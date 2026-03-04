Κύπρος: Το Star μέσα σε ένα από τα 2.500 καταφύγια

Όσα κατέγραψε η απεσταλμένη Κατερίνα Ρίστα

Όσα κατέγραψε η απεσταλμένη του Star Κατερίνα Ρίστα σε καταφύγιο της Κύπρου / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στην Κύπρο υπάρχουν περίπου 2.500 καταφύγια, με πολίτες να ανησυχούν και να προετοιμάζονται.
  • Η εφαρμογή Safe Cyprus έχει ενεργοποιηθεί από πολλούς κατοίκους για να εντοπίζουν κοντινά καταφύγια.
  • Τα καταφύγια διαθέτουν σιδεριές στα παράθυρα και δεξαμενές νερού για ώρα ανάγκης.
  • Οι ελληνικές φρεγάτες Κίμων και Ψαρά έχουν φτάσει στην Κύπρο για ενίσχυση της ασφάλειας.
  • Η Αμερικανική πρεσβεία έχει δώσει άδεια στο μη απαραίτητο προσωπικό να αποχωρήσει λόγω κινδύνων.

Περίπου 2.500 καταφύγια υπάρχουν στην Κύπρο. Η απεσταλμένη του Star Κατερίνα Ρίστα, μπήκε με την κάμερα σε ένα εξ αυτών και κατέγραψε την προετοιμασία που έχει γίνει. Οι πολίτες ανησυχούν κι οι αρχές τους συστήνουν να έχουν πάντα μαζί τους ένα σακίδιο, με είδη πρώτης ανάγκης.  

Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία

Τις τελευταίες ώρες, οι περισσότεροι κάτοικοι της Κύπρου έχουν ενεργοποιήσει την εφαρμογή που Safe Cyprus, η οποία δείχνει τα κοντινότερα καταφύγια από το σημείο που βρίσκεται κάποιος.  

Όπως φαίνεται στις εικόνες που κατέγραψε η Κατερίνα Ρίστα, ένα από αυτά είναι ένας τεράστιος χώρος, ένα μεγάλο υπόγειο πάρκινγκ.  

Safe Cyprus: Εφαρμογή για τα καταφύγια στην Κύπρο

«Η παραμονή είναι ολιγόωρη για όσο διάστημα ισχύει ο συναγερμός που θα δοθεί», εξήγησε στο Star ο εκπρόσωπος Πολιτικής Άμυνας της Κύπρου, Παναγιώτης Λιασίδης.  

Το καταφύγιο, όπως έδειξε ο κ.Λιασίδης, έχει σιδεριές στα παράθυρα και δεξαμενές νερού που έχουν τοποθετηθεί για ώρα ανάγκης.  

Καταφύγιο στην Κύπρο

Το Star σε καταφύγιο στην Κύπρο

Περιγράφοντας τις μνήμες που του το ξύπνησαν από την κατάσταση που βιώνει τώρα η Κύπρος, η φωνή του έσπασε: «Εγώ τα έχω ζήσει. Ήμουν 11 χρονών στον πόλεμο. Αντιλαμβάνεστε ήταν πολύ δύσκολο και το βιώνουμε ξανά». 

Στην Κύπρο η «γαλανόλευκες» φρεγάτες Κίμων και Ψαρά  

Οι ελληνικές φρεγάτες Κίμων και Ψαρά έφτασαν ανοιχτά της Κύπρου λίγο μετά τις 11 το πρωί. 

Η φρεγάτα Ψαρά με το αντι-drone σύστημα ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, που έχει δοκιμαστεί επί του πεδίου στην επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ στην Ερυθρά Θάλασσα, κατέπλευσε στο λιμάνι της Λεμεσού.  

Την ίδια ώρα, η «ομπρέλα» προστασίας που έχει ανοίξει η Ελλάδα πάνω από την Κύπρο, ενισχύεται κι από τη συστοιχία πυραύλων Patriot που έφτασε στην Κάρπαθο. 

Πρεσβεία ΗΠΑ στην Κύπρο: «Το μη απαραίτητο προσωπικό μπορεί να αποχωρήσει» 

Ενδεικτική του συναγερμού που έχει σημάνει στη Μεγαλόνησο, είναι η κίνηση της Αμερικανικής πρεσβείας στη Λευκωσία.  

Το State Department έδωσε άδεια στο ΜΗ απαραίτητο προσωπικό να εγκαταλείψει την Κύπρο, λόγω κινδύνων ασφαλείας.  

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star  

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
