Νιssan:Τι περιλαμβάνει ο δωρεάν χειμερινός έλεγχος
Με το χειμερινό πρόγραμμα προσφορών All Clear Service, η Nissan προσφέρει ολοκληρωμένο Δωρεάν Έλεγχο  για όλα τα Nissan, προνομιακές εκπτώσεις. 

Πιο συγκεκριμένα, οι πελάτες Nissan έχουν την δυνατότητα να επωφεληθούν από:  

•  ΔΩΡΕΑΝ χειμερινό έλεγχο 25 σημείων  

• 25% έκπτωση στα ανταλλακτικά service (περιλαμβάνονται: λιπαντικό κινητήρα, αντιψυκτικό υγρό, AdBlue, υγρά φρένων, βαλβολίνες, φίλτρο λαδιού, φίλτρο αέρα, φίλτρο καυσίμου, φίλτρο καμπίνας, μπουζί, μάκτρα υαλοκαθαριστήρων) και στα Ανταλλακτικά Επισκευής (περιλαμβάνονται: μπαταρία, τακάκια, δισκόπλακες, σιαγόνες, ταμπούρα, συμπλέκτης, αμορτισέρ, εξάτμιση, εξωτερικοί ιμάντες, σετ ιμάντα χρονισμού, προθερμαντήρες, θερμοστάτης) 

•  25%  ΕΚΠΤΩΣΗ στα γνήσια αξεσουάρ Nissan  

•  ΔΩΡΕΑΝ Nissan Assistance για Ένα Έτος, με πανευρωπαϊκή κάλυψη  

H πραγματοποίηση τεχνικού ελέγχου και συντήρησης στο δίκτυο των εξουσιοδοτημένων επισκευαστών της Nissan είναι απαραίτητη, προκειμένου να κινηθείτε με ασφάλεια αλλά και με μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου κατά την χειμερινή περίοδο. 

 

NISSAN
