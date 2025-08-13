Ο Άκης Πετρετζίκης διώχνει υποψήφιο γαμπρό: «Μα μπροστά στα μάτια μου;»

«Τα κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία»: Επική αντίδραση του σεφ

Τελευταία Νέα
14.08.25 , 00:02 Καιρός: Πότε εξασθενούν οι θυελλώδεις άνεμοι
13.08.25 , 23:37 Αποδυναμωμένη η Σαχτάρ απέναντι στον Παναθηναϊκό
13.08.25 , 23:29 Η Μπέττυ Μαγγίρα ποζάρει με μαγιό στην Πάτμο και… κόβει την ανάσα!
13.08.25 , 23:02 Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για όσους επλήγησαν από τις φωτιές
13.08.25 , 22:41 Χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική απέναντι στο Μαυροβούνιο
13.08.25 , 22:41 Τραμπ: Πιθανή μια συνάντηση με Πούτιν - Ζελένσκι αν πάει καλά η Αλάσκα
13.08.25 , 22:33 Χρύσα Μιχαλοπούλου: Σε ρόλο φωτογράφου ο μικρός Κίμωνας
13.08.25 , 22:07 Ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Χίο - Στον οικισμό Κηπουριές η φωτιά
13.08.25 , 22:00 Ο Άκης Πετρετζίκης διώχνει υποψήφιο γαμπρό: «Μα μπροστά στα μάτια μου;»
13.08.25 , 21:28 Απόκοσμες εικόνες στις φωτιές στην Αχαϊα: Φλόγες «κυκλώνουν» γέφυρα
13.08.25 , 21:02 Ελίνα Παπίλα: «Έπαθα χημικό έγκαυμα στα νύχια»
13.08.25 , 20:58 Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στη Νίσυρο
13.08.25 , 20:12 Πύρινη κόλαση στην Πάτρα: Μάχη να μην μπει η φωτιά στην πόλη
13.08.25 , 20:06 Συγκλονίζει η Μάγδα Τσέγκου: Η φωτιά έφτασε στο χωριό της στην Πρέβεζα
13.08.25 , 19:17 Πάτρα: Εκκενώθηκαν Καραμανδάνειο και Κωνσταντοπούλειο λόγω της φωτιάς
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε παλιότερες φωτογραφίες του Άκη Πετρετζίκη να κάνει αναρρίχηση
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Όταν πρόκειται για την κόρη του, ο Άκης Πετρετζίκης δε…σηκώνει και πολλά πολλά! Μα πολλοί θα σκεφτούν: «Μα καλά από τώρα που η κόρη του είναι μόλις τριών ετών;»

Ο γνωστός σεφ φροντίζει από νωρίς να βάζει τα πράγματα στη θέση τους σε ό, τι αφορά τα αγοράκια που πλησιάζουν το κοριτσάκι του.

Άκης Πετρετζίκης: «Όταν κάνεις παιδί, χάνεις κάποια πράγματα»

Ο Άκης μοιράστηκε ένα χιουμοριστικό βίντεο στο TikTok, στο οποίο αποκαλύπτεται και η πιο... προστατευτική πλευρά του ως πατέρα. Στο βίντεο, ένα αγοράκι πλησιάζει την κόρη του στην παραλία και φαίνεται να την πειράζει.

Η «παρέμβαση» του Άκη δεν άργησε να έρθει, με τον ίδιο να απομακρύνει αστειευόμενος το παιδάκι από κοντά της.

 

@akis_petretzikis Μεγάλε, τα κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία!😂 #summervibes #summer #vacations #dad #fun ♬ Come and Get Your Love - Redbone


Η ατάκα που συνόδευσε το βίντεο ήταν απολαυστική: «Μεγάλε, τα κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία», έγραψε, ενώ σχολίασε ακόμα πιο χιουμοριστικά: «Μπροστά στα μάτια μου! Πρέπει να αρχίσω πολεμικές τέχνες».

Ο Άκης Πετρετζίκης διώχνει υποψήφιο γαμπρό: «Μα μπροστά στα μάτια μου;»


Οικογενειακή ευτυχία για τον Άκη Πετρετζίκη

Από το 2021, ο γνωστός σεφ είναι παντρεμένος με την Κωνσταντίνα Παπαμιχαήλ και μαζί έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια με δύο παιδιά.

Άκης Πετρετζίκης: Με την κόρη του, Ακυλίνα στα γυρίσματα της εκπομπής του

Ο Άκης Πετρετζίκης ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με την Κωνσταντίνα Παπαμιχαήλ τον Σεπτέμβριο του 2021 /Φωτογραφία Instagram

Ο Άκης Πετρετζίκης ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με την Κωνσταντίνα Παπαμιχαήλ τον Σεπτέμβριο του 2021 /Φωτογραφία Instagram

Ο 4χρονος Αχιλλέας και η 3χρονη Ακυλίνα επσφράγισαν με τον καλύτερο τρόπο τον έρωτα του ζευγαριού.  «Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να έχεις οικογένεια. Δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο. Όλα τα χρόνια παλεύεις να κάνεις κάτι επαγγελματικά και όταν σου έρχεται η οικογένεια σκέφτεσαι μήπως έπρεπε να ξεκινήσω νωρίτερα, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και τα δυο παιδιά σε εμένα μοιάζουν. Με την κόρη ο μπαμπάς έχει άλλη σχέση…», έχει πει σε παλαιότερη συνέντευξή του ο Άκης.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΚΗΣ ΠΕΤΡΕΤΖΙΚΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top