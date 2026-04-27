Βασίλης Κούκουρας: Η αποκάλυψη για τις δουλειές που έχασε λόγω... ύψους

«Μου το είπαν στα μούτρα»

27.04.26 , 15:51 Γιάννης Πρετεντέρης: Στο θέατρο με τη σύζυγό του
27.04.26 , 15:48 Άγ. Παντελεήμονας: Νεαρός χτυπούσε αυτοκίνητα με το κεφάλι του και ρόπαλο!
27.04.26 , 15:29 Αλέξανδρος Σιάτρας: To παιδικό όνειρο, η ζωγραφική και το «Μια νύχτα μόνο»
27.04.26 , 15:21 Άγιος Δημήτριος: Έκλαιγε ασταμάτητα στη δίκη η πρώην σύντροφος του 27χρονου
27.04.26 , 15:13 Ένα από τα πιο ιδιαίτερα τραπέζια παρουσιάζεται στο Cash or Trash!
27.04.26 , 15:12 Ρουμελιώτη - Κατσούλης: Οι πρώτες φωτογραφίες από το δωμάτιο του γιου τους
27.04.26 , 14:47 Εβδομάδα-φωτιά στο MasterChef: Το Mystery Box που αλλάζει τις ισορροπίες
27.04.26 , 14:31 Βασίλης Κούκουρας: Η αποκάλυψη για τις δουλειές που έχασε λόγω... ύψους
27.04.26 , 14:19 Eλληνίδα ηθοποιός: « H αδερφή μου έκανε τα παιδιά που θα ήθελα να κάνω»
27.04.26 , 14:15 Δέσποινα Βανδή - Μελίνα Νικολαΐδη: Βραδινή έξοδος για μαμά και κόρη
27.04.26 , 14:11 Αμαλιάδα: Απολογείται η Μουρτζούκου για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
27.04.26 , 13:56 Άση Μπήλιου: Οι πλανητικές αλλαγές & η διπλή Πανσέληνος του Μαΐου
27.04.26 , 13:44 Νέος σεισμικός χάρτης του ΑΠΘ - Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»
27.04.26 , 12:44 Φτιάξτε εύκολα, μοσχαράκι με πουρέ και μανιτάρια
27.04.26 , 12:42 Παπαϊωάννου: Χόρεψε τσιφτετέλι στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της
Γιώργος Λιάγκας: Απόδραση στην Τζια με τη Μαρία Αντωνά και τον γιο του
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το πάρτι για τα γενέθλια του γιου της, Γιάννη
Ρουμελιώτη - Κατσούλης: Οι πρώτες φωτογραφίες από το δωμάτιο του γιου τους
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά της
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Μάρα Ζαχαρέα: Με τον γιο της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Ερωτευμένα ζευγάρια στην παράσταση «ASTORIA»
Άγιος Δημήτριος: Έκλαιγε ασταμάτητα στη δίκη η πρώην σύντροφος του 27χρονου
«Κλείδωσε» ο καιρός της Πρωτομαγιάς - «Φθινοπωρινή παρένθεση» με κρύο
Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Παράταση στις αιτήσεις - Τι πρέπει να κάνετε
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Δείτε τη συνέντευξη του Βασίλη Κούκουρα στην εκπομπή «Νωρίς - Νωρίς»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Βασίλης Κούκουρας αποκάλυψε ότι έχει χάσει δουλειές λόγω του ύψους του, συγκεκριμένα δύο θεατρικές δουλειές.
  • Αναφέρθηκε στον εσωτερικό ανταγωνισμό που υπάρχει στους θιάσους και τη σημασία της προσωπικότητας του ηθοποιού.
  • Τόνισε ότι η προσωπικότητα και οι εμπειρίες του ηθοποιού φαίνονται στη σκηνή, ανεξαρτήτως του ρόλου.
  • Ο Κούκουρας πρωταγωνιστεί στην παράσταση "Καραμέλες Ούζου" που ετοιμάζεται για καλοκαιρινή περιοδεία.
  • Επίσης, έχει αποκαλύψει ότι εργάζεται και ως ασφαλιστής.

Στην εκπομπή «Νωρίς - Νωρίς», με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη, βρέθηκε καλεσμένος το πρωί της Δευτέρας 27/4 ο Βασίλης Κούκουρας.

Βασίλης Κούκουρας: «Μετά το "Κωνσταντίνου και Ελένης", καβάλησα το καλάμι»

Ο αγαπημένος ηθοποιός, που έχει στο ενεργητικό του έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους της ελληνικής τηλεόρασης -αυτόν του «Μάνθου Φουστάνου» στην κωμική σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης»- παραδέχτηκε πως έχει χάσει δουλειές λόγω της εμφάνισής του και συγκεκριμένα του ύψους του:

«Έχω χάσει δύο φορές δουλειά θεατρικά από θέμα ύψους! “Δεν θέλει η… να παίξει μαζί σου, γιατί είσαι ψηλός”, μου είπαν. Μην πω τώρα ονόματα. Μου το είπαν στα μούτρα», αποκάλυψε αρχικά ο Βασίλης Κούκουρας.

Ο «Μάνθος» και η «Γκαρσόνα βου» ποζάρουν ξανά μαζί 

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον εσωτερικό ανταγωνισμό που μπορεί να υπάρξει μέσα σε έναν θίασο, λέγοντας: «Το να συμπράξεις πάνω στη σκηνή με κάποιον και να μην υπάρχουν ανταγωνισμοί, ματιές ή το “μου έκοψε το αστείο”, είναι σπάνιο».

Ο Βασίλης Κούκουρας στον καναπέ του «Νωρίς - Νωρίς»

Ο Βασίλης Κούκουρας στον καναπέ του «Νωρίς - Νωρίς»

Και πρόσθεσε: «Ανεξαρτήτως ποσότητας σεναρίου και κειμένου, πρέπει εγώ, κατάλαβες, να φαίνομαι πιο πολύ από τον Κρατερό. Εμένα δεν μ’ ενδιαφέρει, σου λένε, η εμπειρία του άλλου ή το μέγεθος του ρόλου του»

Κλείνοντας το θέμα, ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία της προσωπικότητας του ηθοποιού: «Στην κατακλείδα έχει να κάνει με την προσωπικότητά σου σαν άνθρωπος. Ανεβαίνεις εκεί πάνω ξεγυμνωμένος εσωτερικά και φαίνεται πώς έχεις μεγαλώσει, τι μουσική ακούς, τα διαβάσματά σου, τι γονείς έχεις… Και φαίνεται αυτό πάρα πολύ καλά στη σκηνή. Εσύ αν ανέβεις στη σκηνή με ένα μικρό ρολάκι, θα φανεί ποια είναι η Μαρία! Δεν πρόκειται να κρυφτείς με τίποτα». 

Ο Βασίλης Κούκουρας πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Καραμέλες Ούζου», η οποία ετοιμάζεται για καλοκαιρινή περιοδεία. Σε παλαιότερη συνέντευξή του στην εκπομπή «Super Κατερίνα», είχε αποκαλύψει το δεύτερο επάγγελμά του, αυτό του ασφαλιστή.

 

