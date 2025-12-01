Μπλόκα: Συναγερμός και δίλημμα στην κυβέρνηση για τους αγρότες

Σκέψεις για «καρότο» με καταβολές αλλά και «μαστίγιο» με άνοιγμα δρόμων

Πηγή: Ρεπορτάζ Γιώργος Ευγενίδης, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Η Κυβέρνηση καλείται να λύσει έναν γόρδιο δεσμό με τα μπλόκα των αγροτών. Δεν θέλει από τη μία να τα βάλει με τους αγρότες, δεν θέλει από την άλλη να είναι κλειστή η εθνική οδός. 

Αγρότες: Κλιμακώνουν με νέα μπλόκα και σχέδιο αποκλεισμού λιμανιών!

Ο πολιτικός αναλυτής του Star Γιώργος Ευγενίδης αναφέρθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, για τις σκέψεις που κάνει το Μαξίμου.

1,2 δισ. ευρώ ως τα Χριστούγεννα και περισσότερα χρήματα για τους συνεπείς

 Όπως επισήμανε, η Κυβέρνηση έχει δύο βασικά όπλα στη φαρέτρα της: αφενός λέει ότι ο Δεκέμβριος θα είναι μήνας πληρωμών, καθώς μέχρι τις γιορτές θα δοθούν 1,2 δις ευρώ για αποζημιώσεις και εξοφλήσεις. Αφετέρου λέει ότι μόλις ολοκληρωθούν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι που γίνονται τώρα σε σχεδόν 45.000 αγρότες, αυτοί θα πάρουν τα λεφτά τους και θα προκύψουν περισσότερα χρήματα που θα διατεθούν στο πρώτο τρίμηνο του 2026 υπέρ των συνεπών αγροτών. 

Χατζηδάκης: Σε λίγες ημέρες οι ενισχύσεις σε αγρότες -κτηνοτρόφους

Κυβέρνηση: Η Αστυνομία να επιβάλλει τον Νόμο και να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι

Σε αυτό το κλίμα, κορυφαίοι Υπουργοί εκπέμπουν μεν μήνυμα διαλόγου, λέγοντας ότι η πόρτα τους είναι ανοιχτή, όμως από την άλλη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε σήμερα ότι η Αστυνομία θα πρέπει να κάνει τη δουλειά της και να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι.

Αύριο που ο κ. Μητσοτάκης επιστρέφει από το Λονδίνο αναμένεται να γίνει συζήτηση με τον Μιχάλη Χρυσοχοϊδη για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, καθώς το μήνυμα του πρωθυπουργού είναι ότι, όσο θεμιτά και αν είναι τα αιτήματα, οι εθνικές οδοί πρέπει να είναι προσπελάσιμες. 

Κόρη τραυματία αγρότη: «Οι αστυνομικοί έσπασαν τα πλευρά του πατέρα μου»

Το θέμα βεβαίως είναι σε αυτήν την περίπτωση να μην επαναληφθούν οι σκηνές με τους πεσμένους αγρότες στο έδαφος μετά τις συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες ήταν πολύ άσχημες για την εικόνα της Κυβέρνησης…      

