

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα,που θα αναδείξει έναν νικητή!

Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»; 

Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

