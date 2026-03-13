Οι ΗΠΑ επικήρυξαν την ιρανική ηγεσία με 10 εκατ. δολάρια!

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να «καταστρέψει πλήρως» το Ιράν0

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Κοσμος
Οι εξελίξεις στον πόλεμο ΗΠΑ/Ισραήλ με Ιράν
Ακούστε το άρθρο
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι ΗΠΑ προσφέρουν 10 εκατ. δολάρια για πληροφορίες σχετικά με την ιρανική ηγεσία, συμπεριλαμβανομένων των Φρουρών της Επανάστασης.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να «καταστρέψει πλήρως» το Ιράν, αναφέροντας τη στρατιωτική του δύναμη.
  • Η επικήρυξη περιλαμβάνει τον νέο ανώτατο ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ και τον επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας Αλί Λαριτζανί.
  • Ο Τραμπ δήλωσε ότι το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό και η Πολεμική Αεροπορία έχουν καταστραφεί.
  • Ο Αλί Λαριτζανί αντέτεινε ότι οι πιέσεις του Τραμπ ενισχύουν την αποφασιστικότητα του ιρανικού λαού.

Οι ΗΠΑ  ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα προσφέρουν αμοιβή ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων σε οποιονδήποτε παράσχει πληροφορίες για την τύχη των Ιρανών ηγετών, συμπεριλαμβανομένου και του νέου ανώτατου ηγέτη και ιδίως των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Την ίδια στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να «καταστρέψει πλήρως»   το Ιράν

Οργιάζουν οι φήμες για την υγεία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ: «Είναι σε κώμα»

Η επικήρυξη αφορά και τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, τον νέο ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, καθώς και τον επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας Αλί Λαριτζανί, αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να «καταστρέψει πλήρως» το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να «καταστρέψει εντελώς» το «τρομοκρατικό» ιρανικό καθεστώς κατά τη 14η ημέρα του πολέμου που αποσταθεροποιεί την παγκόσμια οικονομία.

Τραμπ: «Στο Ιράν είναι τρομοκράτες. Είναι μεγάλη τιμή να τους σκοτώνω»

«Έχουμε μια δύναμη πυρός που δεν έχει ισοδύναμο στον κόσμο, απεριόριστα πυρομαχικά και όλο τον χρόνο που χρειάζεται, κοιτάξτε τι συμβαίνει σε αυτά τα παρανοϊκά καθάρματα σήμερα», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης (που του ανήκει) Truth Social προτού ισχυρές εκρήξεις συγκλονίσουν και πάλι σήμερα την Τεχεράνη.

«Καταστρέφουμε πλήρως το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς, στρατιωτικά, οικονομικά και αλλιώς», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος.

«Το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό δεν υπάρχει πλέον, η Πολεμική Αεροπορία τους δεν υπάρχει πλέον, οι πύραυλοί τους, τα drones τους και όλα τα υπόλοιπα καταστρέφονται και οι ηγέτες τους σβήνουν από την επιφάνεια της Γης», είπε.

Τραμπ: Ο πόλεμος θα τελειώσει γιατί δεν έμεινε τίποτα στο Ιράν!

«Σκοτώνουν αθώους παντού στον κόσμο εδώ και 47 χρόνια, και τώρα εγώ ως ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, τους σκοτώνω. Τι μεγάλη τιμή να το κάνω!», κατέληξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Το πρόβλημα του (Ντόναλντ) Τραμπ είναι ότι δεν καταλαβαίνει ότι ο ιρανικός λαός είναι ένα θαρραλέο έθνος, ένα ισχυρό έθνος, ένα αποφασισμένο έθνος. Όσο θα αυξάνει την πίεση, τόσο η αποφασιστικότητα του έθνους θα ενισχύεται. Αυτές οι επιθέσεις σχετίζονται με τον φόβο, την απελπισία», δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής ασφάλειας Αλί Λαριτζανί στην κρατική τηλεόραση.
 

