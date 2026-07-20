Μουντιάλ: Στο Νιου Τζέρσεϊ για τον Τελικό ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Αποθέωσε τον IShowSpeed για την εμφάνιση του στο pregame show

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STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: Φωτογραφία AP
Λίγο μετά τη μεταγραφή του στους Μαϊάμι Χιτ, ο Γιάννης βρέθηκε στο Νιου Τζέρσεϊ για τον Τελικό του Μουντιάλ

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Όλο το διεθνές jet-set βρέθηκε στην Αμερική για να παρακολουθήσει τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, δημόσια πρόσωπα και φυσικά σπουδαίοι αθλητές. 

Βόμβα στο NBA: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ

Ένας από αυτούς ήταν και ο «δικός μας» Γιάννης. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που ποτέ δεν έχει κρύψει την αγάπη του για το ποδόσφαιρο, καθώς όταν ήταν μικρός και έπαιζε στις αλάνες της Αθήνας, είχε όνειρο να γίνει ποδοσφαιριστής. 

Λίγο μετά την επισημοποίηση της μετακίνησης του στους Μαϊάμι Χιτ, ο Γιάννης μαζί με τη σύζυγό του, Μαράϊα είχαν πάει στην Ατλάντα για τον ημιτελικό ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή. 

GIANNIS XIAO

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Ρίτσαρντ Σιάο / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Το βράδυ της Κυριακής, παρέα με τον Ρίτσαρντ Σιάο, ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης βρέθηκε σε σουΐτα του κατάμεστου MetLife Stadium.για τον Μεγάλο Τελικό, που έστεψε Πρωταθλήτρια την Ισπανία

Εκεί, συνάντησε τον διάσημο YouTuber «IshowSpeed», με τον οποίο ο Greek Freak διατηρεί πολύ καλή σχέση και είχαν βρεθεί άλλωστε στην Ελλάδα πριν από μερικούς μήνες.Ο νεαρός performer είχε ολοκληρώσει την παρουσία του στο pre-game show, και ο Γιάννης έσπευσε να τον συγχαρεί, με το σχετικό απόσπασμα να γίνεται άμεσα viral στα μέσα κοινωνικής δικτυωσης. 

 

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