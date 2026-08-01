Αυτή είναι η Νο 1 τροφή για καλύτερο ύπνο, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

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Πρώτη Δημοσίευση: 24.07.26, 14:00
Υπάρχει μια ποικιλία τροφίμων που μπορούν να βελτιώσουν τον ύπνο σας

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Μερικές φορές φαίνεται ότι δεν υπάρχουν αρκετές ώρες την ημέρα. Η ζωή σου είναι συνεχώς πολυάσχολη και τείνεις να βάζεις τον καλό ύπνο στον τελευταίο τροχό της αμάξης. Μπορεί να μην το συνειδητοποιείς αυτό, αλλά ο καλός ύπνος είναι εξαιρετικά σημαντικός για τη γενική υγεία σου.

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Η έρευνα δείχνει ότι ο σωστός ύπνος μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων χρόνιων ασθενειών και μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού σου συστήματος.

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Συνιστάται να κοιμάσαι ανάμεσα σε επτά και εννέα ώρες αδιάλειπτου ύπνου κάθε βράδυ, αλλά πολλοί άνθρωποι αγωνίζονται ακόμη για να κοιμηθούν μεταξύ πέντε και έξι ωρών. Υπάρχουν πολλές στρατηγικές που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να αποκτήσεις καλό ύπνο, συμπεριλαμβανομένης της πραγματοποίησης μερικών αλλαγών στη διατροφή σου.

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Υπάρχει μια ποικιλία τροφίμων που περιέχουν ιδιότητες που προάγουν τον ύπνο, όπως μια φυσική πηγή μελατονίνης. Η μελατονίνη είναι μια φυσική ορμόνη που παράγεται από τον επίφυση του σώματος. Η επίφυση αρχίζει να παράγει ενεργά μελατονίνη και την απελευθερώνει στο αίμα όταν ο ήλιος δύει και εμφανίζεται σκοτάδι. Αυτή η διαδικασία σε κάνει να αισθάνεσαι λιγότερη ενέργεια και ξεκινά τη φάση της υπνηλίας.

Ενώ υπάρχουν πολλά τρόφιμα που περιέχουν πηγή μελατονίνης, το # 1 φαγητό που βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου σας είναι τα ξινά κεράσια, ή τα βύσσινα.

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Τα βύσσινα ή ο χυμός τους περιέχουν μεγάλη ποσότητα μελατονίνης και έχουν μελετηθεί ακόμη και για το ρόλο τους στην ανακούφιση της αϋπνίας. Μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση τους είχε ως αποτέλεσμα αυξημένο χρόνο ύπνου και πιο ικανοποιητική ποιότητα ύπνου.

Εκτός από τη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου σας, τα ξινά κεράσια περιέχουν εξαιρετική πηγή βιταμινών και μετάλλων. Μια μερίδα 240 ml περιέχει 62% των ημερήσιων αναγκών σου για βιταμίνη Α, 40% για βιταμίνη C και 14% για μαγγάνιο.

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Περιέχουν επίσης μια πλούσια πηγή αντιοξειδωτικών, συμπεριλαμβανομένων ανθοκυανινών και φλαβονολών. Για να αποκομίσεις τα πλήρη οφέλη, συνιστάται να καταναλώνεις μια μερίδα βύσσινα ή χυμό 240 ml 2-3 ώρες πριν από το κρεβάτι.

Πηγή άρθρου Allyou.gr

Συντάκτης: Αγγελική Λάλου

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