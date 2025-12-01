Το νέο τολμηρό look της Κλέλιας Ανδριολάτου: Με κοντό pixie κούρεμα

Ένα εντελώς διαφορετικό και άκρως εντυπωσιακό look παρουσίασε η Κλέλια Ανδριολάτου μέσα από μια ασπρόμαυρη φωτογράφιση που έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα.

Η ηθοποιός εμφανίζεται με ένα τολμηρό, fashion στιλ, σε στιγμιότυπα που θυμίζουν editorial διεθνούς περιοδικού.

Παρότι το κοντό κούρεμα εντυπωσίασε τους fans, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρόκειται για περούκα, καθώς τέτοιες στιλιστικές επιλογές είναι συνηθισμένες σε επαγγελματικές φωτογραφίσεις.

Το κοντό pixie που συζητήθηκε

Στο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, η ηθοποιός εμφανίζεται με ένα πολύ κοντό pixie cut, με ανάλαφρη, messy υφή και ασύμμετρες άκρες που πλαισιώνουν το πρόσωπό της.

Το αποτέλεσμα είναι δυναμικό, μοντέρνο και σίγουρα διαφορετικό από όσα την έχουμε συνηθίσει να υιοθετεί.

Το total black σύνολο

Η εντυπωσιακή εμφάνιση ολοκληρώνεται με ένα μαύρο μοδάτο σακάκι, το οποίο έχει τονισμένους ώμους, βαθύ ντεκολτέ, λεπτή μέση που σχηματίζει καθαρές γραμμές, και αφήνει διακριτά ακάλυπτη την περιοχή της κοιλιάς, δίνοντας ένα chic αλλά και αισθησιακό αποτέλεσμα.

Τα μεγάλα, εντυπωσιακά σκουλαρίκια ολοκληρώνουν τη λήψη, δίνοντας μια old-Hollywood glam νότα και αναδεικνύοντας τη γεωμετρία του κοντού χτενίσματος.

Ασπρόμαυρη καλλιτεχνική αισθητική

Η φωτογράφιση είναι ασπρόμαυρη, με μαλακό φωτισμό που αναδεικνύει τις γωνίες του προσώπου και τις γραμμές του σακακιού. Η ίδια φαίνεται άνετη και εκφραστική, με κινήσεις φυσικές και ανεπιτήδευτες.

Το αποτέλεσμα είναι μια σειρά εικόνων με έντονα editorial vibes, που ξεφεύγουν από το κλασικό glamorous ύφος και κινούνται σε πιο καλλιτεχνικά μονοπάτια.

Ένα look που συζητήθηκε

Είτε πρόκειται για πραγματικό κούρεμα είτε για προσωρινό styling της φωτογράφισης, το συγκεκριμένο look έχει ήδη σχολιαστεί έντονα στα social media και θεωρείται μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εμφανίσεις της ηθοποιού το τελευταίο διάστημα.

Όπως φαίνεται η Κλέλια Ανδριολάτου δε φοβάται να πειραματίζεται με τη μόδα και τις δημιουργικές προσεγγίσεις, αλλά να παίζει και με τον φακό όπως μόνο εκείνη ξέρει.



