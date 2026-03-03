Σοφία Αλιμπέρτη: Η ηλικία, η ζωή στην Πάρο, το διαζύγιο και οι γιοι της

Σήμερα η γνωστή ηθοποιός και μητέρα του Good Job Nicky γίνεται 63 χρόνων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.03.26 , 10:22 Rikki: «Επηρεάστηκα πολύ ψυχολογικά που ο Akylas ήταν φαβορί»
03.03.26 , 09:52 Χαμόγελα για Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό
03.03.26 , 09:49 Γνωστός ηθοποιός συζητά με το YFSF: Ποιος είναι;
03.03.26 , 09:47 Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο
03.03.26 , 09:46 MasterChef: Πιάτα με γεύση από... σινεμά και «μάχη» για τα 1.000 ευρώ
03.03.26 , 09:44 Μέση Ανατολή: Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο
03.03.26 , 09:43 Φίλοι για πάντα: Oι εμφανίσεις στην πρεμιέρα της ταινίας - Ποιοι ήταν εκεί
03.03.26 , 09:04 MINI 1965 Victory Edition: Ο θρύλος επιστρέφει
03.03.26 , 09:03 Σοφία Αλιμπέρτη: Η ηλικία, η ζωή στην Πάρο, το διαζύγιο και οι γιοι της
03.03.26 , 08:53 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star: Πρωτιά τον Φεβρουάριο στο δυναμικό κοινό
03.03.26 , 08:52 Fipster σε Σίσσυ: «Θυμήθηκε ότι έχει γραφτεί σε γυμναστήριο»
03.03.26 , 08:33 Μαρία Κωνσταντάρου: «Με 785 ευρώ δεν μπορείς να ζήσεις - Zω έναν εφιάλτη»
03.03.26 , 08:33 Λ. Ποσειδώνος: Καραμπόλα 5 οχημάτων - Ένας νεκρός και δύο τραυματίες
03.03.26 , 07:58 Μελέτης Ηλίας: «Ας ελπίσουμε ότι δε θα ζήσουμε και τρίτο παγκόσμιο»
03.03.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 3 Μαρτίου
MasterChef: Κέρδισε τα 1.000 ευρώ στο Mystery Box και θα πάει... μπουζούκια
Μαρία Κωνσταντάρου: «Με 785 ευρώ δεν μπορείς να ζήσεις - Zω έναν εφιάλτη»
Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο
Γιώργος Μαζωνάκης: Δυναμική επιστροφή με κόκκινα μαλλιά και εκκεντρικό στιλ
Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα από τους πυραύλους του Ιράν
Γιάννης Νταλιάνης: Με τις κόρες του στην κηδεία του αδελφού του, Κώστα
Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
Η Κατερίνα Καινούργιου δείχνει την αγαπημένη της γωνιά στο σπίτι
Καίγονται πλοία στον Περσικό Κόλπο - Κραυγή αγωνίας από Έλληνες ναυτικούς
Σοφία Αλιμπέρτη: Η ηλικία, η ζωή στην Πάρο, το διαζύγιο και οι γιοι της
Περισσότερα

VIDEOS

πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: NDP & Instagram.com
Good Job Nicky: Το τραγούδι το άκουσε πρώτα η μητέρα μου, Σοφία Αλιμπέρτη / Βίντεο: Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σήμερα η Σοφία Αλιμπέρτη έχει γενέθλια. Η πρώην σύζυγος του Γιάννη Πάριου, εδώ και αρκετά χρόνια ζει μόνιμα στην Πάρο, όπου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο νησί.

Good Job Nicky: Τα μαθήματα φωνητικής στη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sofia Aliberti (@sofoufou_)

 

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια τρέφει μεγάλη αδυναμία στους γιους της, Μιχαήλ Βαρθακούρη και Good Job Nicky, με τον πρώτο να ασχολείται με τη φωτογραφία και τον δεύτερο να έχει ακολουθήσει τα μουσικά βήματα του πατέρα του, Γιάννη Πάριου, συμμετέχοντας φέτος στον τελικό του εθνικού τελικού για την αντιπροσώπευση της Ελλάδας στην Eurovision 2026, κερδίζοντας τις εντυπώσεις, την αγάπη του κοινού και τη δεύτερη θέση.

Για τους δύο γιους της, η Σοφία Αλιμπέρτη είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της ότι: «Eίμαι πολύ χαρούμενη και περήφανη για αυτούς τους δύο ανθρώπους, για τις προσωπικότητές τους, πέρα από την επαγγελματική τους ιδιότητα. Χαίρομαι γιατί κάνουν με την καρδιά τους αυτό που αγαπούν. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κάποιος να βρει το δρόμο του από πολύ νωρίς και να ακολουθήσει αυτό που του δίνει χαρά. Δεν είναι όλοι άνθρωποι το ίδιο τυχεροί, να ξέρουν από νωρίς τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους και αγωνίζονται σκληρά ακολουθώντας, πιθανότατα, άλλα επαγγέλματα μέχρι να το βρουν, και αν το βρουν».

Σοφία Αλιμπέρτη: Η ηλικία, η ζωή στην Πάρο, το διαζύγιο και οι γιοι της

Ο Good Job Nicky, η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Μιχαήλ Βαρθακούρης και ο Γιάννης Πάριος / Φωτογραφία: NDP

Γνωρίζοντας τη Σοφία Αλιμπέρτη - Το βιογραφικό της

  • Γεννήθηκε στην Κέρκυρα και σύντομα μετακόμισε στην Αθήνα
  • Είναι 63 χρόνων, ανήκει στο ζώδιο των Ιχθύων και ο προσωπικός της λογαριασμός στο Instagram είναι @sofoufou_
  • Ξεκίνησε την καριέρα της στις αρχές της δεκαετίας του 1980, συμμετέχοντας σε κινηματογραφικές ταινίες και σε τηλεοπτικές διαφημίσεις
  • Τη δεκαετία του 1990 συμμετείχε σε αρκετά επιτυχημένα τηλεοπτικά σήριαλ έως το 2005, ενώ από το 2004 έστρεψε την καριέρα της στην παρουσίαση εκπομπών και τηλεωπτικών σοου

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sofia Aliberti (@sofoufou_)

 

Για το πώς αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική, η Σοφία Αλιμπέρτη είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της ότι: «Ξεκίνησα από πολύ μικρή, από τα 12 μου χρόνια, όταν με «ξερίζωσαν» από την Κέρκυρα, όπου ζούσα, και με έφεραν στην Αθήνα. Ήταν τεράστιο το σοκ για μένα. Σε μία πολύ ευαίσθητη ηλικία, έχασα φίλους, παρέες, έχασα την αίσθηση της ασφάλειας και της ελευθερίας και έπαθα κατάθλιψη. Τότε η μητέρα μου- ίσως ήταν και δικό της απωθημένο- με πήγε στη σχολή. Εγώ ήθελα να γίνω παιδίατρος ή αεροσυνοδός. Καμία σχέση μεταξύ τους τα επαγγέλματα, αλλά και καμία σχέση με το θέατρο. Μπήκα σε ένα νέο περιβάλλον εκεί γύρω στα 18 μου και είπα: "τώρα θα παίξω με τους δικούς μου κανόνες", και το έκανα. Δεν ήταν εύκολο εκείνο που ζούσα καθώς, σε αντίθεση με τους συμμαθητές μου, από τη μία είχα ένα πολύ σκληρό ωράριο και από την άλλη έπρεπε να σταθώ δίπλα σε τεράστιους ηθοποιούς και να είμαι επαγγελματίας. Έκανα την πρώτη μου ταινία, τους Απέναντι, με τον Πανουσόπουλο και μετά ξεκίνησε η συνεργασία μου με τον Δαλιανίδη. Δούλευα σε τρελούς ρυθμούς».

  • Σε ό,τι αφορά την καλλιτεχνική της πορεία, η Σοφία Αλιμπέρτη έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sofia Aliberti (@sofoufou_)

 

Σοφία Αλιμπέρτη: Ο γάμος, το διαζύγιο και η προσωπική της ζωή

Με τον Γιάννη Πάριο, η Σοφία Αλιμπέρτη ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας στην Πάρο το 1996, τόπο καταγωγής του διάσημου τραγουδιστή. Το ζευγάρι έμεινε μαζί για 12 χρόνια και απέκτησε δύο παιδιά, τον Νικόλα (Good Job Nicky) και τον Μιχαήλ Άγγελο Βαρθακούρη. 

Η Σοφία Αλιμπέρτη και ο Γιάννης Πάριος σε έξοδό τους το 2008 / Φωτογραφία: NDP

Η Σοφία Αλιμπέρτη και ο Γιάννης Πάριος σε έξοδό τους το 2008 / Φωτογραφία: NDP

Σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή, η ίδια είχε δήλωσει σε συνέντευξή της: «Είχα σχέσεις που δεν τις έμαθε ποτέ κανείς. Οριακά η δική μου γενιά δεν είχε αυτή την ευκολία με τα social media… Είχα σχέση 7 χρόνια και δεν μαθεύτηκε ποτέ, μόνο όταν τελείωσε. Έχουν γράψει για μένα πράγματα που δεν τα έχω ζήσει ποτέ και δεν τους ξέρω κιόλας τους ανθρώπους και πράγματα που έχω ζήσει δεν τα έχει πάρει κανείς χαμπάρι».

Μιχαήλ Βαρθακούρης: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με την κούκλα σύντροφό του

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sofia Aliberti (@sofoufou_)

Η ζωή στην Πάρο

Η Σοφία Αλιμπέρτη τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στην Πάρο και δραστηριοποιείται εκεί επιχειρηματικά. Όπως είχε δηλώσει γι' αυτή την απόφασή της: «Χωρίς θάλασσα γύρω μου εγώ δεν μπορώ. Ευχαριστώ τον Γιάννη Πάριο, γιατί εκτός από τα υπέροχα παιδιά μου, μου χάρισε και μια πατρίδα. Η Πάρος ήταν το σημείο αναφοράς μου. Ο πρώτος χρόνος εντάξει, ο δεύτερος οκ, στον τρίτο άρχισα να βαριέμαι και λέω κάτι πρέπει να κάνω. Έμπλεξα με τα μαγαζιά. Αν πω ότι θα ανοίξω ξανά μαγαζί, χαστούκισέ με. Δε θέλω να ανοίξω ποτέ ξανά δικές μου επιχειρήσεις, είναι σαν να σε αντιμετωπίζουν από την αρχή σαν κλέφτη. Όλο το σύστημα είναι εναντίον σου. Οι άνθρωποι που το κάνουν είναι ήρωες».

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΟΦΙΑ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ
 |
ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΡΘΑΚΟΥΡΗΣ
 |
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
 |
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
 |
GOOD JOB NICKY
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top