Άγ. Παντελεήμονας: Νεαρός χτυπούσε αυτοκίνητα με το κεφάλι του και ρόπαλο!

Το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Γκούμα στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Σκηνές κινηματογραφικής ταινίας σημειώθηκαν στον Άγιο Παντελεήμονα, όταν άνδρας έσπασε 30 οχήματα με ρόπαλο.

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Αλκιβιάδου, Μαγνησίας και Αχαρνών.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Βαγγέλης Γκούμας, o αλλοδαπός κινούνταν ανεξέλεγκτα, χτυπώντας με ρόπαλο όποιο όχημα έβρισκε μπροστά του, ενώ προκαλούσε φθορές ακόμη και με το κεφάλι του, χτυπώντας τα παρμπρίζ των αυτοκινήτων.

Οι θόρυβοι από τα σπασίματα κινητοποίησαν τους κατοίκους, που βγήκαν έντρομοι στα μπαλκόνια και καλούσαν την αστυνομία.

Στο σημείο έφτασε περιπολικό της αστυνομίας και ακολούθησε καταδίωξη στα γύρω στενά. Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν τον δράστη και να τον οδηγήσουν στο αστυνομικό τμήμα, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε και σε νοσοκομείο.

Κάτοικοι της περιοχής έκαναν λόγο για επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας και βανδαλισμών, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες και υποστήριξαν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνονται παρόμοια συμβάντα.

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star