Δείτε τις δηλώσεις της Κατερίνας Καινούργιου μετά το τέλος της εκπομπής της, Super Κατερίνα

Το καλοκαίρι θέλει χρώμα, ανεμελιά και κομμάτια που «δένουν» με τα boho outfits— και η Κατερίνα Καινούργιου μάς έδωσε την απόλυτη έμπνευση για το νησιώτικο στυλ μέσα από μια εμφάνιση γεμάτη κομψότητα και θηλυκότητα.

Κατά τη διάρκεια της βόλτας της στην Πάρο μαζί με το μωρό της, τη μικρή Ξένια, η παρουσιάστρια του Alpha επέλεξε ένα αέρινο φόρεμα με λαχούρια, ένα κομμάτι που αποτυπώνει ιδανικά τη διάθεση του καλοκαιριού. Το ανάλαφρο ύφασμα και το ιδιαίτερο μοτίβο δημιούργησαν ένα look που συνδυάζει τη χαλαρή διάθεση των διακοπών με την elegant αισθητική που χαρακτηρίζει τις εμφανίσεις της.

Το outfit ολοκλήρωσε με ένα ζευγάρι stylish παπούτσια με διχτυωτές λεπτομέρειες, μια τάση που συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στα καλοκαιρινά looks, καθώς προσθέτει μια πιο μοντέρνα και fashion-forward πινελιά χωρίς να βαραίνει την εμφάνιση.

Η λεπτομέρεια όμως που απογείωσε το σύνολο ήταν η εντυπωσιακή mini Chanel 22 Hobo τσάντα της σε κόκκινη απόχρωση. Ένα statement αξεσουάρ που απέδειξε πως τα έντονα χρώματα έχουν θέση στις καλοκαιρινές εμφανίσεις και μπορούν να μεταμορφώσουν ακόμα και το πιο απλό σύνολο.

Δες την εμφάνιση της Κατερίνας Καινούργιου:

Το κόκκινο, άλλωστε, είναι ένα από τα χρώματα που αξίζει να εντάξουμε στις καλοκαιρινές μας επιλογές. Δίνει ζωντάνια, χαρίζει αυτοπεποίθηση και δημιουργεί αυτό το πολυπόθητο “vacation mood” που ταιριάζει απόλυτα με τις ηλιόλουστες ημέρες των νησιών.