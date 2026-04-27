Άγ. Παντελεήμονας: Νεαρός χτυπούσε αυτοκίνητα με το κεφάλι του και ρόπαλο!

Το βίντεο ντοκουμέντο του Β. Γκούμα στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων Star

27.04.26 , 15:51 Γιάννης Πρετεντέρης: Στο θέατρο με τη σύζυγό του
27.04.26 , 15:48 Άγ. Παντελεήμονας: Νεαρός χτυπούσε αυτοκίνητα με το κεφάλι του και ρόπαλο!
27.04.26 , 15:43 Πατέρας για δεύτερη φορά ο Ορφέας Αυγουστίδης - Έγκυος η σύζυγός του
27.04.26 , 15:29 Αλέξανδρος Σιάτρας: To παιδικό όνειρο, η ζωγραφική και το «Μια νύχτα μόνο»
27.04.26 , 15:21 Άγιος Δημήτριος: Έκλαιγε ασταμάτητα στη δίκη η πρώην σύντροφος του 27χρονου
27.04.26 , 15:13 Ένα από τα πιο ιδιαίτερα τραπέζια παρουσιάζεται στο Cash or Trash!
27.04.26 , 15:12 Ρουμελιώτη - Κατσούλης: Οι πρώτες φωτογραφίες από το δωμάτιο του γιου τους
27.04.26 , 14:47 Εβδομάδα-φωτιά στο MasterChef: Το Mystery Box που αλλάζει τις ισορροπίες
27.04.26 , 14:31 Βασίλης Κούκουρας: Η αποκάλυψη για τις δουλειές που έχασε λόγω... ύψους
27.04.26 , 14:19 Eλληνίδα ηθοποιός: « H αδερφή μου έκανε τα παιδιά που θα ήθελα να κάνω»
27.04.26 , 14:15 Δέσποινα Βανδή - Μελίνα Νικολαΐδη: Βραδινή έξοδος για μαμά και κόρη
27.04.26 , 14:11 Αμαλιάδα: Απολογείται η Μουρτζούκου για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
27.04.26 , 13:56 Άση Μπήλιου: Οι πλανητικές αλλαγές & η διπλή Πανσέληνος του Μαΐου
27.04.26 , 13:44 Νέος σεισμικός χάρτης του ΑΠΘ - Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»
27.04.26 , 12:44 Φτιάξτε εύκολα, μοσχαράκι με πουρέ και μανιτάρια
Γιώργος Λιάγκας: Απόδραση στην Τζια με τη Μαρία Αντωνά και τον γιο του
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το πάρτι για τα γενέθλια του γιου της, Γιάννη
Μάρα Ζαχαρέα: Με τον γιο της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Ρουμελιώτη - Κατσούλης: Οι πρώτες φωτογραφίες από το δωμάτιο του γιου τους
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά της
Ερωτευμένα ζευγάρια στην παράσταση «ASTORIA»
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Άγιος Δημήτριος: Έκλαιγε ασταμάτητα στη δίκη η πρώην σύντροφος του 27χρονου
Μαίρη Συνατσάκη: «Δε θέλουμε άλλο παιδί. Δεν έχω το ψυχικό περιθώριο να...»
«Κλείδωσε» ο καιρός της Πρωτομαγιάς - «Φθινοπωρινή παρένθεση» με κρύο
Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Γκούμα στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
  • Στον Άγιο Παντελεήμονα, νεαρός έσπασε 30 αυτοκίνητα με ρόπαλο και το κεφάλι του.
  • Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Αλκιβιάδου, Μαγνησίας και Αχαρνών.
  • Οι κάτοικοι κινητοποιήθηκαν από τους θορύβους και κάλεσαν την αστυνομία.
  • Ακολούθησε καταδίωξη και ο δράστης ακινητοποιήθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
  • Οι κάτοικοι αναφέρουν επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας και βανδαλισμών στην περιοχή.

Σκηνές κινηματογραφικής ταινίας σημειώθηκαν στον Άγιο Παντελεήμονα, όταν άνδρας έσπασε 30 οχήματα με ρόπαλο.  

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Αλκιβιάδου, Μαγνησίας και Αχαρνών.  

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Βαγγέλης Γκούμας, o αλλοδαπός κινούνταν ανεξέλεγκτα, χτυπώντας με ρόπαλο όποιο όχημα έβρισκε μπροστά του, ενώ προκαλούσε φθορές ακόμη και με το κεφάλι του, χτυπώντας τα παρμπρίζ των αυτοκινήτων.  

Οι θόρυβοι από τα σπασίματα κινητοποίησαν τους κατοίκους, που βγήκαν έντρομοι στα μπαλκόνια και καλούσαν την αστυνομία. 

Στο σημείο έφτασε περιπολικό της αστυνομίας και ακολούθησε καταδίωξη στα γύρω στενά. Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν τον δράστη και να τον οδηγήσουν στο αστυνομικό τμήμα, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε και σε νοσοκομείο. 

Κάτοικοι της περιοχής έκαναν λόγο για επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας και βανδαλισμών, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες και υποστήριξαν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνονται παρόμοια συμβάντα. 

