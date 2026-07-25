Γαλάτσι: 80χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του

Μυστήριο καλύπτει τον θάνατο ενός άνδρα ηλικίας 80 ετών, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Γαλάτσι το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Τον ηλικιωμένο εντόπισε γύρω στις 15:00 ο γιος του, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές. Ο 80χρονος βρισκόταν πάνω στο κρεβάτι του, όπου υπήρχαν ίχνη αίματος, ενώ έφερε τραύμα στον λαιμό.

Στην κατοικία, στην οδό Ανδρούτσου, έσπευσαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την πρώτη έρευνα και να διαπιστώσουν κάτω από ποιες συνθήκες έχασε τη ζωή του ο άνδρας.

Η εικόνα του χώρου και το τραύμα που έφερε ο ηλικιωμένος προκάλεσαν αρχικά ερωτήματα για το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, από την πρώτη εξέταση του ιατροδικαστή δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί με βεβαιότητα η αιτία του θανάτου.

Οι έως τώρα ενδείξεις φέρεται να μη συνηγορούν προς το σενάριο της ανθρωποκτονίας, χωρίς όμως αυτό να μπορεί ακόμη να αποκλειστεί οριστικά. Απαντήσεις αναμένεται να δώσει η νεκροψία-νεκροτομή.

Χωρίς ίχνη παραβίασης η κατοικία

Κατά την αυτοψία των αστυνομικών δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης στην είσοδο ή σε κάποιο άλλο σημείο του σπιτιού. Παράλληλα, ο χώρος δε βρέθηκε αναστατωμένος, ενώ δεν υπήρχαν εμφανείς ενδείξεις ότι είχε προηγηθεί πάλη.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία αξιολογούνται από τους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει την υπόθεση. Η απουσία παραβίασης και αναστάτωσης απομακρύνει, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το σενάριο εισβολής με σκοπό τη ληστεία. Ωστόσο, η έρευνα συνεχίζεται και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά μέχρι να ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση.

Οι Αρχές εξετάζουν, επίσης, εάν από την κατοικία λείπουν χρήματα, προσωπικά αντικείμενα ή άλλα είδη αξίας. Παράλληλα, αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από συγγενείς και γείτονες, προκειμένου να διαπιστωθεί πότε είχε δώσει για τελευταία φορά σημεία ζωής ο 80χρονος και αν είχε δεχθεί κάποια επίσκεψη.

Την έρευνα ανέλαβε η Ασφάλεια Γαλατσίου

Την προανάκριση για τον θάνατο του ηλικιωμένου έχει αναλάβει η Ασφάλεια Γαλατσίου. Οι αστυνομικοί ερευνούν τις τελευταίες κινήσεις του και αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας που ενδέχεται να υπάρχουν στην πολυκατοικία ή σε γειτονικά κτήρια.

Ιδιαίτερη σημασία θα έχουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής. Ο ιατροδικαστής θα εξετάσει τη φύση του τραύματος στον λαιμό, τον χρόνο και την ακριβή αιτία θανάτου, καθώς και εάν υπάρχουν άλλα σημάδια ή κακώσεις στη σορό.

Μέχρι την ολοκλήρωση των εργαστηριακών και ιατροδικαστικών εξετάσεων, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 80χρονος παραμένουν αδιευκρίνιστες. Με τα έως τώρα δεδομένα, πάντως, η εγκληματική ενέργεια δεν αποτελεί το πιθανότερο σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές.