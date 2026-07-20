Καινούργιου: Ερωτευτήκαμε την κόκκινη Chanel της - Ιδανική για το νησί!

Η «αέρινη» εμφάνισή της στην Πάρο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.07.26 , 23:47 Κωνσταντίνος Αργυρός: Χαλαρές στιγμές στην Πύλο με τον γιο του, Βασίλη
20.07.26 , 23:31 Νάντια Μπουλέ: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 5α γενέθλια της κόρης της
20.07.26 , 23:01 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ξέγνοιαστες στιγμές στην Ηρακλειά
20.07.26 , 22:53 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το δημόσιο «ευχαριστώ» από τη Σίφνο για τη γιορτή της
20.07.26 , 22:43 Θεσσαλονίκη: Πόσο Κοστίζει Η Βουτιά Σε Πισίνα
20.07.26 , 22:34 Εξιτήριο για τον Γιώργο Λιβάνη: «Εμένα με κατέβαλε»
20.07.26 , 22:31 First Dates: Μπουχός ή αλοιφή; Εσύ τι από τα δύο θα γινόσουν;
20.07.26 , 22:20 Ανύπαρκτες Διαγραμμίσεις Σε Κεντρικούς Δρόμους Της Αθήνας
20.07.26 , 22:07 Καινούργιου: Ερωτευτήκαμε την κόκκινη Chanel της - Ιδανική για το νησί!
20.07.26 , 22:06 Ηράκλειο: Άγριο ξύλο μεταξύ κοριτσιών - «Δεν υπάρχει θύμα», λέει ο πατέρας
20.07.26 , 21:42 Optima Bank: Διπλή διεθνής διάκριση
20.07.26 , 21:36 Κυψέλη: Τι έδειξε η ιατροδικαστική - Γρίφος η ταυτότητα της σορού
20.07.26 , 21:09 Νέα εξέλιξη: Συζητήσεις ΗΠΑ – Ιράν για 10ήμερη εκεχειρία!
20.07.26 , 21:05 Τζένη Μπαλατσινού: Οι φωτογραφίες με τον γιο της Παναγιώτη που μεγάλωσε!
20.07.26 , 20:36 Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά - Πυκνοί καπνοί στην περιοχή
Τσαλίκη - Μπέζος: Στην Επίδαυρο για να απολαύσουν την κόρη τους, Ηρώ
Γραμμωμένα χέρια: 5 ασκήσεις που μπορείς να κάνεις στο σπίτι
First Dates: «Αυτός είναι; Θέλω να φύγω» - Στη Ναταλία άρεσε ο κάμεραμαν
ΕΟΦ: Ανακαλείται γνωστό ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών - Τι εντοπίστηκε
Στέφανος Νεδέλκος: Ποιος είναι ο νέος, δίμετρος σύντροφος της Σ. Χρηστίδου
Καρδίτσα: Γιορτή μετατράπηκε σε ρινγκ - Ιερέας γρονθοκόπησε πρόεδρο χωριού
Άννα Βίσση: Στιλάτη στις διακοπές της στη Γαλλική Ριβιέρα
Καινούργιου: Ερωτευτήκαμε την κόκκινη Chanel της - Ιδανική για το νησί!
Τζένη Μπαλατσινού: Οι φωτογραφίες με τον γιο της Παναγιώτη που μεγάλωσε!
Αλεξανδρούπολη: Στο νοσοκομείο 16χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε τις δηλώσεις της Κατερίνας Καινούργιου μετά το τέλος της εκπομπής της, Super Κατερίνα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου παρουσίασε ένα κομψό καλοκαιρινό look στην Πάρο με αέρινο φόρεμα και stylish παπούτσια.
  • Το φόρεμα της είχε λαχούρια, ιδανικό για boho outfits και καλοκαιρινές διακοπές.
  • Η mini Chanel 22 Hobo τσάντα σε κόκκινη απόχρωση ήταν το statement αξεσουάρ της εμφάνισης.
  • Το κόκκινο χρώμα προσθέτει ζωντάνια και αυτοπεποίθηση, ιδανικό για το καλοκαίρι.
  • Η εμφάνιση συνδυάζει χαλαρή διάθεση και elegant αισθητική.

Το καλοκαίρι θέλει χρώμα, ανεμελιά και κομμάτια που «δένουν» με τα boho outfits— και η Κατερίνα Καινούργιου μάς έδωσε την απόλυτη έμπνευση για το νησιώτικο στυλ μέσα από μια εμφάνιση γεμάτη κομψότητα και θηλυκότητα.

Κατά τη διάρκεια της βόλτας της στην Πάρο μαζί με το μωρό της, τη μικρή Ξένια, η παρουσιάστρια του Alpha επέλεξε ένα αέρινο φόρεμα με λαχούρια, ένα κομμάτι που αποτυπώνει ιδανικά τη διάθεση του καλοκαιριού. Το ανάλαφρο ύφασμα και το ιδιαίτερο μοτίβο δημιούργησαν ένα look που συνδυάζει τη χαλαρή διάθεση των διακοπών με την elegant αισθητική που χαρακτηρίζει τις εμφανίσεις της.

Το outfit ολοκλήρωσε με ένα ζευγάρι stylish παπούτσια με διχτυωτές λεπτομέρειες, μια τάση που συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στα καλοκαιρινά looks, καθώς προσθέτει μια πιο μοντέρνα και fashion-forward πινελιά χωρίς να βαραίνει την εμφάνιση.

Η λεπτομέρεια όμως που απογείωσε το σύνολο ήταν η εντυπωσιακή mini Chanel 22 Hobo τσάντα της σε κόκκινη απόχρωση. Ένα statement αξεσουάρ που απέδειξε πως τα έντονα χρώματα έχουν θέση στις καλοκαιρινές εμφανίσεις και μπορούν να μεταμορφώσουν ακόμα και το πιο απλό σύνολο.

Δες την εμφάνιση της Κατερίνας Καινούργιου:

Το κόκκινο, άλλωστε, είναι ένα από τα χρώματα που αξίζει να εντάξουμε στις καλοκαιρινές μας επιλογές. Δίνει ζωντάνια, χαρίζει αυτοπεποίθηση και δημιουργεί αυτό το πολυπόθητο “vacation mood” που ταιριάζει απόλυτα με τις ηλιόλουστες ημέρες των νησιών.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αργυρός: Οι Χαλαρές Στιγμές Στην Πύλο Με Τον Γιο Του
Celebrities & Gossip Νεα
Κωνσταντίνος Αργυρός: Χαλαρές στιγμές στην Πύλο με τον γιο του, Βασίλη
Νάντια Μπουλέ
Celebrities & Gossip Νεα
Νάντια Μπουλέ: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 5α γενέθλια της κόρης της
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ξέγνοιαστες στιγμές στην Ηρακλειά
Celebrities & Gossip Νεα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ξέγνοιαστες στιγμές στην Ηρακλειά
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Celebrities & Gossip Νεα
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το δημόσιο «ευχαριστώ» από τη Σίφνο για τη γιορτή της
Εξιτήριο για τον Γιώργο Λιβάνη: «Εμένα με κατέβαλε»
Celebrities & Gossip Νεα
Εξιτήριο για τον Γιώργο Λιβάνη: «Εμένα με κατέβαλε»
Τζένη Μπαλατσινού
Celebrities & Gossip Νεα
Τζένη Μπαλατσινού: Οι φωτογραφίες με τον γιο της Παναγιώτη που μεγάλωσε!
Ντορέττα - Γεροντιδάκης: Η Selfie Στο Αυτοκίνητο
Celebrities & Gossip Νεα
Ντορέττα - Γεροντιδάκης: Η selfie στο αυτοκίνητο πριν τις διακοπές τους
Στέφανος Νεδέλκος
Celebrities & Gossip Νεα
Στέφανος Νεδέλκος: Ποιος είναι ο νέος, δίμετρος σύντροφος της Σ. Χρηστίδου
Σβήγκος - Καλογεροπούλου: Ρομαντική Έξοδος Για Το Ζευγάρι
Celebrities & Gossip Νεα
Σβήγκος - Καλογεροπούλου: Ρομαντική έξοδος για το ερωτευμένο ζευγάρι
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top