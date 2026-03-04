Κύπρος: Το Star μέσα σε ένα από τα 2.500 καταφύγια

Όσα κατέγραψε η απεσταλμένη του Star Κατερίνα Ρίστα σε καταφύγιο της Κύπρου / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Περίπου 2.500 καταφύγια υπάρχουν στην Κύπρο. Η απεσταλμένη του Star Κατερίνα Ρίστα, μπήκε με την κάμερα σε ένα εξ αυτών και κατέγραψε την προετοιμασία που έχει γίνει. Οι πολίτες ανησυχούν κι οι αρχές τους συστήνουν να έχουν πάντα μαζί τους ένα σακίδιο, με είδη πρώτης ανάγκης.

Τις τελευταίες ώρες, οι περισσότεροι κάτοικοι της Κύπρου έχουν ενεργοποιήσει την εφαρμογή που Safe Cyprus, η οποία δείχνει τα κοντινότερα καταφύγια από το σημείο που βρίσκεται κάποιος.

Όπως φαίνεται στις εικόνες που κατέγραψε η Κατερίνα Ρίστα, ένα από αυτά είναι ένας τεράστιος χώρος, ένα μεγάλο υπόγειο πάρκινγκ.

«Η παραμονή είναι ολιγόωρη για όσο διάστημα ισχύει ο συναγερμός που θα δοθεί», εξήγησε στο Star ο εκπρόσωπος Πολιτικής Άμυνας της Κύπρου, Παναγιώτης Λιασίδης.

Το καταφύγιο, όπως έδειξε ο κ.Λιασίδης, έχει σιδεριές στα παράθυρα και δεξαμενές νερού που έχουν τοποθετηθεί για ώρα ανάγκης.

Περιγράφοντας τις μνήμες που του το ξύπνησαν από την κατάσταση που βιώνει τώρα η Κύπρος, η φωνή του έσπασε: «Εγώ τα έχω ζήσει. Ήμουν 11 χρονών στον πόλεμο. Αντιλαμβάνεστε ήταν πολύ δύσκολο και το βιώνουμε ξανά».

Στην Κύπρο η «γαλανόλευκες» φρεγάτες Κίμων και Ψαρά

Οι ελληνικές φρεγάτες Κίμων και Ψαρά έφτασαν ανοιχτά της Κύπρου λίγο μετά τις 11 το πρωί.

Η φρεγάτα Ψαρά με το αντι-drone σύστημα ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, που έχει δοκιμαστεί επί του πεδίου στην επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ στην Ερυθρά Θάλασσα, κατέπλευσε στο λιμάνι της Λεμεσού.

Την ίδια ώρα, η «ομπρέλα» προστασίας που έχει ανοίξει η Ελλάδα πάνω από την Κύπρο, ενισχύεται κι από τη συστοιχία πυραύλων Patriot που έφτασε στην Κάρπαθο.

Πρεσβεία ΗΠΑ στην Κύπρο: «Το μη απαραίτητο προσωπικό μπορεί να αποχωρήσει»

Ενδεικτική του συναγερμού που έχει σημάνει στη Μεγαλόνησο, είναι η κίνηση της Αμερικανικής πρεσβείας στη Λευκωσία.

Το State Department έδωσε άδεια στο ΜΗ απαραίτητο προσωπικό να εγκαταλείψει την Κύπρο, λόγω κινδύνων ασφαλείας.

