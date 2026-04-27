Τάνια Μπρεάζου: Η έκπληξη στον Γιώργο Αμούτζα για τα γενέθλιά του

Μια ιδιαίτερα προσωπική και τρυφερή στιγμή επέλεξε να μοιραστεί η Τάνια Μπρεάζου, ετοιμάζοντας μια όμορφη έκπληξη για τα γενέθλια του αγαπημένου της, Γιώργου Αμούτζα, ο οποίος συμπλήρωσε τα 29 του χρόνια.

Το ζευγάρι επέλεξε να γιορτάσει αυτή τη σημαντική ημέρα με έναν τρόπο ουσιαστικό και μακριά από περιττά φώτα, αποδεικνύοντας πως οι πιο πολύτιμες αναμνήσεις δημιουργούνται συχνά στις πιο απλές στιγμές.

Η νεαρή τραγουδίστρια οργάνωσε με προσοχή κάθε λεπτομέρεια, στήνοντας μια γιορτή στο σπίτι όπου λίγοι και καλοί φίλοι περίμεναν τον ηθοποιό να επιστρέψει. Η υποδοχή ήταν γεμάτη χαμόγελα κι αυθορμητισμό, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα οικειότητας που χαρακτήρισε όλη τη βραδιά.

Το highlight της γιορτής ήταν αναμφίβολα η εντυπωσιακή τούρτα στο σχήμα του Lightning McQueen από τη σειρά ταινιών Αυτοκίνητα, μια επιλογή με playful διάθεση, αφού ως γνωστόν ο νεαρός ηθοποιός είναι και... ραλίστας!

Θυμίζουμε ότι η σχέση της Τάνιας Μπρεάζου και του Γιώργου Αμούτζα ξεκίνησε μέσα από τη συνεργασία τους στο J2US το 2024. Από τότε, οι δυο τους πορεύονται κρατώντας χαμηλούς τόνους και προστατεύοντας την προσωπική τους ζωή, χωρίς όμως να κρύβουν την τρυφερότητα και την αμοιβαία στήριξη που τους συνδέει σε κάθε τους βήμα.