ΗΠΑ: Βύθισαν με τορπίλη την ιρανική φρεγάτα Iris Dena ανοιχτά της Σρι Λάνκα

Τουλάχιστον 80 νεκροί - Πολλοί αγνοούμενοι

04.03.26 , 16:01 ΗΠΑ: Βύθισαν με τορπίλη την ιρανική φρεγάτα Iris Dena ανοιχτά της Σρι Λάνκα
Πρώτη Δημοσίευση: 04.03.26, 13:17
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ιρανική φρεγάτα IRIS Dena βυθίστηκε από αμερικανικό υποβρύχιο ανοιχτά της Σρι Λάνκα, με τουλάχιστον 80 θύματα.
  • Είναι η πρώτη βύθιση εχθρικού πλοίου με τορπίλη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ.
  • Η Σρι Λάνκα διέσωσε 32 σοβαρά τραυματισμένους ναυτικούς από τη φρεγάτα, ενώ 180 άτομα επέβαιναν συνολικά.
  • Οι έρευνες για αγνοούμενους συνεχίζονται, με λίγες πιθανότητες επιβίωσης για το υπόλοιπο πλήρωμα.
  • Δύο σκάφη και ένα αεροπλάνο του Πολεμικού Ναυτικού της Σρι Λάνκα συμμετέχουν στην επιχείρηση διάσωσης.

Η ιρανική φρεγάτα IRIS Dena, που έπλεε στη Σρι Λάνκα δέχθηκε σήμερα επίθεση από αμερικανικό υποβρύχιο. Τουλάχιστον 80 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Σρι Λάνκα. Μεγάλος ο αριθμός των αγνοούμενων. 

Πώς ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν: Το τηλεφώνημα Τραμπ - Νετανιάχου

«Στον Ινδικό Ωκεανό οι ΗΠΑ βύθισαν ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο που θεωρούσε ότι ήταν ασφαλές στα διεθνή ύδατα. Βυθίστηκε από τορπίλη. Είναι η πρώτη βύθιση εχθρικού πλοίου με τορπίλη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ. 

 

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Σρι Λάνκα, Βιτζίτα Χέρατ ανακοίνωσε πως η χώρα του διέσωσε 32 ναύτες σοβαρά τραυματισμένους, οι οποίοι βρίσκονταν σε ιρανική φρεγάτα που βυθίστηκε έξω από τα χωρικά ύδατα του νησιού. 

Το Ιράν προειδοποιεί τις ευρωπαϊκές χώρες να μην εμπλακούν στον πόλεμο

 

 

Σύμφωνα με πληροφορίες στη φρεγάτα επέβαιναν 180 άνθρωποι. Το πολεμικό πλοίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου τα ξημερώματα. Το υπουργείο Άμυνας της Σρι Λάνκα ανακοίνωσε ότι κάνει έρευνες για τον εντοπισμό κι άλλων μελών του πληρώματος της φρεγάτας, που βυθίστηκε σε απόσταση περίπου 40 χλμ. νότια της Σρι Λάνκα στον Ινδικό Ωκεανό. 

Καίγονται πλοία στον Περσικό Κόλπο - Κραυγή αγωνίας από Έλληνες ναυτικούς

«Συνεχίζουμε τις έρευνες, όμως δεν γνωρίζουμε ακόμη τι συνέβη στο υπόλοιπο πλήρωμα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας άλλος εκπρόσωπος στη Σρι Λάνκα, προσθέτοντας ότι υπάρχουν λίγες πιθανότητες να βρεθούν άλλοι επιζώντες.

Δύο σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού της Σρι Λάνκα και ένα αεροπλάνο έχουν αναπτυχθεί για την επιχείρηση διάσωσης.
 

