First Dates: Η μοίρα έφερε κοντά τη Σοφία και τον Παναγιώτη!

«Δε θα ήθελα σε καμία περίπτωση το ραντεβού μου να είναι Σκορπιός»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 25χρονη Σοφία συμμετείχε στο First Dates, αναζητώντας τον μπάρμαν Τάσο και τη Ζενεβιέβ Μαζαρί.
  • Δηλώνει ότι δεν θέλει να βγει με Σκορπιό λόγω αρνητικών εμπειριών.
  • Συναντά τον Παναγιώτη, με τον οποίο έχουν κοινό παρελθόν.
  • Ανακαλύπτει ότι ο Παναγιώτης είναι Σκορπιός, προκαλώντας της σοκ.
  • Παρά την αρχική της αντίδραση, η Σοφία ήθελε να τον γνωρίσει καλύτερα.

Η 25χρονη Σοφία από την Αθήνα συστήνεται ως αυθόρμητη, παραπάνω απ' όσο πρέπει ειλικρινής και λίγο νευρική.

First Dates: Η Σοφία δεν ήθελε με τίποτα ραντεβού με Σκορπιό!

First Dates: Η Σοφία δεν ήθελε με τίποτα ραντεβού με Σκορπιό!

Φτάνοντας στο First Dates, ξεκαθαρίζει από την αρχή πως ήρθε για τον μπάρμαν τον Τάσο αλλά και για να γνωρίσει τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, ενώ βάζει και έναν πολύ συγκεκριμένο κόκκινο αστερίσκο: «Σίγουρα δε θα ήθελα σε καμία περίπτωση το ραντεβού μου να είναι Σκορπιός. Έχω περάσει πολύ άσχημα από Σκορπιούς».

First Dates: Όλα πήγαιναν καλά, μέχρι που της είπε για τα... μάτια της!

Η μοίρα όμως είχε άλλα σχέδια. Όταν ο παρουσιάστρια της συστήνει τον Παναγιώτη, η ατμόσφαιρα αλλάζει αμέσως. «Περίμενε λίγο, ρε φίλε. Εγώ κάπου την ξέρω» λέει εκείνος, με τη Σοφία να συμφωνεί πως κάτι της θυμίζει. Τελικά επιβεβαιώνουν ότι γνωρίζονται από το παρελθόν, αλλά η μεγάλη έκπληξη έρχεται αμέσως μετά.

First Dates: Ο Παναγιώτης τάισε τη Σοφία... στο στόμα

First Dates: Ο Παναγιώτης τάισε τη Σοφία... στο στόμα

Όταν η Σοφία τον ρωτάει αν είναι Σκορπιός, ο Παναγιώτης το παραδέχεται, βλέποντάς τη να μένει κυριολεκτικά «κάγκελο». Ο ίδιος περιγράφει τη στιγμή με χιούμορ, λέγοντας πως έμεινε να κρατάει δύο ποτήρια σαν «σερβιτόρος Β' διαλογής»

First Dates: Μαρία Φερνάντα & Γιώργος: Το πιο επιτυχημένο «τυφλό» ραντεβού!

Παρά το αρχικό σοκ και το ζώδιό του, η Σοφία εξομολογείται πως ήθελε από καιρό να τον γνωρίσει από κοντά, χωρίς να περιμένει ότι το πρώτο τους ραντεβού θα συνέβαινε τελικά μπροστά στις κάμερες του First Dates.

First Dates: Ο Παναγιώτης θέλει δεύτερο ραντεβού με τη Σοφία

First Dates: Ο Παναγιώτης θέλει δεύτερο ραντεβού με τη Σοφία

«Πώς θα κάψουμε το φαγητό δεν μπορώ να σου το πω. Μπορώ να της το δείξω όμως», ακούμε τον Παναγιώτη να λέει κλείνοντας.

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