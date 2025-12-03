Γενέθλια Πετρούνια στον Μάστορα- Η τούρτα και οι αγκαλιές με τη Μιλλούση

Οι τρυφερές στιγμές με τη σύζυγό του και η έκπληξη

Πετρούνιας και Μιλλούση είχαν τραγουδήσει μαζί με τον Χρ. Μάστορα στη σκηνή του "The Voice", τον Δεκέμβριο του 2024/ βίντεο ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα γενέθλιά του γιόρτασε ο Ολυμπιονίκης, Λευτέρης Πετρούνιας, στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο κουμπάρος του, Χρήστος Μάστορας.

Μάστορας: Τραγουδά την «Αστερομάτα» με τη βαφτιστήρα του, Σοφία Πετρούνια

Ο διακεκριμένος αθλητής της ενόργανης γυμναστικής και παγκόσμιος πρωταθλητής στους κρίκους έγινε 35 ετών, στις 30 Νοεμβρίου.  Έτσι, απόλαυσε μια βραδινή έξοδο με τη σύζυγό του, Βασιλική Μιλλούση, διασκεδάζοντας με το μουσικό πρόγραμμα στο NOX.

Βασιλική Μιλλούση- Λευτέρης Πετρούνιας- Χρήστος Μάστορας/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Βασιλική Μιλλούση- Λευτέρης Πετρούνιας- Χρήστος Μάστορας/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

H βραδιά είχε πολλές εκπλήξεις, καθώς ο «χρυσός» αθλητής των κρίκων έσβησε το κεράκι στην τούρτα, παρουσία των θαμώνων και δεν αρνήθηκε να τραγουδήσει όταν του έδωσε το μικρόφωνο ο Χρήστος Μάστορας. 

Γενέθλια Πετρούνια στο NOX/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Γενέθλια Πετρούνια στο NOX/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ο τραγουδιστής και ο Ολυμπιονίκης είναι στενοί φίλοι και μάλιστα ο Χρήστος Μάστορας είναι νονός της μεγαλύτερης κόρης του ζευγαριού, Σοφίας

Λευτέρης Πετρούνιας- Χρήστος Μάστορας/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Λευτέρης Πετρούνιας- Χρήστος Μάστορας/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε ακόμη, μερικές από τις τρυφερές στιγμές του ζευγαριού στα μπουζούκια, με τον Λευτέρη Πετρούνια να κρατά αγκαλιά τη σύζυγό του και να της δίνει τρυφερά φιλιά. 

Βασιλική Μιλλούση-Λευτέρης Πετρούνιας/ NDPP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Βασιλική Μιλλούση-Λευτέρης Πετρούνιας/ NDPP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Βασιλική Μιλλούση-Λευτέρης Πετρούνιας/ NDPP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Βασιλική Μιλλούση-Λευτέρης Πετρούνιας/ NDPP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Βασιλική Μιλλούση-Λευτέρης Πετρούνιας/  NDPP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Βασιλική Μιλλούση-Λευτέρης Πετρούνιας/  NDPP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Βασιλική Μιλλούση-Λευτέρης Πετρούνιας/ NDPP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Βασιλική Μιλλούση-Λευτέρης Πετρούνιας/ NDPP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Το ζευγάρι γνωριζόταν από παιδιά. Υπήρξαν για πολλά χρόνια φίλοι, μέχρι που ο ένας βρήκε στο πρόσωπό του την αληθινή αγάπη.

Γενέθλια Πετρούνια στον Μάστορα- Η τούρτα και οι αγκαλιές με τη Μιλλούση

Βασιλική Μιλλούση-Λευτέρης Πετρούνιας/  NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Μετά την ανακοίνωση της πρώτης εγκυμοσύνης της Βασιλικής, το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο τον Ιούνιο του 2019. H κόρη τους, Σοφία, γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2019 και πριν λίγες μέρες έγινε 6 ετών.

 

 

Η Λένια, έχει γενέθλια σήμερα 3 Δεκεμβρίου και γίνεται 5 χρόνων.  Πετρούνιας και Μιλλούση βάπτισαν τις δύο κόρες τους την ίδια μέρα,  τον Ιούνιο του 2021. Το ζευγάρι παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο, τον Σεπτέμβριο του 2021. 
 

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ
 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ
 |
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΛΛΟΥΣΗ
 |
ΓΕΝΕΘΛΙΑ
