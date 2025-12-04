First Dates: «Έχω 25 χρυσά μετάλλια» λέει αλλά ψάχνει τον έρωτα

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο, απόψε στις 21.00!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.12.25 , 16:03 Κακοκαιρία BYRON: Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή 5/12
04.12.25 , 15:53 Πάργα: Ένοπλη Ληστεία Σε Κοσμηματοπωλείο
04.12.25 , 15:49 Τροχαίο Λούτσα: Προφυλακίστηκε ο 29χρονος οδηγός - Τι ισχυρίστηκε
04.12.25 , 15:46 Μουρτζούκου: Tα Γράμματα Στις Κόρες Της Από Τη Φυλακή
04.12.25 , 15:40 Νίκος Γεωργιάδης: Το σχόλιο για το διαζύγιο της Χρηστίδου και του Μαραντίνη
04.12.25 , 15:33 Ο Γιώργος Ρήγας πήγε τον κορμό σοκολάτας σε άλλο επίπεδο!
04.12.25 , 15:31 Λιονάκη: Έλειπε από την υποδοχή του Μητροπολίτη - Μυστήριο η απουσία της
04.12.25 , 15:22 Ένταση στη δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς - Λιποθύμησε η αδερφή της
04.12.25 , 15:07 Φαίη Σκορδά: «Μη με συγχύζετε, μη μου στέλνετε μηνύματα!»
04.12.25 , 14:54 Θοδωρής Μισόκαλος: Τι κάνει σήμερα ο αδερφός της Ελένης Μενεγάκη;
04.12.25 , 14:48 Ηράκλειο: Μέσα στα σκουπίδια έμεναν τα οχτώ αδέλφια - Σοκαριστικές εικόνες
04.12.25 , 14:46 Νέος τραυματισμός για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: Κατέρρρευσε στο παρκέ
04.12.25 , 14:45 Ο Mente Fuerte παρουσιάζει το «συμπαντικό» του πρότζεκτ
04.12.25 , 14:17 Κακοκαιρία Byron: Εικόνες βιβλικής καταστροφής σε Γύθειο, Ζάκυνθο, Λίνδο
04.12.25 , 13:59 Πάνος Ιωαννίδης: Οι λαμπεροί καλεσμένοι στα «γενέθλια» του εστιατορίου του
Σπανούλης: Ο γιος του Θανάσης στην Ισπανία στην Εθνική Παίδων
Κακοκαιρία BYRON: Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή 5/12
Κλειστά σχολεία και στην Αττική στις 5/12, λόγω της κακοκαιρίας
Συγκινεί ο Γιάννης Βούρος: «Ποτέ δεν άκουσα από εκείνον ένα “σ’ αγαπώ”»
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Θανάσης Σπανούλης: Ο 15χρονος γιος του Βασίλη που μαγεύει στο παρκέ!
Θοδωρής Μισόκαλος: Τι κάνει σήμερα ο αδερφός της Ελένης Μενεγάκη;
Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
Ηράκλειο: Μέσα στα σκουπίδια έμεναν τα οχτώ αδέλφια - Σοκαριστικές εικόνες
Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά; Έχει 172 γράμματα!
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε εδώ το trailer του First Dates – Πέμπτη 4/12
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το διάσημο τηλεοπτικό εστιατόριο, που έχει κερδίσει το κοινό σε 19 χώρες παγκοσμίως, ανοίγει ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα. Ανανεωμένο και γεμάτο νέες ευκαιρίες για αγάπη, το First Dates έρχεται για να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

First Dates: Κέρασε σφηνάκια όλο το μαγαζί - Δείτε το trailer

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή!

first dates

Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στις 21:00 στο First Dates

Στο First Dates κάθε βραδιά κρύβει νέες ευκαιρίες για έρωτα, χαμόγελα και αυθόρμητες στιγμές, που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθούν. Η Ζεν, μέσα σε ένα εστιατόριο γεμάτο προσμονή και ρομαντισμό, υποδέχεται νέα ζευγάρια που έρχονται με έναν κοινό στόχο: να δώσουν μια ευκαιρία στον απρόβλεπτο έρωτα! Η Αρία είναι 22 ετών και αναζητά έναν άνθρωπο που θα την κάνει να χαμογελά. Δεν την ενδιαφέρει η εμφάνιση ούτε το φύλο, μόνο ο χαρακτήρας. Συναντά την Κωνσταντίνα, ένα ελεύθερο πνεύμα, που τη χαρακτηρίζει ο δυναμισμός και το πάθος! Θα καταφέρουν, άραγε, να συναντηθούν οι κόσμοι τους;

Ο Απόστολος μπαίνει στο εστιατόριο του First Dates με θετική ενέργεια και χαμόγελο, που γεμίζουν τον χώρο και ενθουσιάζουν τη Ζεν! Η Αλεξάνδρα, με τα φωτεινά φούξια μαλλιά της, ανταποκρίνεται στην ενέργεια που αποπνέει και μαζί δημιουργούν στιγμές γεμάτες γέλια, μουσική και παιχνιδιάρικη διάθεση. Ένα ραντεβού γεμάτο ελπίδα και ζωντάνια.

Ο Ηλίας βρίσκεται σε φάση εξερεύνησης και αποφασίζει να δοκιμάσει το blind dating αναζητώντας τον επόμενο άνθρωπο, που θα τον εμπνεύσει. Η δυναμική Φωτεινή αναζητά έναν σύντροφο δραστήριο και ταξιδιάρη, που θα μπορέσει να συμβαδίσει με την ατελείωτη ενέργειά της. Ξέρει τι θέλει και δεν σκοπεύει να κάνει συμβιβασμούς. Θα καταφέρει ο Ηλίας να κερδίσει την καρδιά της;

Τρεις μικρές ιστορίες αγάπης, που μας θυμίζουν πως στον έρωτα όλα μπορούν να συμβούν!

First Dates: Κέρασε αφηνάκια όλο το μαγαζί - Δείτε το trailer

Στο First Dates δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που αναζητούν την αγάπη ή τη συντροφικότητα, συναντιούνται σε ένα όμορφο, γεμάτο ζεστασιά εστιατόριο, έτοιμο να φιλοξενήσει ραντεβού ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, αλλά που έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, γεμάτη ενθουσιασμό, υποδέχεται όλους τους singles που αναζητούν την αγάπη και την μαγεία του πρώτου ραντεβού. Αληθινά, αυθόρμητα, με ευγένεια και χιούμορ. Η Ζεν, ως αιώνια ρομαντική, ενθαρρύνει τους daters να δώσουν μια ευκαιρία στο άγνωστο και να αφεθούν στο φλερτ!

Ο Τάσος, από την μπάρα, "σπάει" τον πάγο με μοναδικά κοκτέιλ και πολύτιμες συμβουλές, ενώ ο Στρατής και η Γεωργία στο σερβίρισμα ολοκληρώνουν την ομάδα του First Dates με το χαμόγελό τους, βοηθώντας τα ζευγάρια να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά.

Στο τέλος της βραδιάς όλα είναι ανοιχτά!

Μπορεί να θελήσουν να ξαναβρεθούν.

Μπορεί να μη γίνει το «κλικ» και να χωριστούν έχοντας περάσει ένα όμορφο βράδυ.

Μπορεί, όμως, και να βρουν τον έρωτα της ζωής τους!

Όπως ακριβώς και στην πραγματική ζωή!

Γιατί στο First Dates όλα μπορεί να ξεκινήσουν με μία και μόνο ματιά!

Ζεστή ατμόσφαιρα, φιλικό προσωπικό, ποιοτικό φαγητό και ξεχωριστή παρέα δημιουργούν τη μοναδική εμπειρία του First Dates. Ανάμεσα στους singles που "κλείνουν τραπέζι" στο εστιατόριο, επιλέγουμε για σένα την πιο ταιριαστή παρέα, βασισμένοι στα στοιχεία που εσύ θα δώσεις.

Το πιο συναρπαστικό εστιατόριο για singles επιστρέφει στο Star και το ρομαντικό ταξίδι του αληθινού φλερτ ξεκινά ξανά! Γιατί όπως λέει και η Ζεν «ερωτευτείτε, ρισκάρετε στον έρωτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις!».
First Dates – ο πιο διασκεδαστικός τρόπος για νέες γνωριμίες, όλες τις εποχές!

Μην περιμένεις, κάνε κράτηση στo firstdates.star.gr

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
FIRST DATES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top