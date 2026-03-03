Σοφία Αλιμπέρτη: Η ηλικία, η ζωή στην Πάρο, το διαζύγιο και οι γιοι της

Σήμερα η Σοφία Αλιμπέρτη έχει γενέθλια. Η πρώην σύζυγος του Γιάννη Πάριου, εδώ και αρκετά χρόνια ζει μόνιμα στην Πάρο, όπου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο νησί.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια τρέφει μεγάλη αδυναμία στους γιους της, Μιχαήλ Βαρθακούρη και Good Job Nicky, με τον πρώτο να ασχολείται με τη φωτογραφία και τον δεύτερο να έχει ακολουθήσει τα μουσικά βήματα του πατέρα του, Γιάννη Πάριου, συμμετέχοντας φέτος στον τελικό του εθνικού τελικού για την αντιπροσώπευση της Ελλάδας στην Eurovision 2026, κερδίζοντας τις εντυπώσεις, την αγάπη του κοινού και τη δεύτερη θέση.

Για τους δύο γιους της, η Σοφία Αλιμπέρτη είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της ότι: «Eίμαι πολύ χαρούμενη και περήφανη για αυτούς τους δύο ανθρώπους, για τις προσωπικότητές τους, πέρα από την επαγγελματική τους ιδιότητα. Χαίρομαι γιατί κάνουν με την καρδιά τους αυτό που αγαπούν. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κάποιος να βρει το δρόμο του από πολύ νωρίς και να ακολουθήσει αυτό που του δίνει χαρά. Δεν είναι όλοι άνθρωποι το ίδιο τυχεροί, να ξέρουν από νωρίς τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους και αγωνίζονται σκληρά ακολουθώντας, πιθανότατα, άλλα επαγγέλματα μέχρι να το βρουν, και αν το βρουν».

Ο Good Job Nicky, η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Μιχαήλ Βαρθακούρης και ο Γιάννης Πάριος / Φωτογραφία: NDP

Γνωρίζοντας τη Σοφία Αλιμπέρτη - Το βιογραφικό της

Γεννήθηκε στην Κέρκυρα και σύντομα μετακόμισε στην Αθήνα

Είναι 63 χρόνων, ανήκει στο ζώδιο των Ιχθύων και ο προσωπικός της λογαριασμός στο Instagram είναι @sofoufou_

Ξεκίνησε την καριέρα της στις αρχές της δεκαετίας του 1980, συμμετέχοντας σε κινηματογραφικές ταινίες και σε τηλεοπτικές διαφημίσεις

Τη δεκαετία του 1990 συμμετείχε σε αρκετά επιτυχημένα τηλεοπτικά σήριαλ έως το 2005, ενώ από το 2004 έστρεψε την καριέρα της στην παρουσίαση εκπομπών και τηλεωπτικών σοου

Για το πώς αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική, η Σοφία Αλιμπέρτη είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της ότι: «Ξεκίνησα από πολύ μικρή, από τα 12 μου χρόνια, όταν με «ξερίζωσαν» από την Κέρκυρα, όπου ζούσα, και με έφεραν στην Αθήνα. Ήταν τεράστιο το σοκ για μένα. Σε μία πολύ ευαίσθητη ηλικία, έχασα φίλους, παρέες, έχασα την αίσθηση της ασφάλειας και της ελευθερίας και έπαθα κατάθλιψη. Τότε η μητέρα μου- ίσως ήταν και δικό της απωθημένο- με πήγε στη σχολή. Εγώ ήθελα να γίνω παιδίατρος ή αεροσυνοδός. Καμία σχέση μεταξύ τους τα επαγγέλματα, αλλά και καμία σχέση με το θέατρο. Μπήκα σε ένα νέο περιβάλλον εκεί γύρω στα 18 μου και είπα: "τώρα θα παίξω με τους δικούς μου κανόνες", και το έκανα. Δεν ήταν εύκολο εκείνο που ζούσα καθώς, σε αντίθεση με τους συμμαθητές μου, από τη μία είχα ένα πολύ σκληρό ωράριο και από την άλλη έπρεπε να σταθώ δίπλα σε τεράστιους ηθοποιούς και να είμαι επαγγελματίας. Έκανα την πρώτη μου ταινία, τους Απέναντι, με τον Πανουσόπουλο και μετά ξεκίνησε η συνεργασία μου με τον Δαλιανίδη. Δούλευα σε τρελούς ρυθμούς».

Σε ό,τι αφορά την καλλιτεχνική της πορεία, η Σοφία Αλιμπέρτη έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Σοφία Αλιμπέρτη: Ο γάμος, το διαζύγιο και η προσωπική της ζωή

Με τον Γιάννη Πάριο, η Σοφία Αλιμπέρτη ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας στην Πάρο το 1996, τόπο καταγωγής του διάσημου τραγουδιστή. Το ζευγάρι έμεινε μαζί για 12 χρόνια και απέκτησε δύο παιδιά, τον Νικόλα (Good Job Nicky) και τον Μιχαήλ Άγγελο Βαρθακούρη.

Η Σοφία Αλιμπέρτη και ο Γιάννης Πάριος σε έξοδό τους το 2008 / Φωτογραφία: NDP

Σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή, η ίδια είχε δήλωσει σε συνέντευξή της: «Είχα σχέσεις που δεν τις έμαθε ποτέ κανείς. Οριακά η δική μου γενιά δεν είχε αυτή την ευκολία με τα social media… Είχα σχέση 7 χρόνια και δεν μαθεύτηκε ποτέ, μόνο όταν τελείωσε. Έχουν γράψει για μένα πράγματα που δεν τα έχω ζήσει ποτέ και δεν τους ξέρω κιόλας τους ανθρώπους και πράγματα που έχω ζήσει δεν τα έχει πάρει κανείς χαμπάρι».

Η ζωή στην Πάρο

Η Σοφία Αλιμπέρτη τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στην Πάρο και δραστηριοποιείται εκεί επιχειρηματικά. Όπως είχε δηλώσει γι' αυτή την απόφασή της: «Χωρίς θάλασσα γύρω μου εγώ δεν μπορώ. Ευχαριστώ τον Γιάννη Πάριο, γιατί εκτός από τα υπέροχα παιδιά μου, μου χάρισε και μια πατρίδα. Η Πάρος ήταν το σημείο αναφοράς μου. Ο πρώτος χρόνος εντάξει, ο δεύτερος οκ, στον τρίτο άρχισα να βαριέμαι και λέω κάτι πρέπει να κάνω. Έμπλεξα με τα μαγαζιά. Αν πω ότι θα ανοίξω ξανά μαγαζί, χαστούκισέ με. Δε θέλω να ανοίξω ποτέ ξανά δικές μου επιχειρήσεις, είναι σαν να σε αντιμετωπίζουν από την αρχή σαν κλέφτη. Όλο το σύστημα είναι εναντίον σου. Οι άνθρωποι που το κάνουν είναι ήρωες».