Ο Άκης Πετρετζίκης διώχνει υποψήφιο γαμπρό: «Μα μπροστά στα μάτια μου;»

Όταν πρόκειται για την κόρη του, ο Άκης Πετρετζίκης δε…σηκώνει και πολλά πολλά! Μα πολλοί θα σκεφτούν: «Μα καλά από τώρα που η κόρη του είναι μόλις τριών ετών;»

Ο γνωστός σεφ φροντίζει από νωρίς να βάζει τα πράγματα στη θέση τους σε ό, τι αφορά τα αγοράκια που πλησιάζουν το κοριτσάκι του.

Ο Άκης μοιράστηκε ένα χιουμοριστικό βίντεο στο TikTok, στο οποίο αποκαλύπτεται και η πιο... προστατευτική πλευρά του ως πατέρα. Στο βίντεο, ένα αγοράκι πλησιάζει την κόρη του στην παραλία και φαίνεται να την πειράζει.

Η «παρέμβαση» του Άκη δεν άργησε να έρθει, με τον ίδιο να απομακρύνει αστειευόμενος το παιδάκι από κοντά της.



Η ατάκα που συνόδευσε το βίντεο ήταν απολαυστική: «Μεγάλε, τα κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία», έγραψε, ενώ σχολίασε ακόμα πιο χιουμοριστικά: «Μπροστά στα μάτια μου! Πρέπει να αρχίσω πολεμικές τέχνες».



Οικογενειακή ευτυχία για τον Άκη Πετρετζίκη

Από το 2021, ο γνωστός σεφ είναι παντρεμένος με την Κωνσταντίνα Παπαμιχαήλ και μαζί έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια με δύο παιδιά.

Ο Άκης Πετρετζίκης ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με την Κωνσταντίνα Παπαμιχαήλ τον Σεπτέμβριο του 2021 /Φωτογραφία Instagram

Ο 4χρονος Αχιλλέας και η 3χρονη Ακυλίνα επσφράγισαν με τον καλύτερο τρόπο τον έρωτα του ζευγαριού. «Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να έχεις οικογένεια. Δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο. Όλα τα χρόνια παλεύεις να κάνεις κάτι επαγγελματικά και όταν σου έρχεται η οικογένεια σκέφτεσαι μήπως έπρεπε να ξεκινήσω νωρίτερα, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και τα δυο παιδιά σε εμένα μοιάζουν. Με την κόρη ο μπαμπάς έχει άλλη σχέση…», έχει πει σε παλαιότερη συνέντευξή του ο Άκης.