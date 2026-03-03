Μέση Ανατολή: Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο

Ιρανικά drones έπληξαν την αμερικανική πρεσβεία στο Ιράν

Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πρώτη Δημοσίευση: 03.03.26, 08:00
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε χερσαία επιχείρηση στον νότιο Λίβανο, τοποθετώντας δυνάμεις κοντά στα σύνορα.
  • Η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ δέχθηκε επίθεση από ιρανικά drones, προκαλώντας περιορισμένη φωτιά.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα εκδικηθούν την Τεχεράνη για την επίθεση στην πρεσβεία.
  • Έξι Αμερικανοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του πολέμου στο Ιράν.
  • Η διπλωματία των ΗΠΑ καλεί τους πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα από τη Μέση Ανατολή λόγω σοβαρών κινδύνων.

Επίθεση από ιρανικά drones δέχθηκε τα ξημερώματα η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Αμέσως μετά την επίθεση ξέσπασε φωτιά. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, διεμήνυσε πως οι ΗΠΑ θα εκδικηθούν την Τεχεράνη για το χτύπημα αυτό. Την ίδια ώρα ο ισραηλινός στρατός προχώρησε σε χερσαία επέμβαση στον νότιο Λίβανο. Το Star βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του πολέμου με τον απεσταλμένο του στο Ισραήλ, Άρη Λάμπο. 

Καίγονται πλοία στον Περσικό Κόλπο - Κραυγή αγωνίας από Έλληνες ναυτικούς

Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ προχωρά σε χερσαία επέμβαση στον Λίβανο

Το πρωί της Τρίτης, οι ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν σε χερσαία επέμβαση στον νότιο Λίβανο. 

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις των IDF έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία κοντά στα σύνορα «ως μέρος μιας ενισχυμένης αμυντικής στάσης».

 

 

Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή του πρόκειται για «τακτικό μέτρο στα σύνορα και όχι μέρος μιας ευρύτερης χερσαίας επιχείρησης στον Λίβανο».

Ιράν VS Iσραήλ: Τα Οπλικά Συστήματα Που Διαθέτουν

Κάλεσε επίσης τους κατοίκους στις συνοικίες Γομπάιρι και Χαρέτ Χρέικ στη νότια Βηρυτό να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, καθώς βρίσκονται κοντά σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με την Χεζμπολάχ, εναντίον των οποίων αναμένεται να δράσει σύντομα ο ισραηλινός στρατός. 

 

 

Την ίδια ώρα οι «φρουροί της Επανάστασης» ανακοίνωσαν ότι διεξήγαγαν επίθεση μεγάλης κλίμακας εναντίον της αμερικανικής αεροπορικής βάσης στο Μπαχρέιν, με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους. 

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, επικαλούμενο τους «Φρουρούς της Επανάστασης», είκοσι drones και πύραυλοι πέτυχαν τους στόχους τους, καταστρέφοντας την κύρια θέση διοίκησης και βάσης. 

Τραμπ: «Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο χερσαίας εισβολής στο Ιράν»

Από την άλλη πλευρά, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν θέσεις διοίκησης των «Φρουρών της Επανάστασης», εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, καθώς και στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν. 

Μέση Ανατολή: Το Ιράν «χτύπησε» την αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ

Ιρανικά drones έπληξαν και την αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Η επίθεση έγινε γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, δύο drones, κατά πάσα πιθανότητα ιρανικά, «χτύπησαν» το κτίριο της αμερικανικής πρεσβείας στο Ριάντ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή τραυματισμούς. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του Ριάντ ανταποκρίθηκαν άμεσα, ενώ έρευνες διεξάγονται για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του συμβάντος. 

 

 

Μετά την επίθεση εκδηλώθηκε πυρκαγιά περιορισμένης έκτασης, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

ΗΠΑ: «Δε ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά με τον Τραμπ θα τον τελειώσουμε»

«Η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ υπέστη επίθεση από δυο drones (...) με αποτέλεσμα την εκδήλωση περιορισμένης έκτασης φωτιά και μικρές φθορές στο κτίριο», ανέφερε το υπουργείο.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είδαν καπνούς πάνω από το κτίριο της πρεσβείας. Λίγη ώρα αργότερα αντήχησαν νέες εκρήξεις, αυτή τη φορά στο κέντρο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. 

Πρεσβεία Ισραήλ: Και η Ελλάδα εντός εμβέλειας των ιρανικών πυραύλων

Την ίδια ώρα, η αμερικανική πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία εξέδωσε επείγουσα ανακοίνωση, καλώντας όλους τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος. 

Οι πολίτες πρέπει να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών μέχρι νεωτέρας.

 

 

Πηγή του AFP στον σαουδαραβικό στρατό, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί για να μπορέσει να εκφραστεί για το λεπτό ζήτημα, ανέφερε ότι η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε τέσσερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που είχαν στόχο τη συνοικία των πρεσβειών, στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας του βασιλείου.

Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία εξετάζουν «αμυντικά μέτρα» κατά του Ιράν

Η αμερικανική διπλωματική αποστολή εξέδωσε οδηγία στους Αμερικανούς υπηκόους στο Ριάντ, στην Τζέντα και στη Νταχράν να βρουν καταφύγιο εκεί όπου διαμένουν και να αποφεύγουν την πρεσβεία μέχρι νεωτέρας εξαιτίας της επίθεσης στην εγκατάσταση.

Η πρεσβεία της Ιρλανδίας στο Ριάντ κάλεσε επίσης τους Ιρλανδούς πολίτες να βρουν καταφύγιο λόγω των επιθέσεων στη χώρα.

 

 

Αφότου άρχισε το Σάββατο η κοινή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ και της αεροπορικής βάσης του πρίγκιπα Σουλτάν, στην οποία σταθμεύουν Αμερικανοί στρατιωτικοί, που αναχαιτίστηκαν.

Έκρηξη της τιμής του πετρελαίου: Γιατί είναι σημαντικά τα στενά του Ορμούζ

Ντόναλντ Τραμπ: «Θα εκδικηθούμε την επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία»

Αμέσως μετά την επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο News Nation ξεκαθάρισε πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα ανταποδώσουν σύντομα το χτύπημα. 

 

 

Ερωτηθείς για τα αντίποινα σε αυτή την επίθεση, απάντησε ότι «θα το μάθετε σύντομα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης ότι θεωρεί πως δε θα χρειαστεί να κάνει χερσαίες επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Τραμπ για Ιράν: Θα εκδικηθούμε για τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών

Στη συνέχεια σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε πως οι ΗΠΑ έχουν απεριόριστο απόθεμα σε συγκεκριμένα πυρομαχικά τα οποία τους δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τον πόλεμο για πάντα.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social

Τόνισε δε πως υψηλής ποιότητας οπλισμός είναι αποθηκευμένος και σε χώρες εκτός ΗΠΑ κι έστειλε μήνυμα πως οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να νικήσουν.

«Τα αποθέματα πυρομαχικών των Ηνωμένων Πολιτειών, στη μεσαία και ανώτερη μεσαία κατηγορία, δεν ήταν ποτέ υψηλότερα ή καλύτερα. Όπως μου είπαν σήμερα, διαθέτουμε ουσιαστικά απεριόριστη προμήθεια αυτών των όπλων. Οι πόλεμοι μπορούν να διεξάγονται “για πάντα” και με μεγάλη επιτυχία, χρησιμοποιώντας μόνο αυτά τα αποθέματα (τα οποία είναι καλύτερα από τα κορυφαία οπλικά συστήματα άλλων χωρών!). Στην ανώτατη κατηγορία έχουμε καλό απόθεμα, αλλά δεν βρισκόμαστε εκεί που θέλουμε. Επιπλέον υψηλής ποιότητας οπλισμός είναι αποθηκευμένος για εμάς σε χώρες εκτός συνόρων.

Τραμπ: «Οι Ιρανοί θέλουν να μιλήσουν μαζί μου και συμφώνησα»

Ο “Sleepy Joe” Biden ξόδεψε όλο τον χρόνο του και τα χρήματα της χώρας μας δίνοντας τα πάντα στον P.T. Barnum (Ζελένσκι!) της Ουκρανίας — εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια — και, ενώ έδωσε τόσο μεγάλο μέρος του υπερσύγχρονου εξοπλισμού (δωρεάν!), δεν φρόντισε να τον αντικαταστήσει. Ευτυχώς, εγώ αναδόμησα τον στρατό στην πρώτη μου θητεία και συνεχίζω να το κάνω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εφοδιασμένες και έτοιμες να νικήσουν! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, διαβεβαίωσε πως ο πόλεμος με το Ιράν θα έχει σύντομα τέλος καθώς πρόκειται για  «ταχεία και αποφασιστική δράση» η οποία ανοίγει «πύλη προς την ειρήνη».

Η επόμενη μέρα στο Ιράν: Ποιοι είναι οι πιθανοί διάδοχοι του Χαμενεΐ

Εκτίμησε δε πως αυτό θα απαιτήσει κάποιον χρόνο αλλά όχι χρόνια.

Μέση Ανατολή: Έξι οι νεκροί Αμερικανοί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν

Στους έξι έχουν φτάσει οι νεκροί Αμερικανοί, στο πλαίσιο των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, σύμφωνα μ το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. 

«Ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς την Κύπρο» - Διαψεύδει η Λευκωσία

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση στο Χ, εντοπίστηκαν τα πτώματα δύο Αμερικανών στρατιωτών, οι οποίοι αγνοούνταν αφότου χτυπήθηκε εγκατάσταση στις αρχικές επιθέσεις του Ιράν εναντίον κρατών του Κόλπου. Το διοικητήριο δεν έδωσε καμία περαιτέρω διευκρίνιση. 

Μέση Ανατολή: Ταξιδιωτική οδηγία προς τους Αμερικανούς να φύγουν «τώρα» από τη Μέση Ανατολή

Παράλληλα, η διπλωματία των ΗΠΑ κάλεσε χθες τους Αμερικανούς πολίτες να φύγουν «τώρα» από σχεδόν όλη τη Μέση Ανατολή, χρησιμοποιώντας εμπορικά μέσα, καθώς υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για την ασφάλειά τους. 

Νεκρός o Χαμενεΐ, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ

Πρόκειται για πολίτες των ΗΠΑ από χώρες της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένων του Ισραήλ και των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών.

Η οδηγία, που δημοσιοποίησε η Αμερικανίδα βοηθός υπουργός Εξωτερικών, Μόρα Ναμντάρ μέσω X, αφορά 14 κράτη, ανάμεσά τους την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και τη Συρία.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΗΠΑ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
 |
ΡΙΑΝΤ
 |
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ
 |
DRONES
