Μιχαήλ Βαρθακούρης: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με την κούκλα σύντροφό του

Γιάννης Πάριος: Τι είπαν οι γιοι του Μιχαήλ Άγγελος και Good Job Nicky στην παρουσίαση του δίσκου του "Θαλασσινά"/ βίντεο Happy Day

Στο Φεστιβάλ Χίου παραβρέθηκε ο Μιχαήλ Βαρθακούρης, ο μεγαλύτερος από τους δύο γιους του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη. Μάλιστα, έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του, Φαίη Ψύλλου.

O Mιχαήλ Βαρθακούρης με τη σύντροφό του, Φαίη Ψύλλου/ studio panoulis

To ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό στον φωτογραφικό φακό. Οι δυο τους ήταν ντυμένοι με σύνολα στο χρώμα της άμμου. Φήμες λένε πως η σχέση τους μετρά περίπου έναν χρόνο.

Φαίη Ψύλλου- Κώστας Μουτζούρης- Μιχαήλ Βαρθακούρης/ studio panoulis

Στο 4ο Chios Festival, φιλοξενήθηκαν έργα του ταλαντούχου φωτογράφου και η σύντροφός του τον συνόδευσε σε αυτήν την ξεχωριστή στιγμή. Ωστόσο, το ζευγάρι γενικά κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μιχαήλ Βαρθακούρης: Ποια είναι η εντυπωσιακή σύντροφός του, Φαίη Ψύλλου

Η Φαίη Ψύλλου έχει σπουδάσει Ιατρική. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το 2022. Σύμφωνα με το προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατάγεται από τη Χίο όπου πέρασε τα σχολικά της χρόνια.

Τώρα είναι ειδικευόμενη καρδιολόγος στο Γενικό νοσοκομείο Χίου, ενώ υπηρέτησε ως αγροτική γιατρός στο Κέντρο Υγείας Πάρου.

Το καλοκαίρι, ο Μιχαήλ Βαρθακούρης πέρασε ευτυχισμένες στιγμές στην Πάρο με τον πατέρα του, τα δύο αδέλφια του, Χάρη και Νικόλα, τη νύφη του Αντελίνα και τις ανιψιές του, Λεόνα και Μελωδία.

Η Αντελίνα Βαρθακούρη μίλησε μάλιστα με πολύ κολακευτικά λόγια δημόσια για το ησυχαστήριο που έχει δημιουργήσει ως ξενοδοχειακή μονάδα ο Μιχαήλ, στον Άγιο Φωκά της Πάρου.