Σύμη: Καλοκαιρινές διακοπές στο μικρό παράδεισο των Δωδεκανήσων

Αυθεντικές διακοπές και ήσυχη ατμόσφαιρα σε ένα από τα πιο όμορφα νησιά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.06.26 , 13:47 PosoKanei: 20 + 2 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη νέα πλατφόρμα
17.06.26 , 13:43 Ford Pro Blue Days: Μια εβδομάδα αφιερωμένη σε επαγγελματίες
17.06.26 , 13:01 MasterChef: Απόψε κρίνεται το πρώτο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό
17.06.26 , 12:56 Τέμπη: Ένταση στη δίκη μεταξύ συγγενών θυμάτων και Ζωής Κωνσταντοπούλου
17.06.26 , 12:55 Φαίη Σκορδά: «Εντάξει, φαγωθήκατε… πόσο ερωτική; Οικογενειακή ήταν!»
17.06.26 , 12:44 Citroёn C3: Δικό σας σε 48 ώρες
17.06.26 , 12:43 Άση Μπήλιου: «Προσοχή στα παιχνίδια δύναμης και εξουσίας, το βράδυ»
17.06.26 , 12:36 Τι ετοιμάζει η Αθηνά Οικονομάκου μετά τον γάμο; Η δήλωση που συζητήθηκε
17.06.26 , 12:13 Βικτώρια Δέλλα: Η νέα ανάρτηση μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα
17.06.26 , 12:10 Συνταγή για γεμιστό κοτόπουλο με μοτσαρέλα, από τον Γιώργο Ρήγα
17.06.26 , 12:02 Επιβεβαίωσε ότι δε θα συνεχίσει στο «Πρωινό» του χρόνου - «Στεναχωρήθηκα»
17.06.26 , 12:00 Για ποιο λόγο ξεθωριάζουν οι φιλίες σου, όσο μεγαλώνεις;
17.06.26 , 11:50 Δράμα: Θρήνος στην κηδεία της Αντιγόνης - Τραγικές φιγούρες τα παιδιά της
17.06.26 , 11:35 MasterChef 2026: Όσα είπαν οι παίκτες της μπλε μπριγάδας που αποχώρησε!
17.06.26 , 11:28 Γεωργούλης: «Το καλύτερο που έκανα στον εαυτό μου ήταν να μείνω μόνος»
Καινούργιου: Το γλυκό στιγμιότυπο από το babysitting του νονού της Ξένιας
Χριστόφορος Παπακαλιάτης για Maestro: «Ηταν όλη μου η ζωή, 5 χρόνια τώρα»
Βικτώρια Δέλλα: Η νέα ανάρτηση μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα
MasterChef: «Από σήμερα θα γνωρίζουμε τον έναν από τους δύο φιναλίστ»
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Σαλπάρει για Τήνο μαζί με τον γιο του, Πάρη
Δράμα: Θρήνος στην κηδεία της Αντιγόνης - Τραγικές φιγούρες τα παιδιά της
Λιάγκας: Το ηπειρώτικο συρτό που χόρεψε στον γάμο- «Με συγκινούν απίστευτα»
Μύκονος: Ποια είναι η 37χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο πριν τον γάμο της
Επιβεβαίωσε ότι δε θα συνεχίσει στο «Πρωινό» του χρόνου - «Στεναχωρήθηκα»
Συντάξεις Ιουλίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Πότε μπαίνουν τα χρήματα
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Unsplash.com
Μαγικές εικόνες από τη Σύμη / Βίντεο: ΣΚΑΪ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σύμη είναι ένας ήσυχος και κοσμοπολίτικος προορισμός στα Δωδεκάνησα, ιδανικός για χαλάρωση και εξερεύνηση.
  • Το νησί διαθέτει 159 αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, με πλούσια ιστορία από την προϊστορική εποχή.
  • Αξιοθέατα περιλαμβάνουν τον Καθεδρικό ναό του Τιμίου Προδρόμου, το Ναυτικό Μουσείο και τη μονή του Ταξιάρχη Μιχαήλ Πανορμίτη.
  • Οι παραλίες της Σύμης προσφέρουν κρυστάλλινα νερά και ποικιλία επιλογών, προσβάσιμες από τη στεριά ή με καραβάκι.
  • Δοκιμάστε το φημισμένο συμιακό γαριδάκι στις ταβέρνες του νησιού.

Αναζητάτε έναν ήσυχο νησί με αυθεντική ατμόσφαιρα για ξεκούραση και χαλάρωση; Η Σύμη είναι ένας μικρός, αλλά μαγευτικός προορισμός που θα δώσει ένα ξεχωριστό τόνο στις φετινές καλοκαιρινές σας διακοπές. Ανακαλύψτε τη μικρή κοσμοπολίτισσα των Δωδεκανήσων! 

Νάξος: Καλοκαιρινές διακοπές στο νησί των αρωμάτων και των γεύσεων

 

 

Σύμη: Καλοκαιρινές διακοπές στο νησί με τα πολύχρωμα αρχοντικά

Από την πρώτη στιγμή που θα αντικρίσετε τα πολύχρωμα σπίτια στο λιμάνι, θα σας συνεπάρει ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζεται μοναδικά ο κοσμοπολίτικος αέρας με την αρχοντιά της παράδοσης...

Ρόδος: Μαγευτικές καλοκαιρινές διακοπές στο νησί των ιπποτών

Στη Σύμη θα βρείτε απόμερες παραλίες και φρέσκους ψαρομεζέδες, ενώ το πανέμορφο αυτό νησί προσφέρει ήσυχες και όμορφες γωνιές με χαλαρή ατμόσφαιρα.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Greece is (@greece.is_)

 

Στη Σύμη θα βιώσετε τις πιο αυθεντικές διακοπές, αφού είναι ένας τόπος ο οποίος έχει κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος, λόγω των 159 χώρων και μνημείων που αποτυπώνουν την ιστορία του νησιού, με ρίζες στην προϊστορική εποχή.

  • Κάντε τη βόλτα σας στον Γιαλό με τα πολύχρωμα νεοκλασικά κτίρια στο λιμάνι της Σύμης. Ώχρα, σομόν, κόκκινο, γαλάζιο, μπλε, γκρι, τα αρχοντικά αυτά κρατούν «ζωντανό» το χρώμα του παρελθόντος, ενώ μοιάζουν σα να «ξεπήδησαν» από τις σελίδες κάποιου παλιού βιβλίου

Σαντορίνη: Διακοπές στο νησί με το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα στον κόσμο

 

  • Κάποια από τα αξιοθέατα του νησιού που αξίζει να επισκεφθείτε είναι ο Καθεδρικός ναός του Τιμίου Προδρόμου του 1838, το Τελωνείο, η Ψαραγορά, το πέτρινο γεφύρι, το άγαλμα του μικρού ψαρά, το ρολόι του 1881 και ο παλιός ταρσανάς στη συνοικία Χαράνι
  • Ανεβείτε την Καλή Στράτα και εντυπωσιαστείτε από την ομορφιά της περιοχής. Μπορεί να χρειαστεί να ανεβείτε 500 πέτρινα φαρδιά σκαλοπάτια, αλλά στην Καλή Στράτα θα δείτε πανέμορφα σπίτια και εμπορικά μαγαζιά. Στην κορυφή της, σας υποδέχονται γραφικά καφέ, όπου θα απολαύσετε το ρόφημά σας αγναντεύοντας την υπέροχη θέα στο Γιαλό, την ώρα που το λιούζει το ηλιοβασίλεμα, έχοντας όλο το Αιγαίο στα πόδια σας!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Symi Greece (@seeme_in_symi)

 

  • Κάντε μία βόλτα, ανακαλύπτοντας το Χωριό. Ανηφορίστε τα λιθόστρωτα καλντερίμια ως το Κάστρο και θαυμάσετε τη μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Δείτε τη Σπετσαρία, το παλιό δημοτικό φαρμακείο με τα γυάλινα δοχεία και τις χαρακτηριστικές επιγραφές σε κτήριο του 1884, την οικία Χατζηαγαπητού-Χατζηϊωάννου, με την εντυπωσιακή σάλα και την οικία Φαρμακίδη που στεγάζει το Αρχαιολογικό-Λαογραφικό μουσείο
  • Δείτε από κοντά το Ναυτικό Μουσείο του νησιού. Σπογγαλιεία με σκάφανδρα και άλλες ενδιαφέρουσες «υδάτινες ιστορίες» σάς περιμένουν στο εντυπωσιακό νεοκλασικό κτίριο, στον παλιό κεντρικό ταρσανά της Σύμης

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Symi Greece (@seeme_in_symi)

 

  • Επισκεφθείτε τον ναό του Ταξιάρχη Μιχαήλ Πανορμίτη. Εδώ οι προσκυνητές κάνουν ουρά, αλλά η αναμονή αξίζει. Διάσημος για τα θαύματά του, ο Πανορμίτης αποτελεί μεγάλο προσκύνημα στο Αιγαίο. Η μονή υπάρχει από τον 15ο αιώνα και η εικόνα του Ταξιάρχη Μιχαήλ θεωρείται θαυματουργή
  • Φυσικά, μην αμελήσετε να δομικάστε το φημισμένο συμιακό γαριδάκι. Μικρό και πεντανόστιμο θα το δοκιμάσετε τηγανητό στις ταβέρνες του Γιαλού και του Χωριού.

 

 

Οι παραδεισένιες παραλίες της Σύμης

Χαρείτε τα κρυστάλλινα νερά και τις πανέμορφες παραλίες του νησιού, με τα εκδρομικά καραβάκια που ξεκινούν από το Γιαλό. Εάν και μικρό νησί, η Σύμη έχει πολλές επιλογές για μπάνιο, κάποιες είναι προσβάσιμες από τη στεριά, κάποιες προσεγγίζονται μόνο μέσω θαλάσσης. Εμείς σας προτείνουμε τις καλύτερες:

  • Άγιος Αιμιλιανός: Με γαλαζοπράσινα και καθαρά νερά, το νησάκι του Αγίου Αιμιλιανού ενώνεται με τη στεριά με μία στενή λωρίδα γης. Μπορείτε να την προσεγγίσετε με σκάφος ή από πεζοπορικό μονοπάτι (2,5 ώρες). Κοντά του βρίσκονται οι παραλίες Μαρόνι και Γαϊδουρόμαντρα
  • Παραλία Αγίου Νικολάου: Από τις πιο κοντινές παραλίες στο λιμάνι, με υπέροχα νερά και βότσαλο. Για να την προσεγγίσετε, θα πάτε οδικώς μέχρι την παραλία Πέδι κι από εκεί θα πάρετε καραβάκι για την παραλία
  • Άγιος Βασίλειος: Ένας κλειστός κόλπος στα νοτιοδυτικά του νησιού. Και εδώ θα πάτε με σκάφος ή από μονοπάτι
  • Άγιος Γεώργιος Δυσάλωνας: Υπέροχα πεντακάθαρα πρασινογάλανα νερά κι ένας εντυπωσιακός κάθετος βράχος που προσφέρει τη σκιά του μετά το μεσημέρι. Θεωρείται από τις ωραιότερες παραλίες του νησιού και δεν είναι οργανωμένη. Εκεί θα πάτε μόνο με σκάφος

 

 

  • Αγία Μαρίνα: Μικρή οργανωμένη παραλία με αμμουδιά, η οποία βρίσκεται απέναντι από το βραχώδες νησάκι με το εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας. Η πρόσβαση γίνεται και με τα πόδια από το Πέδι (40 λεπτά περπάτημα)
  • Μαραθούντα: Βοτσαλωτή παραλία κοντά στο μοναστήρι του Πανορμίτη, στην οποία μπορείτε να πάτε οδικώς
  • Νανού: Μία παραλία με χοντρό βότσαλο και πολύ ωραία νερά, από τις ωραιότερες παραλίες στο νησί. Υπάρχει ταβέρνα που νοικιάζει ομπρέλες και ξαπλώστρες και η πρόσβαση γίνεται μόνο με σκάφος
  • Νος: Οργανωμένη παραλία δίπλα στη συνοικία Χαράνι, με υπέροχα νερά

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Symi Tv (@symitv)

 

  • Νημποριό: Μικρή παραλία με άμμο, στην ομώνυμη περιοχή. Αν περπατήσετε λίγο θα βρείτε άλλη μία μικρή αμμουδιά
  • Πέδι: Απάνεμη αμμώδης παραλία μπροστά από το ομώνυμο ξενοδοχείο
  • Σεσκλί: Ένα παραδεισένιο νησάκι στα νότια της Σύμης με υπέροχη παραλία που έχει άμμο και βότσαλο. Υπάρχουν αρμυρίκια για σκιά και τα νερά είναι πεντακάθαρα και διάφανα. Είναι αρχαιολογικός χώρος και η πρόσβαση γίνεται μόνο με σκάφος
  • Τολί: Στα 8 χλμ. από τον Γιαλό, ήσυχη, με βότσαλο, ωραία νερά, ομπρέλες και ξαπλώστρες. Μπορείτε να την προσεγγίσετε οδικώς.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΜΗ
 |
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
 |
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
 |
TOP ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
 |
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
 |
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
 |
ΕΚΔΡΟΜΗ
 |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ
 |
ΧΩΡΙΑ
 |
ΝΗΣΙΑ
 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top