Βασίλης Κούκουρας: Η αποκάλυψη για τις δουλειές που έχασε λόγω... ύψους

Στην εκπομπή «Νωρίς - Νωρίς», με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη, βρέθηκε καλεσμένος το πρωί της Δευτέρας 27/4 ο Βασίλης Κούκουρας.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, που έχει στο ενεργητικό του έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους της ελληνικής τηλεόρασης -αυτόν του «Μάνθου Φουστάνου» στην κωμική σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης»- παραδέχτηκε πως έχει χάσει δουλειές λόγω της εμφάνισής του και συγκεκριμένα του ύψους του:

«Έχω χάσει δύο φορές δουλειά θεατρικά από θέμα ύψους! “Δεν θέλει η… να παίξει μαζί σου, γιατί είσαι ψηλός”, μου είπαν. Μην πω τώρα ονόματα. Μου το είπαν στα μούτρα», αποκάλυψε αρχικά ο Βασίλης Κούκουρας.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον εσωτερικό ανταγωνισμό που μπορεί να υπάρξει μέσα σε έναν θίασο, λέγοντας: «Το να συμπράξεις πάνω στη σκηνή με κάποιον και να μην υπάρχουν ανταγωνισμοί, ματιές ή το “μου έκοψε το αστείο”, είναι σπάνιο».

Ο Βασίλης Κούκουρας στον καναπέ του «Νωρίς - Νωρίς»

Και πρόσθεσε: «Ανεξαρτήτως ποσότητας σεναρίου και κειμένου, πρέπει εγώ, κατάλαβες, να φαίνομαι πιο πολύ από τον Κρατερό. Εμένα δεν μ’ ενδιαφέρει, σου λένε, η εμπειρία του άλλου ή το μέγεθος του ρόλου του»

Κλείνοντας το θέμα, ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία της προσωπικότητας του ηθοποιού: «Στην κατακλείδα έχει να κάνει με την προσωπικότητά σου σαν άνθρωπος. Ανεβαίνεις εκεί πάνω ξεγυμνωμένος εσωτερικά και φαίνεται πώς έχεις μεγαλώσει, τι μουσική ακούς, τα διαβάσματά σου, τι γονείς έχεις… Και φαίνεται αυτό πάρα πολύ καλά στη σκηνή. Εσύ αν ανέβεις στη σκηνή με ένα μικρό ρολάκι, θα φανεί ποια είναι η Μαρία! Δεν πρόκειται να κρυφτείς με τίποτα».

Ο Βασίλης Κούκουρας πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Καραμέλες Ούζου», η οποία ετοιμάζεται για καλοκαιρινή περιοδεία. Σε παλαιότερη συνέντευξή του στην εκπομπή «Super Κατερίνα», είχε αποκαλύψει το δεύτερο επάγγελμά του, αυτό του ασφαλιστή.