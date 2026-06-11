Λιάγκας - Σκορδά: Στην αποφοίτηση του γιου τους, Δημήτρη

Οι αναρτήσεις τους στα social media

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.06.26 , 23:46 MasterChef: «Για κάποιους είναι η τελευταία μέρα - Πενταπλή αποχώρηση!»
11.06.26 , 23:40 MasterChef: Ποιες προσπάθειες άρεσαν περισσότερο στους κριτές;
11.06.26 , 23:05 MasterChef: «Απ' τα καλύτερα πιάτα του διαγωνισμού!»
11.06.26 , 23:01 Λιάγκας - Σκορδά: Στην αποφοίτηση του γιου τους, Δημήτρη
11.06.26 , 22:45 Μητσοτάκης: Οι πολίτες επιλέγουν όχι μόνο κόμμα αλλά και πρωθυπουργό
11.06.26 , 22:32 Τουρκία: 14χρονη έπεσε από τον 12ο όροφο πολυκατοικίας και σώθηκε!
11.06.26 , 22:19 O γρίφος των εκλογών και οι έδρες στην επόμενη Βουλή
11.06.26 , 22:09 Κλήρωση Tζόκερ 11/6/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.400.000 ευρώ
11.06.26 , 22:02 Άννα Βίσση: Έκλεψε τα βλέμματα με ιδιαίτερη apple bag στη Νέα Υόρκη
11.06.26 , 21:45 Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Riviera Shopping For A Good Cause
11.06.26 , 21:44 Ο Τάκης Τσουκαλάς έγινε παππούς - Η πρώτη φωτογραφία του εγγονού του
11.06.26 , 21:35 MasterChef 2026: Τι περιλαμβάνει η 6η ημέρα της «Μητέρας των Μαχών»;
11.06.26 , 21:34 Αίγιο: Οι ποινές στον 56χρονο φυγά, τη σύντροφο και τον πατέρα του
11.06.26 , 21:25 MasterChef 2026: Η μπριγάδα που μείωσε τη διαφορά στη βαθμολογία!
11.06.26 , 21:07 Ανακοίνωσε τα πρώτα ονόματα η ΝΔ για τα ψηφοδέλτιά της
Λιάγκας - Σκορδά: Στην αποφοίτηση του γιου τους, Δημήτρη
Δανάη Μπάρκα: Καλοκαιρινές βουτιές, λίγο πριν ντυθεί νυφούλα!
Αλεξάνδρα Νίκα: Εξιτήριο από το μαιευτήριο με τον Αργυρό και την κόρη τους
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Dinner με τις φίλες της για τα γενέθλιά της
Παντρεύτηκε ο πρώην σύζυγός της Ελιάνας: Η αναφορά της συζύγου στην Ελιάνα
Άννα Βίσση: Έκλεψε τα βλέμματα με ιδιαίτερη apple bag στη Νέα Υόρκη
Τζένη Μπαλατσινού: Με τον Κικίλια & τον γιο της Μάξιμο στο Hautes Grecians
Λιάγκας- Αντωνά: Μαζί στα εγκαίνια του εστιατορίου του Σταθοκωστόπουλου
Περιπέτεια για την κόρη της Πάολα: «Κυκλοφορώ σαν αποτυχημένο υαλουρονικό»
Άση Μπήλιου: H Αφροδίτη στον Λέοντα από 13/6- Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Παγιατάκη σε Σκορδά:«Μια χαρά γυναίκα είσαι, τι θες να πας να παντρευτείς;»

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Λιάγκας και η Φαίη Σκορδά παρευρέθηκαν στην αποφοίτηση του γιου τους, Δημήτρη, από το δημοτικό σχολείο.
  • Η αποφοίτηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Ιουνίου και είναι μια σημαντική στιγμή για τον 12χρονο Δημήτρη.
  • Οι γονείς μοιράστηκαν στιγμιότυπα από την εκδήλωση στα Instagram τους.
  • Παρά την προσωπική τους διαδρομή, παραμένουν ενωμένοι για τα παιδιά τους, τον Γιάννη και τον Δημήτρη.
  • Ο Γιάννης γεννήθηκε το 2011 και ο Δημήτρης το 2013.

Ιδιαίτερα συγκινητική ημέρα ήταν η σημερινή για τον Γιώργο Λιάγκα και τη Φαίη Σκορδά, καθώς παρευρέθηκαν στην αποφοίτηση του γιου τους, Δημήτρη, από το δημοτικό σχολείο.

Παγιατάκη σε Σκορδά:«Μια χαρά γυναίκα είσαι, τι θες να πας να παντρευτείς;»

Οι δύο γνωστοί παρουσιαστές και πρώην σύζυγοι, το απόγευμα της Πέμπτης 11 Ιουνίου έδωσαν το «παρών» στη σημαντική αυτή στιγμή για τον 12χρονο Δημήτρη τους. Ο μικρός, ολοκλήρωσε έναν σημαντικό κύκλο της σχολικής του ζωής και ετοιμάζεται πλέον για το επόμενο μεγάλο βήμα του στο γυμνάσιο.

Ο Γιώργος Λιάγκας με τους γιους του στη Μύκονο το καλοκαίρι του 2023 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο Γιώργος Λιάγκας με τους γιους του στη Μύκονο το καλοκαίρι του 2023 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Τόσο ο Γιώργος Λιάγκας όσο και η Φαίη Σκορδά μοιράστηκαν στιγμιότυπα από την αποφοίτηση του παιδιού τους μέσα από τους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Instagram. 

Παρά το γεγονός ότι έχουν ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή, Γιώργος και Φαίη παραμένουν ενωμένοι σε ό,τι αφορά τα παιδιά τους. Είναι μαζί σε όλα και πάντα είναι εκεί σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής τους. Ο Γιάννης και ο Δημήτρης είναι όλη τους η ζωή. Ο Γιάννης γεννήθηκε το 2011 και ο Δημήτρης το 2013.

Παλιότερη φωτογραφία της Φαίης Σκορδά με τον Γιάννη στο αεροδρόμιο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Παλιότερη φωτογραφία της Φαίης Σκορδά με τον Γιάννη στο αεροδρόμιο /Φωτογραφία NDP Photo Agency
 

Οι αναρτήσεις του Γιώργου Λιάγκα

Λιάγκας - Σκορδά: Στην αποφοίτηση του γιου τους, Δημήτρη

Λιάγκας - Σκορδά: Στην αποφοίτηση του γιου τους, Δημήτρη

Οι φωτογραφίες της Φαίης Σκορδά

Λιάγκας - Σκορδά: Στην αποφοίτηση του γιου τους, Δημήτρη

σκορδα

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top