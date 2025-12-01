Τροχός της Τύχης: Η ταχύτατη Γωγώ χρειάστηκε 1″ για να λύσει τον γρίφο    

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 01/12/2025 στο Star, η Γωγώ ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Πάνε Πακέτο», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκρια από την πλευρά της είπε το Ρ, το Κ και το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Στη Γωγώ πήρε μόλις ένα δευτερόλεπτο για να λύσει τον γρίφο!

Για προσπάθησε - θα έχεις κι εσύ ανάλογη τύχη;

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης