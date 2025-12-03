Καιρός: Ασταμάτητες βροχές για 72 ώρες – Ακραία φαινόμενα και στην Αττική

Προσοχή συστήνουν οι μετεωρολόγοι

03.12.25 , 08:11 Καιρός: Ασταμάτητες βροχές για 72 ώρες – Ακραία φαινόμενα και στην Αττική
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι μετεωρολόγοι για την «αφρικανική καταιγίδα» που αναμένεται από σήμερα. Τα έντονα φαινόμενα θα κορυφωθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σημειώνει πως πλησιάζει πανελλαδική κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες και αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες. 

Προειδοποιεί μάλιστα ότι υπάρχει κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια και κατολισθήσεις στη μισή Ελλάδα. 

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από τα δυτικά, ενώ από το απόγευμα της Πέμπτης και το πρωί της Παρασκευής στο επίκεντρο θα βρεθεί η Αττική.

«Στο Πήλιο, στον Βόλο, στη Λάρισα, στην Πιερία τα ύψη βροχής είναι ακραία και μακάρι να μην επαληθευτούν. Οι περιοχές και οι αντίστοιχες εντάσεις θα επανεκτιμηθούν με βάση την κίνηση του βαρομετρικού χαμηλού», τονίζει ο κ. Τσατραφύλλιας.

Κολυδάς: «Μεγάλα ύψη νερού τις επόμενες ώρες»

Ο μετεωρολόγος του Star, Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του στο Facebook αναφέρει πως τα προγνωστικά κέντρα συμφωνούν για μεγάλα ύψη νερού που θα δεχθεί η χώρα τις επόμενες ώρες. 

«Η εικόνα που δίνουν τα διεθνή προγνωστικά μοντέλα βροχής δείχνει πως η χώρα μπαίνει σε μια περίοδο αυξημένου υετού έως και το ερχόμενο Σάββατο. Τόσο το ICON όσο και το ECMWF συμφωνούν με συνέπεια στις περιοχές που αναμένεται να δεχθούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, ενώ το GFS εμφανίζεται πιο συγκρατημένο, προβλέποντας μεν βροχές αλλά σε σαφώς μικρότερη έκταση και ένταση», σημειώνει ο κ. Κολυδάς στην ανάρτησή του και συνεχίζει:

«Η απόκλιση αυτή δε θεωρείται ασυνήθιστη, καθώς το GFS υποεκτιμά συχνά τα τοπικά μέγιστα στη Μεσόγειο, ιδίως όταν οι υφεσιακές διαταραχές ενισχύονται από τη θαλάσσια αστάθεια. 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ICON και ECMWF καταγράφουν καθαρή ενίσχυση του υετού στη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, στα ανατολικά προσήνεμα της ηπειρωτικής χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση σε Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία – Στερεά, Νότιο Αιγαίο, Κάρπαθο, Ρόδο και Κυκλάδες. Δευτερευόντως επηρεάζεται και η Κρήτη, με αξιόλογες ποσότητες κυρίως στα δυτικά. Το ECMWF διατηρεί αυτή την τάση για αρκετά συνεχόμενα τρεξίματα, ενισχύοντας την αξιοπιστία του σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο».

Καλλιάνος: Προειδοποίηση για σφοδρή κακοκαιρία

Από την πλευρά το ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος σε ανάρτησή του σημειώνει πως έρχεται κακοκαιρία, αλλά δε χρειάζεται πανικός. 

Σύμφωνα με τον ίδιο στην Αττική την Τετάρτη αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νοτιάδες 3-5 μποφόρ στις γύρω θαλάσσιες περιοχές.

Βροχές αναμένονται και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν νοτιοανατολικοί 3- 6 μποφόρ.

Για την Πέμπτη (4/12) και την Παρασκευή (5/12) θα συνεχιστεί ο άστατος καιρός, με βροχές και μπόρες.

«Από το πρωί της Πέμπτης έως και το Σάββατο, η χώρα μας θα επηρεαστεί από ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο τμήμα της Ελλάδας. Παράλληλα, θα επικρατήσουν πολύ ενισχυμένοι νότιοι άνεμοι, με εντάσεις που θα φτάνουν τα 7–8 μποφόρ και κατά διαστήματα ακόμη και τα 9 μποφόρ ως ριπές, κυρίως στα πελάγη και σε παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια των πιο έντονων φαινομένων», αναφέρει ο κ. Καλλιάνος.

Οι περιοχές, όπου αναμένονται να είναι ισχυρότερα τα φαινόμενα είναι:

  • Επτάνησα
  • Δυτική Ήπειρος
  • Δυτική και Νότια Πελοπόννησος
  • Ανατολική & Βορειοανατολική Πελοπόννησος
  • Αττική και Βοιωτία
  • Κεντρική και Νότια Εύβοια
  • Τμήμα των Σποράδων
  • Χαλκιδική – Πιερία – Ημαθία
  • Κεντρικά και Ανατολικά τμήματα του Νομού Λάρισας
  • Μαγνησία
  • Μέρος των Κυκλάδων
  • Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
  • Δωδεκάνησα
  • Δυτική και Νότια Κρήτη

Ο κ. Καλλιάνος προειδοποιεί για απότομες πλημμύρες σε μικρά ρέματα, σε ρέματα που έχουν μπαζωθεί ή δεν έχουν καθαριστεί και σε περιοχές με μεγάλη κλίση. 

Πιθανές είναι οι αστικές πλημμύρες λόγω αδυναμίας του δικτύου απορροής να διαχειριστεί μεγάλα ύψη βροχής σε σύντομο χρονο. 

Από τις βροχές δεν αποκλείονται τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο, τοπικές κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος λόγω κεραυνών ή έντονων ανέμων.  

