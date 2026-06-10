Για τα θέματα επικοινωνίας που θα προκύψουν σήμερα εξαιτίας της δύσκολης αστρολογικής όψης που σχηματίζει ο Ερμής με τον Κρόνο μίλησε η Άση Μπήλιου στο Breakfast@Star, σήμερα.

Δείτε αναλυτικά τις αστρολογικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο

«Έχουμε Ερμή- Κρόνο σήμερα. Είναι στον Καρκίνο ο Ερμής, οπότε ναι, οι Καρκίνοι πρέπει να προσέχουν λίγο παραπάνω ή όσοι έχουν ωροσκόπο στον Καρκίνο», είπε αρχικά η αστρολόγος.

«Ο Ερμής έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, έχει να κάνει με τις επαφές μας, με τις δοσοληψίες μας, γενικότερα ό,τι μας απασχολεί στην καθημερινότητα. Και όταν πέφτει πάνω στο βουνό που λέγεται Κρόνος, εκεί αρχίζουν τα εμπόδια, οι δυσκολίες», εξήγησε.

«Κάτι λοιπόν έρχεται που σου δημιουργεί μια δυσκολία, όχι απαραίτητα κάτι φοβερό και τρομερό, αλλά που ενδεχομένως να χρειάζεται να βάλεις το χέρι στην τσέπη για να το λύσεις. Προσέξτε λίγο παραπάνω και με το μεταφορικό σας μέσο σήμερα και γενικότερα στις επαφές, στην επικοινωνία. Ο Ερμής έχει να κάνει και με τη νοητική δουλειά, με τον γραπτό και προφορικό λόγο. Προσέξτε και τι λέτε, πώς το λέτε, πώς αντιδράτε, τέτοιου είδους πράγματα», συμπλήρωσε η Άση Μπήλιου.

Τα ζώδια που επηρεάζονται από αυτήν την όψη είναι κυρίως οι γεννημένοι στο τέλος του α’ δεκαημέρου- αρχές β’, δηλαδή κοντά στις 12 μοίρες:

του Κριού

του Καρκίνου

του Αιγόκερω

του Ζυγού

ή όσοι έχουν ωροσκόπο ή πλανήτες σε αυτά τα ζώδια.