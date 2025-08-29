Oι οκτώ τροφές που θα σε γεμίσουν ενέργεια

Όταν το μεσημέρι νιώθεις να πέφτουν επικίνδυνα τα επίπεδα της ενέργειά σου αλλά οι δουλειές κι οι υποχρεώσεις κρατούν ακόμα καλά, συνήθως η πρώτη σου σκέψη είναι να βάλεις ακόμα ένα φλιτζάνι καφέ – όμως η κατάχρηση της καφεΐνης μπορεί να σου δημιουργήσει προβλήματα στον βραδινό ύπνο σου. Λοιπόν, τι μπορείς να κάνεις εναλλακτικά για να καταπολεμήσεις τα βαριά μάτια και τα αμήχανα χασμουρητά το μεσημέρι; Αντί να εξαρτάσαι από την καφεΐνη, ορισμένα τρόφιμα μπορούν να σου δώσουν τη φυσική ώθηση ενέργειας που λαχταρά το σώμα σου.

Εδώ είναι οκτώ τρόφιμα που μπορείς να συμπεριλάβεις στη διατροφή σου για να σε βοηθήσουν να φορτίσεις τις μπαταρίες σου.

Αγνό Σιρόπι Σφενδάμου

Το καθαρό σιρόπι σφενδάμου είναι ένα φυσικό γλυκαντικό που προέρχεται απευθείας από το χυμό του δέντρου σφενδάμου. Όταν καταναλώνεται με μέτρο, μπορεί να είναι μέρος μιας υγιεινής διατροφής και μπορεί να βοηθήσει στη φυσική στήριξη των ενεργειακών σου επιπέδων. Μια μερίδα, 1 κουταλιά της σούπας σιρόπι σφενδάμου είναι μια εξαιρετική πηγή μαγγανίου (35% της ημερήσιας αξίας). Το μαγγάνιο βοηθά στην ενεργοποίηση πολλών ενζύμων που εμπλέκονται στο μεταβολισμό των υδατανθράκων για να τροφοδοτήσει το σώμα σου με φυσική ενέργεια.

Όσπρια

Φορτωμένο με απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, όσπρια – ρεβίθια, φακές, ξηρά μπιζέλια και φασόλια – είναι υπέροχα συστατικά για να προσθέσεις στο πιάτο σου για απεριόριστη ενέργεια. Αυτά τα προσιτά, ευπροσάρμοστα superfoods μπορούν εύκολα να προστεθούν σε σαλάτες, ζυμαρικά και πολλά άλλα για να ενισχύσουν τον σίδηρο, το κάλιο, τις φυτικές πρωτεΐνες και τις φυτικές ίνες και πολλά άλλα – όλα τα θρεπτικά συστατικά που βοηθούν στην καταπολέμηση της κόπωσης.

Goji berries

Αυτά τα μούρα έχουν χρησιμοποιηθεί ως λύση για πολλές ασθένειες υγείας σε ορισμένες καλλιέργειες για πολλά χρόνια. Πλούσια σε αντιοξειδωτικά και γεμάτα βιταμίνες, μέταλλα και φυτικές ίνες, αποτελούν μια βολική προσθήκη σε πολλές δίαιτες που μπορεί να σε βοηθήσουν να διατηρήσεις την ενέργειά σου. Σύμφωνα με μια μελέτη, οι άνθρωποι που κατανάλωναν χυμό μούρων goji για 14 ημέρες ένιωσαν περισσότερη ενέργεια, καλύτερη ποιότητα ύπνου και βελτιωμένη ευκολία αφύπνισης σε σύγκριση με εκείνους που δεν κατανάλωναν το χυμό goji berry.

Αυγά

Με 6 γραμμάρια πρωτεΐνης υψηλής ποιότητας ανά μεγάλο αυγό και τα εννέα απαραίτητα αμινοξέα, τα αυγά είναι μια πολύτιμη πρωτεΐνη. Η υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη στα αυγά βοηθά επίσης στη στήριξη ισχυρών μυών και οστών παρέχοντας παράλληλα παρατεταμένη ψυχική και σωματική ενέργεια όλη την ημέρα. Τα αυγά είναι επίσης γεμάτα βιταμίνες Β όπως η βιταμίνη Β12, η οποία είναι μια θρεπτική ουσία που υποστηρίζει την παραγωγή κυτταρικής ενέργειας.

Δαμάσκηνα

Τα δαμάσκηνα (γνωστά και ως αποξηραμένα δαμάσκηνα) όχι μόνο κάνουν ένα γλυκό και ικανοποιητικό σνακ, αλλά έχουν επίσης αποδειχθεί ότι προάγουν τον κορεσμό και βοηθούν στον έλεγχο του βάρους. Με μόνο 100 θερμίδες ανά μερίδα (40 γραμμάρια ή περίπου 4 ολόκληρα δαμάσκηνα), τα δαμάσκηνα περιέχουν 3 γραμμάρια διαιτητικών ινών. Σε σύγκριση με άλλους ξηρούς καρπούς, τα δαμάσκηνα έχουν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε ζάχαρη και έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη μόνο 29 – που σημαίνει ότι χωνεύονται και απορροφώνται αργά από το σώμα, γεγονός που βοηθά στη διατήρηση της ενέργειας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με τα τρόφιμα υψηλότερο γλυκαιμικό δείκτη. Και, μια πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι σε σύγκριση με άλλα σνακ τρόφιμα, τα δαμάσκηνα μπορεί να βοηθήσουν στη μείωση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα, στην αύξηση του κορεσμού και στην καταστολή της πείνας.

Φιστίκια

Δεν είναι μόνο νόστιμα, τα φιστίκια έχουν επίσης μια ποικιλία βιταμινών και μετάλλων σε κάθε δάγκωμα, επιτρέποντάς σας να απολαύσετε περισσότερη ενέργεια με έναν υπέροχο τρόπο. Τα φιστίκια είναι μια καλή πηγή μαγνησίου και φωσφόρου, θρεπτικών συστατικών που εμπλέκονται στην παραγωγή ενέργειας στο σώμα. Τα φιστίκια είναι επίσης μια εξαιρετική πηγή νιασίνης, μια σημαντική βιταμίνη Β που βοηθά στη μετατροπή της τροφής σε ενέργεια.

Μαλάκια

Τα θαλασσινά όπως τα μύδια, αλλά κι άλλες λιχουδιές της θάλασσας, μπορεί να είναι ένας εξαιρετικός ενισχυτής ενέργειας σε ορισμένες περιπτώσεις. Τα μαλάκια είναι μια πηγή σιδήρου, ένα μέταλλο που είναι το κλειδί για τη μεταφορά οξυγόνου στο σώμα. Εάν δεν έχεις αρκετό σίδηρο στο αίμα, το οξυγόνο μπορεί να μην φτάσει εκεί που πρέπει να είναι για να βοηθήσει το σώμα σου να αισθάνεται ενεργοποιημένο και να εκτελεί ορισμένους ρόλους αποτελεσματικά. Δεδομένου ότι το 44% των ατόμων με ανεπάρκεια σιδήρου αισθάνονται κόπωση, είναι σημαντικό να τρώτε τροφές πλούσιες σε σίδηρο, όπως τα μύδια, εάν έχεις ανεπάρκεια για να αποφύγεις τη φθορά.

Θα βρεις επίσης μια ώθηση άλλων θρεπτικών ουσιών που υποστηρίζουν την ενέργεια όταν απολαμβάνετε αυτά τα μαλάκια, δηλαδή τη βιταμίνη Β12 και το συνένζυμο Q10. Η συμπερίληψη των μαλακίων στη διατροφή σου είναι ένας τρόπος χαμηλών θερμίδων για τη φυσική υποστήριξη της ενέργειάς σου.

Αχλάδια

Ήξερες ότι η απόλαυση ενός φρέσκου και ζουμερού αχλαδιού μπορεί να σε βοηθήσει να αισθανθείς αναζωογονημένη; Τα αχλάδια είναι μια φυσική πηγή ενέργειας. Λόγω της ισορροπίας των φυσικών σακχάρων και των φυτικών ινών, τα αχλάδια παρέχουν στο σώμα παρατεταμένη ενέργεια που θα σε κρατήσει χωρίς να αυξάνεται το σάκχαρο στο αίμα. Ένα μεσαίο αχλάδι περιέχει 15 γραμμάρια φυσικών σακχάρων και 6 γραμμάρια ινών.

Συντάκτης: Αγγελική Λάλου

Πηγή: www.allyou.gr