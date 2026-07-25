Νίκη της Μπαρτσελόνα στον πρώτο φιλικό αγώνα της χρονιάς

Η επιστροφή Τερ Στέγκεν κι επόμενος αντίπαλος η Μπέρμιγχαμ

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STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Μπαρτσελόνα
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Στον πρώτο φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Μπαρτσελόνα άρχισε ιδανικά την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, επικρατώντας της Club Esportiu Europa με 4-1. Με μια σε μεγάλο βαθμό ανανεωμένη αρχική ενδεκάδα που επέλεξε ο Χάνσι Φλικ, στην οποία συμμετείχαν αρκετά νεαρά και νέα πρόσωπα, οι «μπλαουγκράνα» πήραν γρήγορα το προβάδισμα, χάρη στα γκολ των Ιμπραήμ Ντιαρά και Έκτορ Φορτ. 

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Εμπρίμα Τουνκάρα πέτυχε το τρίτο γκολ της Μπαρτσελόνα, ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Αλεξ Γκονζάλες.

Σημαντική ήταν και η επιστροφή του Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν, ο οποίος απουσίαζε για αρκετούς μήνες, ενώ επόμενος αντίπαλος των Καταλανών, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους, θα είναι η Μπέρμιγχαμ στις 31 Ιουλίου.

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