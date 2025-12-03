Άκης Πετρετζίκης: Το ανατρεπτικό look που «αναστάτωσε» τα social media

Τελικά θα το υιοθετήσει ή όχι;

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Άκης ζήτησε τη γνώμη των followers του
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Άκης Πετρετζίκης, ένας από τους πιο αγαπημένους και δημοφιλείς σεφ της ελληνικής κουζίνας, κατάφερε για ακόμη μία φορά να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του κοινού. Αυτή τη φορά, όχι με κάποια νέα συνταγή, τηλεοπτική εμφάνιση ή επαγγελματική συνεργασία, αλλά με μια τολμηρή αλλαγή στην προσωπική του εμφάνιση.

Το νέο μουστάκι του Άκη Πετρετζίκη κάνει θόρυβο στο Instagram

Σε πρόσφατο story που δημοσίευσε στο Instagram, ο Άκης εμφανίστηκε με ένα πιο πυκνό, επιβλητικό και έντονο μουστάκι, σε στιλ που θυμίζει retro εποχές, κινηματογραφικούς χαρακτήρες της δεκαετίας του ’70 ή ακόμη και κωμικούς ρόλους που όλοι αγαπήσαμε. Το συγκεκριμένο look, το οποίο φαίνεται να υιοθέτησε με διάθεση χιούμορ και πειραματισμού, έφερε άμεσα αντιδράσεις.

Άκης Πετρετζίκης: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά του στην παρέλαση

Ένα story που έγινε viral μέσα σε λίγα λεπτά

Με χαμόγελο, διάθεση επικοινωνίας και ευδιάκριτο ενθουσιασμό, ο Άκης παρουσίασε το νέο του look στους διαδικτυακούς του φίλους. Στο story του, μάλιστα, έβαλε ένα διαδραστικό poll, ρωτώντας τους followers του: «Να το αφήσω;»

Οι επιλογές ήταν ξεκάθαρες: «Ναι» ή «Όχι».

Μέσα σε πολύ λίγη ώρα, το poll γέμισε με ψήφους και σχόλια. Το κοινό χωρίστηκε στα δύο:
•    άλλοι εντυπωσιάστηκαν από την αλλαγή και τη θεώρησαν απολαυστικά διαφορετική,
•    ενώ άλλοι την αντιμετώπισαν με χιούμορ, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα του με μουστάκι είναι τόσο «ξένη» που δεν τον αναγνωρίζουν.

Η αίσθηση χιούμορ που τον χαρακτηρίζει

Ο Άκης Πετρετζίκης είναι γνωστός για το χαμόγελο, την άμεση επικοινωνία με το κοινό του και τη διάθεσή του να μην παίρνει τον εαυτό του υπερβολικά σοβαρά. 

Ο Άκης Πετρετζίκης διώχνει υποψήφιο γαμπρό: «Μα μπροστά στα μάτια μου;»

Το νέο μουστάκι του Άκη Πετρετζίκη κάνει θόρυβο στο Instagram

Η επιλογή του να παρουσιάσει δημόσια μια τόσο απότομη αλλαγή στο look του και μάλιστα να ζητήσει τη γνώμη των followers  δείχνει μια παιχνιδιάρικη διάθεση, που συχνά γίνεται αφορμή για συζήτηση και χαμόγελα.

Τελικά… θα το κρατήσει;

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει ξεκάθαρο τι θα αποφασίσει ο Άκης Πετρετζίκης για το νέο του look. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κατάφερε να κάνει τον κόσμο να μιλάει γι’ αυτό  και κυρίως να γελάει.

Είτε το κρατήσει είτε όχι, η μικρή αυτή προσωπική αλλαγή πέτυχε τον σκοπό της...να φέρει χαμόγελα, συζήτηση και μια ευχάριστη ανατροπή στην καθημερινότητα των followers του.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΚΗΣ ΠΕΤΡΕΤΖΙΚΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
