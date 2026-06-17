Αναζητάτε έναν ήσυχο νησί με αυθεντική ατμόσφαιρα για ξεκούραση και χαλάρωση; Η Σύμη είναι ένας μικρός, αλλά μαγευτικός προορισμός που θα δώσει ένα ξεχωριστό τόνο στις φετινές καλοκαιρινές σας διακοπές. Ανακαλύψτε τη μικρή κοσμοπολίτισσα των Δωδεκανήσων!

Σύμη: Καλοκαιρινές διακοπές στο νησί με τα πολύχρωμα αρχοντικά

Από την πρώτη στιγμή που θα αντικρίσετε τα πολύχρωμα σπίτια στο λιμάνι, θα σας συνεπάρει ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζεται μοναδικά ο κοσμοπολίτικος αέρας με την αρχοντιά της παράδοσης...

Στη Σύμη θα βρείτε απόμερες παραλίες και φρέσκους ψαρομεζέδες, ενώ το πανέμορφο αυτό νησί προσφέρει ήσυχες και όμορφες γωνιές με χαλαρή ατμόσφαιρα.

Στη Σύμη θα βιώσετε τις πιο αυθεντικές διακοπές, αφού είναι ένας τόπος ο οποίος έχει κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος, λόγω των 159 χώρων και μνημείων που αποτυπώνουν την ιστορία του νησιού, με ρίζες στην προϊστορική εποχή.

Κάντε τη βόλτα σας στον Γιαλό με τα πολύχρωμα νεοκλασικά κτίρια στο λιμάνι της Σύμης. Ώχρα, σομόν, κόκκινο, γαλάζιο, μπλε, γκρι, τα αρχοντικά αυτά κρατούν «ζωντανό» το χρώμα του παρελθόντος, ενώ μοιάζουν σα να «ξεπήδησαν» από τις σελίδες κάποιου παλιού βιβλίου

Κάποια από τα αξιοθέατα του νησιού που αξίζει να επισκεφθείτε είναι ο Καθεδρικός ναός του Τιμίου Προδρόμου του 1838, το Τελωνείο , η Ψαραγορά , το πέτρινο γεφύρι, το άγαλμα του μικρού ψαρά , το ρολόι του 1881 και ο παλιός ταρσανάς στη συνοικία Χαράνι

του 1838, το , η , το το , το του 1881 και ο στη συνοικία Χαράνι Ανεβείτε την Καλή Στράτα και εντυπωσιαστείτε από την ομορφιά της περιοχής. Μπορεί να χρειαστεί να ανεβείτε 500 πέτρινα φαρδιά σκαλοπάτια, αλλά στην Καλή Στράτα θα δείτε πανέμορφα σπίτια και εμπορικά μαγαζιά. Στην κορυφή της, σας υποδέχονται γραφικά καφέ, όπου θα απολαύσετε το ρόφημά σας αγναντεύοντας την υπέροχη θέα στο Γιαλό, την ώρα που το λιούζει το ηλιοβασίλεμα, έχοντας όλο το Αιγαίο στα πόδια σας!

Κάντε μία βόλτα, ανακαλύπτοντας το Χωριό . Ανηφορίστε τα λιθόστρωτα καλντερίμια ως το Κάστρο και θαυμάσετε τη μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Δείτε τη Σπετσαρία, το παλιό δημοτικό φαρμακείο με τα γυάλινα δοχεία και τις χαρακτηριστικές επιγραφές σε κτήριο του 1884, την οικία Χατζηαγαπητού-Χατζηϊωάννου, με την εντυπωσιακή σάλα και την οικία Φαρμακίδη που στεγάζει το Αρχαιολογικό-Λαογραφικό μουσείο

. Ανηφορίστε τα λιθόστρωτα καλντερίμια ως το Κάστρο και θαυμάσετε τη μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Δείτε τη Σπετσαρία, το παλιό δημοτικό φαρμακείο με τα γυάλινα δοχεία και τις χαρακτηριστικές επιγραφές σε κτήριο του 1884, την οικία Χατζηαγαπητού-Χατζηϊωάννου, με την εντυπωσιακή σάλα και την οικία Φαρμακίδη που στεγάζει το Αρχαιολογικό-Λαογραφικό μουσείο Δείτε από κοντά το Ναυτικό Μουσείο του νησιού. Σπογγαλιεία με σκάφανδρα και άλλες ενδιαφέρουσες «υδάτινες ιστορίες» σάς περιμένουν στο εντυπωσιακό νεοκλασικό κτίριο, στον παλιό κεντρικό ταρσανά της Σύμης

Επισκεφθείτε τον ναό του Ταξιάρχη Μιχαήλ Πανορμίτη . Εδώ οι προσκυνητές κάνουν ουρά, αλλά η αναμονή αξίζει. Διάσημος για τα θαύματά του, ο Πανορμίτης αποτελεί μεγάλο προσκύνημα στο Αιγαίο. Η μονή υπάρχει από τον 15ο αιώνα και η εικόνα του Ταξιάρχη Μιχαήλ θεωρείται θαυματουργή

. Εδώ οι προσκυνητές κάνουν ουρά, αλλά η αναμονή αξίζει. Διάσημος για τα θαύματά του, ο Πανορμίτης αποτελεί μεγάλο προσκύνημα στο Αιγαίο. Η μονή υπάρχει από τον 15ο αιώνα και η εικόνα του Ταξιάρχη Μιχαήλ θεωρείται θαυματουργή Φυσικά, μην αμελήσετε να δομικάστε το φημισμένο συμιακό γαριδάκι. Μικρό και πεντανόστιμο θα το δοκιμάσετε τηγανητό στις ταβέρνες του Γιαλού και του Χωριού.

Οι παραδεισένιες παραλίες της Σύμης

Χαρείτε τα κρυστάλλινα νερά και τις πανέμορφες παραλίες του νησιού, με τα εκδρομικά καραβάκια που ξεκινούν από το Γιαλό. Εάν και μικρό νησί, η Σύμη έχει πολλές επιλογές για μπάνιο, κάποιες είναι προσβάσιμες από τη στεριά, κάποιες προσεγγίζονται μόνο μέσω θαλάσσης. Εμείς σας προτείνουμε τις καλύτερες:

Άγιος Αιμιλιανός : Με γαλαζοπράσινα και καθαρά νερά, το νησάκι του Αγίου Αιμιλιανού ενώνεται με τη στεριά με μία στενή λωρίδα γης. Μπορείτε να την προσεγγίσετε με σκάφος ή από πεζοπορικό μονοπάτι (2,5 ώρες). Κοντά του βρίσκονται οι παραλίες Μαρόνι και Γαϊδουρόμαντρα

: Με γαλαζοπράσινα και καθαρά νερά, το νησάκι του Αγίου Αιμιλιανού ενώνεται με τη στεριά με μία στενή λωρίδα γης. Μπορείτε να την προσεγγίσετε με σκάφος ή από πεζοπορικό μονοπάτι (2,5 ώρες). Κοντά του βρίσκονται οι παραλίες Μαρόνι και Γαϊδουρόμαντρα Παραλία Αγίου Νικολάου : Από τις πιο κοντινές παραλίες στο λιμάνι, με υπέροχα νερά και βότσαλο. Για να την προσεγγίσετε, θα πάτε οδικώς μέχρι την παραλία Πέδι κι από εκεί θα πάρετε καραβάκι για την παραλία

: Από τις πιο κοντινές παραλίες στο λιμάνι, με υπέροχα νερά και βότσαλο. Για να την προσεγγίσετε, θα πάτε οδικώς μέχρι την παραλία Πέδι κι από εκεί θα πάρετε καραβάκι για την παραλία Άγιος Βασίλειος : Ένας κλειστός κόλπος στα νοτιοδυτικά του νησιού. Και εδώ θα πάτε με σκάφος ή από μονοπάτι

: Ένας κλειστός κόλπος στα νοτιοδυτικά του νησιού. Και εδώ θα πάτε με σκάφος ή από μονοπάτι Άγιος Γεώργιος Δυσάλωνας: Υπέροχα πεντακάθαρα πρασινογάλανα νερά κι ένας εντυπωσιακός κάθετος βράχος που προσφέρει τη σκιά του μετά το μεσημέρι. Θεωρείται από τις ωραιότερες παραλίες του νησιού και δεν είναι οργανωμένη. Εκεί θα πάτε μόνο με σκάφος

Αγία Μαρίνα : Μικρή οργανωμένη παραλία με αμμουδιά, η οποία βρίσκεται απέναντι από το βραχώδες νησάκι με το εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας. Η πρόσβαση γίνεται και με τα πόδια από το Πέδι (40 λεπτά περπάτημα)

: Μικρή οργανωμένη παραλία με αμμουδιά, η οποία βρίσκεται απέναντι από το βραχώδες νησάκι με το εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας. Η πρόσβαση γίνεται και με τα πόδια από το Πέδι (40 λεπτά περπάτημα) Μαραθούντα : Βοτσαλωτή παραλία κοντά στο μοναστήρι του Πανορμίτη, στην οποία μπορείτε να πάτε οδικώς

: Βοτσαλωτή παραλία κοντά στο μοναστήρι του Πανορμίτη, στην οποία μπορείτε να πάτε οδικώς Νανού : Μία παραλία με χοντρό βότσαλο και πολύ ωραία νερά, από τις ωραιότερες παραλίες στο νησί. Υπάρχει ταβέρνα που νοικιάζει ομπρέλες και ξαπλώστρες και η πρόσβαση γίνεται μόνο με σκάφος

: Μία παραλία με χοντρό βότσαλο και πολύ ωραία νερά, από τις ωραιότερες παραλίες στο νησί. Υπάρχει ταβέρνα που νοικιάζει ομπρέλες και ξαπλώστρες και η πρόσβαση γίνεται μόνο με σκάφος Νος: Οργανωμένη παραλία δίπλα στη συνοικία Χαράνι, με υπέροχα νερά

Νημποριό : Μικρή παραλία με άμμο, στην ομώνυμη περιοχή. Αν περπατήσετε λίγο θα βρείτε άλλη μία μικρή αμμουδιά

: Μικρή παραλία με άμμο, στην ομώνυμη περιοχή. Αν περπατήσετε λίγο θα βρείτε άλλη μία μικρή αμμουδιά Πέδι : Απάνεμη αμμώδης παραλία μπροστά από το ομώνυμο ξενοδοχείο

: Απάνεμη αμμώδης παραλία μπροστά από το ομώνυμο ξενοδοχείο Σεσκλί : Ένα παραδεισένιο νησάκι στα νότια της Σύμης με υπέροχη παραλία που έχει άμμο και βότσαλο. Υπάρχουν αρμυρίκια για σκιά και τα νερά είναι πεντακάθαρα και διάφανα. Είναι αρχαιολογικός χώρος και η πρόσβαση γίνεται μόνο με σκάφος

: Ένα παραδεισένιο νησάκι στα νότια της Σύμης με υπέροχη παραλία που έχει άμμο και βότσαλο. Υπάρχουν αρμυρίκια για σκιά και τα νερά είναι πεντακάθαρα και διάφανα. Είναι αρχαιολογικός χώρος και η πρόσβαση γίνεται μόνο με σκάφος Τολί: Στα 8 χλμ. από τον Γιαλό, ήσυχη, με βότσαλο, ωραία νερά, ομπρέλες και ξαπλώστρες. Μπορείτε να την προσεγγίσετε οδικώς.