Παγιατάκη σε Σκορδά:«Μια χαρά γυναίκα είσαι, τι θες να πας να παντρευτείς;»

Η on air αντίδρασή της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βίκυ Παγιατάκη σχολίασε στον αέρα του «Buongiorno» τη Φαίη Σκορδά, αναρωτώμενη γιατί θέλει να παντρευτεί.
  • Η συζήτηση γύρω από τον γάμο προκάλεσε γέλια και διαφορετικές απόψεις μεταξύ των δύο γυναικών.
  • Η Φαίη Σκορδά είναι σε σχέση με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη και σχεδιάζουν γάμο το καλοκαίρι.
  • Η Σκορδά και ο Αθανασιάδης έχουν κοινές αξίες και αγάπη για την Ιταλία, όπου έχουν σπουδάσει.
  • Η Σκορδά πραγματοποίησε πρόσφατα την πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της.

Μια συζήτηση με αρκετό χιούμορ, αλλά και προσωπικές προεκτάσεις εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης 10 Ιουνίου στον αέρα του «Buongiorno», όταν η Βίκυ Παγιατάκη αποφάσισε να εκφράσει ανοιχτά την άποψή της για τον γάμο, έχοντας απέναντί της τη Φαίη Σκορδά.

Τσιμτσιλή για Σκορδά: «Είδε τον άνθρωπο που θέλει να μοιραστεί τη ζωή της»

Η γνωστή αστρολόγος, λίγο πριν ξεκινήσει την καθιερωμένη στήλη των ζωδίων, αιφνιδίασε την παρουσιάστρια με μια ερώτηση που προκάλεσε αμέσως γέλια στο πλατό, αλλά και μια ενδιαφέρουσα κουβέντα γύρω από τον θεσμό του γάμου και τις διαφορετικές φιλοσοφίες ζωής.

Τσιμτσιλή για Σκορδά: «Είδε τον άνθρωπο που θέλει να μοιραστεί τη ζωή της»

«Να το πω; Να το μοιραστώ;» ρώτησε αρχικά η Βίκυ Παγιατάκη, με τη Φαίη Σκορδά να της απαντά: «Πες ό,τι θέλεις...».

Τότε η αστρολόγος δεν δίστασε να εκφράσει τη δική της οπτική, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Την κοιτάω και της λέω, μια χαρά γυναίκα είσαι, όμορφη, έχεις τόσα ωραία πράγματα, τι θες να πας να παντρευτείς; Δεν το καταλαβαίνω αυτό, ήμαρτον!».

Φαίη Σκορδά: Οικογενειακή απόδραση στο Μονακό με τον Γιάννη και τον Δημήτρη

Η ατάκα της προκάλεσε χαμόγελα στο πλατό, με τη Φαίη Σκορδά να δίνει τη δική της απάντηση, εξηγώντας πως ο τρόπος που βλέπει κανείς τον γάμο είναι καθαρά θέμα προσωπικής φιλοσοφίας.

«Και της απάντησα ότι είναι φιλοσοφία ζωής ανθρώπου. Εσύ ξέρω ότι δεν θέλεις, δεν ήθελες ποτέ σου όμως...», είπε η παρουσιάστρια.

Η Βίκυ Παγιατάκη, ωστόσο, επέμεινε στη θέση της και απάντησε με τον αυθόρμητο τρόπο που τη χαρακτηρίζει:«Ναι, αλλά τώρα μιλάμε για σένα, δε μιλάμε για μένα».

Με τη Φαίη Σκορδά να σχολιάζει πως κάθε άνθρωπος βλέπει διαφορετικά τα πράγματα, η αστρολόγος κατέληξε γελώντας:

«Αχ παιδιά, θα με τρελάνει αυτή η γυναίκα».

Η προσωπική ευτυχία της Φαίης Σκορδά

Η συζήτηση δεν ήταν τυχαία, καθώς το τελευταίο διάστημα τα δημοσιεύματα γύρω από την προσωπική ζωή της Φαίης Σκορδά έχουν πυκνώσει.

Η παρουσιάστρια διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της στο πλευρό του συντρόφου της, Αλέξανδρου Αθανασιάδη, με τον οποίο είναι μαζί τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι σχεδιάζει να επισημοποιήσει τη σχέση του μέσα στο καλοκαίρι, κάνοντας το επόμενο βήμα στην κοινή του πορεία.

Η σχέση τους μετρά περίπου πέντε χρόνια και, όπως φαίνεται, έχει χτιστεί πάνω σε κοινές αξίες, εμπιστοσύνη και αμοιβαία εκτίμηση. Ένα από τα στοιχεία που τους έφεραν κοντά ήταν η ιδιαίτερη αγάπη που μοιράζονται για την Ιταλία, καθώς και οι δύο έχουν σπουδάσει εκεί και έχουν ζήσει σημαντικά κεφάλαια της ζωής τους στη γειτονική χώρα.

Η πρώτη επίσημη κοινή εμφάνιση

Παρότι η Φαίη Σκορδά έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους όσον αφορά την προσωπική της ζωή, πριν από λίγες εβδομάδες πραγματοποίησε την πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της.

Σκορδά: «Έγινε τόσος ντόρος με αυτή την εμφάνιση. Και πέρυσι μαζί ήμασταν»

Το ζευγάρι βρέθηκε στην επετειακή εκδήλωση «30 Χρόνια Ευχαριστώ» του οργανισμού Make-A-Wish, πραγματοποιώντας μια σπάνια κοινή έξοδο που συζητήθηκε ιδιαίτερα.

Η Φαίη Σκορδά είναι ερωτευμένη και δεν το κρύβει

Η Φαίη Σκορδά είναι ερωτευμένη και δεν το κρύβει

Η παρουσιάστρια δείχνει πιο ήρεμη και ευτυχισμένη από ποτέ, έχοντας βρει την ισορροπία ανάμεσα στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και την προσωπική της ζωή.

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