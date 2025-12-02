Αγρότες: Έρχεται «βροχή» από μπλόκα - Κλείνουν δρόμοι από Κρήτη μέχρι Έβρο

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις στα μπλόκα. Χαρακτηριστικό είναι ότι οργισμένοι αγρότες έριξαν γάλα και σανό στο Δημαρχείο Λάρισας.

Αγρότες ρίχνουν γάλα στο δημαρχείο της Λάρισας

Με κουδούνες και γκλίτσες ζητούν τα χρήματα που τους υποσχέθηκαν και δεν τα πήραν, ενώ κλείνουν πλέον κατά διαστήματα και τα τελωνεία.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ο Γιώργος Σαραντάκος από το μπλόκο της Καρδίτσας, η Δήμητρα Τζιότζιου από τη Νίκαια της Λάρισας και η Λευκή Γεωργάκη από τους Εύζωνες, μετέδωσαν την κατάσταση που επικρατεί.

Καρδίτσα: Αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στο μπλόκα

Το μεγαλύτερο μπλόκο σε αριθμό τρακτέρ και συμμετοχή αγροτών είναι στην Καρδίτσα, στον κόμβο Ε65. Κτηνοτρόφοι και αγρότες είναι αποφασισμένοι να μείνουν στους δρόμους ακόμα και μέσα στις γιορτές, όπως λένε.

Περισσότερα από 2.000 τρακτέρ είναι παρατεταγμένα στο μπλόκο πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65.

Γέμισε από τρακτέρ ο αυτοκινητόδρομος Ε65

Είναι το μεγαλύτερο μπλόκο που έχει στηθεί μέχρι στιγμής το οποίο μάλιστα συνεχώς ενισχύεται. Το απόγευμα έφτασαν ενισχύσεις αγροτών από τη Φθιώτιδα.

Στο μπλόκο της Καρδίτσας βρίσκονται κυρίως βαμβακοπαραγωγοί που έχουν πάθει ζημιά εκτός από τις καιρικές συνθήκες και από τις πολύ χαμηλές τιμές που πουλάνε το προϊόν τους, αλλά και σιτοπαραγωγοί και παραγωγοί τριφυλλιού.

Όλοι τους δηλώνουν πως αγωνίζονται για την επιβίωσή τους. Κάποιοι από αυτούς αναγκάζονται πολλές φορές να αναζητήσουν μια δεύτερη εργασία προκειμένου να συμπληρώσουν το εισόδημά τους για να ζήσουν τις οικογένειές τους. Είναι αποφασισμένοι να μείνουν στο μπλόκο όσο χρειαστεί. Έχουν στολίσει και χριστουγεννιάτικα δέντρα και είναι έτοιμοι να κάνουν γιορτές πάνω στην άσφαλτο, αφού, όπως δηλώνουν, μέχρι να δικαιωθούν δεν υπάρχει κανέναν λόγος να γυρίσουν στα χωράφια τους.

Μπλόκο Νίκαιας Λάρισας: Έτοιμοι να κλείσουν το λιμάνι του Βόλου και τα Τέμπη

Τα σχέδιά τους για τις επόμενες ημέρες καταστρώνουν οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας. Η ανταποκρίτριά του Star Δήμητρα Τζιότζιου μετέδωσε αποκλειστικές πληροφορίες για τα επόμενα βήματα των αγροτών.

Όπως ανέφερε, οι αγρότες της Λάρισας λένε πως δεν θα κάνουν ούτε βήμα πίσω. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ετοιμάζονται να σκληρύνουν ακόμη περισσότερο τη στάση τους. Περίπου 1.300 τρακτέρ πατούν μέχρι στιγμής την Εθνική οδό Αθηνων - Θεσσαλονίκης και αύριο θα φτάσουν εδώ τουλάχιστον άλλα 300 τρακτέρ από τα γύρω χωριά. Με το μπλόκο που έχουν στήσει στη Νίκαια ουσιαστικά έχουν κόψει την Ελλάδα στα δύο.

Τις επόμενες κινήσεις εξετάζουν οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας

Οι οδηγοί χρησιμοποιούν παρακαμπτήριες οδούς για να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Οι αγρότες όμως σχεδιάζουν τις επόμενες μέρες να κλείσουν και τις παρακαμπτήριές οδούς και όχι μόνο. Στα σχέδιά τους είναι και ο αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου αλλά και να κλείσουν τις σήραγγες των Τεμπών. Πιστεύουν πως η κυβέρνηση δε θα ικανοποιήσει τα αιτήματά τους, γι’ αυτό και σχεδιάζουν να στολίσουν τα τρακτέρ τους και να κάνουν Χριστούγεννα στην εθνική οδό.

Τελωνείο Ευζώνων: δυσκολεύει η μεταφορά αγαθών προς τη χώρα

Τα τρακτέρ των αγροτών παραμένουν και στα μπλόκα στη Βόρεια Ελλάδα. Στο τελωνείο Ευζώνων βρίσκεται η Λευκή Γεωργάκη.

Ανοιγοκλείνουν τα σύνορα οι αγρότες στο Τελωνείο Ευζώνων

Όπως ανέφερε πριν λίγη ώρα οι αγρότες έκλεισαν και πάλι και τα δύο ρεύματα του τελωνείου. Ο αποκλεισμός θα διαρκέσει μέχρι αργά τη νύχτα. Ουρές με φορτηγά και ΙΧ σχηματίζονται από την άλλη πλευρά των συνόρων. Εδώ βρίσκονται πάνω από 150 τρακτέρ και οι αγρότες νανοιγοκλείνουν τα σύνορα ανά διαστήματα. Μπορεί να μην είναι το μεγαλύτερο μπλόκο αλλά είναι το σοβαρότερο, καθώς διακόπτεται όχι μόνο η διέλευση πολιτών μεταξύ χωρών αλλά και η μεταφορά αγαθών από και προς τη χώρα μας. Οι πολύωροι αποκλεισμοί, όπως είναι φυσικό, δημιουργούν καθυστερήσεις και εκνευρισμό σε οδηγούς και ταξιδιώτες.

Κλειστά τα Μάλγαρα: Σκέψεις για αποκλεισμό του διεθνούς αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης

Στο άλλο μπλόκο της Βόρειας Ελλάδας, στα Μάλγαρα, οι αγρότες πριν από λίγο έκλεισαν και πάλι το ρεύμα εισόδου προς της Θεσσαλονίκη.

Κλειστά τα Μάλγαρα έξω από τη Θεσσαλονίκη

Ο αποκλεισμός θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο ώρες. Σημαντικό είναι ότι αύριο συσκέπτονται και οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Έχουν πρόθεση σύμφωνα με πληροφορίες να στήσουν νέο το μπλόκο στα «πράσινα φανάρια» που βρίσκονται πολύ κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης. Υπάρχουν μάλιστα πληροφορίες ότι στις προτάσεις που θα πέσουν στο τραπέζι είναι να αποκλείσουν το αεροδρόμιο «Μακεδονία», κάτι που είχαν κάνει και στο παρελθόν.



«Βροχή» οι αποκλεισμοί δρόμων σε όλη την Ελλάδα



Οι αποκλεισμοί δρόμων απλώνονται σαν αλυσίδα σε όλη την Ελλάδα, όπως ανέφερε ο Σπύρος Λάμπρου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, με τους αγρότες να προετοιμάζουν νέο γύρο κινητοποιήσεων μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Έρχονται νέοι αποκλεισμοί δρόμων

Συγκεκριμένα τα μπλόκα που ετοιμάζονται ανά περιοχή είναι:



Σουφλί: Έτοιμο το μπλόκο, με περίπου 300 τρακτέρ να έχουν ήδη παραταχθεί.

Τελωνείο Κήπων: Σε πλήρη διάταξη οι αγρότες.

Αλεξανδρούπολη: Αγρότες και κτηνοτρόφοι δηλώνουν διαθέσιμοι για ενίσχυση όπου χρειαστεί.

Κομοτηνή: Το μπλόκο ετοιμάζεται να κινηθεί προς τα σύνορα.

Νέα Χαλκηδόνα: Ενισχύεται το μπλόκο της Θεσσαλονίκης.

Καλπάκι: Στο πλευρό των συγκεντρωμένων και οι αγρότες από τα Ιωάννινα.

Οι περιοχές που βγαίνουν αύριο στα μπλόκα

-Τρίκαλα

-Βοιωτία

-Κιάτο.

Κατεβαίνουν στα μπλόκα και οι Κρητικοί – Έρχεται τη Δευτέρα το πιο «σκληρό» μπλόκο

Από τη Δευτέρα, στην Κρήτη αναμένεται ο πιο δυναμικός γύρος κινητοποιήσεων: Μπλόκα σε όλους τους νομούς, με στόχο ακόμη και κλεισίματα αεροδρομίων και λιμανιών.

Ο χάρτης των κινητοποιήσεων έχει αλλάξει θεαματικά μέσα σε μία ημέρα, ενώ μέχρι αύριο, τα σημεία των μπλόκων αναμένεται να έχουν διπλασιαστεί.

