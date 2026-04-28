MasterChef 2026: Ποιοι από την κόκκινη μπριγάδα φόρεσαν μαύρη ποδιά;

Μετά το Mystery Box, έφτασε η στιγμή για τους υποψήφιους προς αποχώρηση από το MasterChef 2026, από την ηττημένη κόκκινη μπριγάδα.
«Γιώργο, υποχρέωσή σου να υποδείξεις τον πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση της εβδομάδας. Είναι όλοι εκτεθειμένοι εκτός από τους δύο που ήταν στον εξώστη, τον Ανδρέα και τον Φίλιππο», είπε ο Σωτήρης Κοντιζάς στον Γιώργο.
«Σεφ. Ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση για σήμερα θα είναι ο Χρήστος», είπε ο Γιώργος. «Ζήτησα από τον Γιώργο να με ψηφίσει πρώτα εμένα και... τσακ μπήκε η μαύρη ποδιά. Είναι η τέταρτη φορά που φοράω μαύρη ποδιά και τώρα στενεύει ο κλοιός. Σφίγγουν τα λουριά. Μακάρι να φύγει αυτή η μαύρη ποδιά ξανά», είπε ο Χρήστος στο cue του.
«Σεφ μαζί με τη Μενεξιά είχανε τις δύο πιο αδύναμες προσπάθειες για σήμερα. Από τα σχόλιά σας της Μενεξιάς ήταν πιο αδύναμη. Είπατε δεν μπορούσατε να το φάτε. Ήταν πάρα πολύ αλμυρό. Ο Χρήστος μου το ζήτησε. Ε το κάνω. Θέλω να ξυπνήσει. Θέλω να είναι ίσως κι αυτό ένα καμπανάκι το οποίο το χτυπάμε και του λέμε ότι προχώρα», απάντησε ο Γιώργος στην ερώτηση του Σωτήρη Κοντιζά, γιατί τον Χρήστο.
«Χρήστος, ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση της εβδομάδας. Συνεχίζουμε με την ψηφοφορία. Παρακαλώ πολύ βγάλτε όλοι καρφιά, μαρκαδόρους και χαρτιά», ζήτησε από τους «Κόκκινους» ο σεφ και κριτής. «Θέλουμε από τον καθέναν σας μία αρνητική ψήφο. Ασφαλής από αυτή τη διαδικασία είναι ο αρχηγός με ασυλία, όπως κι ο Φίλιπ κι ο Ανδρέας που ήταν πάνω στον εξώστη. Ψηφίζετε όλοι εκτός από τον αρχηγό που μόλις μας έδωσε την ψήφο του», πρόσθεσε.
Όπως ήταν αναμενόμενο, οι συμπαίκτες της ψήφισαν τη Μενεξιά. Η ίδια ψήφισε τον Τάσο. Έτσι έξι αρνητικές ψήφους συγκέντρωσε η Μενεξιά, μία ο Τάσος. «Δεύτερη υποψήφια προς αποχώρηση η Μενεξιά. Μενεξιά, βγάζεις τη λευκή ποδιά, φοράς τη μαύρη», ανακοίνωσε στην κόκκινη μπριγάδα ο Σωτήρης Κοντιζάς.
«Ήξερα ότι θα με ψήφιζαν. Πιστεύω ότι ο χρόνος μου τελειώνει. Το επικοινώνησα ότι το μόνο που ζητώ από εσάς είναι να ακουστεί ο πραγματικός ο λόγος και όχι μια μαγειρική δικαιολογία. Από τη στιγμή όμως που έχω αστοχία, φυσικά κι είναι καλοδεχούμενες οι ψήφοι», είπε η Μενεξιά.
Κλείνοντας, την ακούμε να λέει: «Πω πω πώς δε θέλω πάλι να το περάσω αυτό. Στερεύω από ψυχικό απόθεμα».
