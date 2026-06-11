Λιάγκας - Σκορδά: Στην αποφοίτηση του γιου τους, Δημήτρη

Παγιατάκη σε Σκορδά:«Μια χαρά γυναίκα είσαι, τι θες να πας να παντρευτείς;»

Ιδιαίτερα συγκινητική ημέρα ήταν η σημερινή για τον Γιώργο Λιάγκα και τη Φαίη Σκορδά, καθώς παρευρέθηκαν στην αποφοίτηση του γιου τους, Δημήτρη, από το δημοτικό σχολείο.

Οι δύο γνωστοί παρουσιαστές και πρώην σύζυγοι, το απόγευμα της Πέμπτης 11 Ιουνίου έδωσαν το «παρών» στη σημαντική αυτή στιγμή για τον 12χρονο Δημήτρη τους. Ο μικρός, ολοκλήρωσε έναν σημαντικό κύκλο της σχολικής του ζωής και ετοιμάζεται πλέον για το επόμενο μεγάλο βήμα του στο γυμνάσιο.

Ο Γιώργος Λιάγκας με τους γιους του στη Μύκονο το καλοκαίρι του 2023 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Τόσο ο Γιώργος Λιάγκας όσο και η Φαίη Σκορδά μοιράστηκαν στιγμιότυπα από την αποφοίτηση του παιδιού τους μέσα από τους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Instagram.

Παρά το γεγονός ότι έχουν ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή, Γιώργος και Φαίη παραμένουν ενωμένοι σε ό,τι αφορά τα παιδιά τους. Είναι μαζί σε όλα και πάντα είναι εκεί σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής τους. Ο Γιάννης και ο Δημήτρης είναι όλη τους η ζωή. Ο Γιάννης γεννήθηκε το 2011 και ο Δημήτρης το 2013.

Παλιότερη φωτογραφία της Φαίης Σκορδά με τον Γιάννη στο αεροδρόμιο /Φωτογραφία NDP Photo Agency



Οι αναρτήσεις του Γιώργου Λιάγκα

Οι φωτογραφίες της Φαίης Σκορδά