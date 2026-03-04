ΗΠΑ: Βύθισαν με τορπίλη την ιρανική φρεγάτα Iris Dena ανοιχτά της Σρι Λάνκα

Η ιρανική φρεγάτα IRIS Dena, που έπλεε στη Σρι Λάνκα δέχθηκε σήμερα επίθεση από αμερικανικό υποβρύχιο. Τουλάχιστον 80 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Σρι Λάνκα. Μεγάλος ο αριθμός των αγνοούμενων.

«Στον Ινδικό Ωκεανό οι ΗΠΑ βύθισαν ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο που θεωρούσε ότι ήταν ασφαλές στα διεθνή ύδατα. Βυθίστηκε από τορπίλη. Είναι η πρώτη βύθιση εχθρικού πλοίου με τορπίλη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Σρι Λάνκα, Βιτζίτα Χέρατ ανακοίνωσε πως η χώρα του διέσωσε 32 ναύτες σοβαρά τραυματισμένους, οι οποίοι βρίσκονταν σε ιρανική φρεγάτα που βυθίστηκε έξω από τα χωρικά ύδατα του νησιού.

This ship came to India for IFR 2026 before the USA attacked Iran.



Today, the ship sent a distress signal, and Sri Lanka 🇱🇰 is legally bound under international conventions to rescue anyone within its maritime Search and Rescue Region.



Σύμφωνα με πληροφορίες στη φρεγάτα επέβαιναν 180 άνθρωποι. Το πολεμικό πλοίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου τα ξημερώματα. Το υπουργείο Άμυνας της Σρι Λάνκα ανακοίνωσε ότι κάνει έρευνες για τον εντοπισμό κι άλλων μελών του πληρώματος της φρεγάτας, που βυθίστηκε σε απόσταση περίπου 40 χλμ. νότια της Σρι Λάνκα στον Ινδικό Ωκεανό.

«Συνεχίζουμε τις έρευνες, όμως δεν γνωρίζουμε ακόμη τι συνέβη στο υπόλοιπο πλήρωμα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας άλλος εκπρόσωπος στη Σρι Λάνκα, προσθέτοντας ότι υπάρχουν λίγες πιθανότητες να βρεθούν άλλοι επιζώντες.

Δύο σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού της Σρι Λάνκα και ένα αεροπλάνο έχουν αναπτυχθεί για την επιχείρηση διάσωσης.

