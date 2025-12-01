Νιssan:Τι περιλαμβάνει ο δωρεάν χειμερινός έλεγχος

Με το χειμερινό πρόγραμμα προσφορών All Clear Service, η Nissan προσφέρει ολοκληρωμένο Δωρεάν Έλεγχο για όλα τα Nissan, προνομιακές εκπτώσεις.
Πιο συγκεκριμένα, οι πελάτες Nissan έχουν την δυνατότητα να επωφεληθούν από:
• ΔΩΡΕΑΝ χειμερινό έλεγχο 25 σημείων
• 25% έκπτωση στα ανταλλακτικά service (περιλαμβάνονται: λιπαντικό κινητήρα, αντιψυκτικό υγρό, AdBlue, υγρά φρένων, βαλβολίνες, φίλτρο λαδιού, φίλτρο αέρα, φίλτρο καυσίμου, φίλτρο καμπίνας, μπουζί, μάκτρα υαλοκαθαριστήρων) και στα Ανταλλακτικά Επισκευής (περιλαμβάνονται: μπαταρία, τακάκια, δισκόπλακες, σιαγόνες, ταμπούρα, συμπλέκτης, αμορτισέρ, εξάτμιση, εξωτερικοί ιμάντες, σετ ιμάντα χρονισμού, προθερμαντήρες, θερμοστάτης)
• 25% ΕΚΠΤΩΣΗ στα γνήσια αξεσουάρ Nissan
• ΔΩΡΕΑΝ Nissan Assistance για Ένα Έτος, με πανευρωπαϊκή κάλυψη
H πραγματοποίηση τεχνικού ελέγχου και συντήρησης στο δίκτυο των εξουσιοδοτημένων επισκευαστών της Nissan είναι απαραίτητη, προκειμένου να κινηθείτε με ασφάλεια αλλά και με μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου κατά την χειμερινή περίοδο.
