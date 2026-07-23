Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Eπισημαίνει ότι η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.07.26 , 18:44 First Dates: Η μοίρα έφερε κοντά τη Σοφία και τον Παναγιώτη!
23.07.26 , 18:42 Renault και Dacia: Νέα καταστήματα σε Πειραιά και Κερατσίνι
23.07.26 , 18:19 Κωνσταντίνα Μπεκιάρη: Η εξομολόγηση για τις δυσκολίες και το μήνυμα ελπίδας
23.07.26 , 18:09 Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
23.07.26 , 17:55 Χανιά: Γιατί διώκονται ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος
23.07.26 , 17:33 Κατερίνα Βρανά στο νοσοκομείο: «Πρέπει να τσεκάρω αν είναι όλα καλά»
23.07.26 , 17:27 Δένδιας: Η Ελλάδα με τον Θόλο περνά σε μια νέα εποχή
23.07.26 , 17:08 Mercedes: Στο επίκεντρο του κορυφαίου γυναικείου τένις στο WTA 250 Athens
23.07.26 , 16:58 Σπουδαία μεταγραφή: Ο Χρήστος Τζόλης και επίσημα παίκτης της Άρσεναλ
23.07.26 , 16:45 Ford και Geely Auto: Θα φτιάχνουν μαζί και ηλεκτρικά αυτοκίνητα
23.07.26 , 16:40 Καινούργιου - Κουτσουμπής: Βραδινή έξοδος με φίλους στην Πάρο
23.07.26 , 16:24 Οργανωτικές αλλαγές στην Italian Motion
23.07.26 , 16:22 Συναγερμός στον Άρειο Πάγο - Μαύροι καπνοί από το υπόγειο
23.07.26 , 16:19 Sabaton, Savatage + Epica στο μεγάλο φινάλε του Release Athens!
23.07.26 , 16:01 Ρία Ελληνίδου: Οι εντυπωσιακές πόζες πάνω σε σκάφος με animal print μαγιό
Χρουσαλά- Πατίτσας: Χέρι χέρι στη Μύκονο- Το island chic look της
Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Το ευρηματικό παιχνίδι του μπαμπά για τον Κίμωνα
Πανσέληνος Αυγούστου: Δωρεάν είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
Συνελήφθη ο ιατροδικαστής Χανίων για κακούργημα
Δολοφονία Γεωργίου: Αυτός είναι ο 28χρονος που σκότωσε τον δικηγόρο
Έκτακτο δελτίο καιρού: Πού θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Βάσεις 2026: Η σχολή με τα πιο πολλά μόρια - Πού κυμάνθηκαν Ιατρική, Νομική
Μαίρη Λίντα: Ο φόνος της μητέρας της, η κόρη της & ο χωρισμός με τον Χιώτη
Νατάσα Παζαΐτη: Χαλαρή βόλτα με τον 23χρονο γιο της, Αλέξανδρο Καραμανλή
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Βραδινή έξοδος με φίλους στην Πάρο
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ Photo: AP Images βίντεο Alpha
Αμετάβλητα τα επιτόκια από την ΕΚΤ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στα 2,25%, 2,40% και 2,65%.
  • Οι προοπτικές τιμών ενέργειας παραμένουν ευμετάβλητες, κοντά στα επίπεδα του Ιουνίου, αλλά πάνω από τα προ της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
  • Η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή και οι πληθωριστικές επιδράσεις της διαταραχής της ενέργειας δεν έχουν πλήρως εκδηλωθεί.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα προσαρμόσει τη νομισματική πολιτική ανάλογα με τα δεδομένα.
  • Δεν υπάρχει προκαθορισμένη πορεία για τα επιτόκια, οι αποφάσεις θα βασίζονται σε συνεχή αξιολόγηση των προοπτικών πληθωρισμού.

Αμετάβλητα διατήρησε, όπως αναμένονταν, τα επιτόκια της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα παραμείνουν στα 2,25%, 2,40% και 2,65% αντιστοίχως.

Έξοδος της Ελλάδας στις αγορές: Ζητούσε 200 εκ. προσέφεραν 1,2 δισ. ευρώ

Το σκεπτικό της απόφασης της ΕΚΤ αναφέρει ότι οι προοπτικές για τις τιμές της ενέργειας, αν και εξαιρετικά ευμετάβλητες, διαμορφώνονται επί του παρόντος σε επίπεδα κοντά στα επίπεδα που περιλαμβάνει το βασικό σενάριο των προβολών των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος του Ιουνίου και πολύ πάνω από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ιράν: Βομβαρδίζεται για 11η συνεχή ημέρα από τις ΗΠΑ

Ωστόσο όπως επισημαίνεται, η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή και οι πληθωριστικές επιδράσεις της διαταραχής της ενέργειας δεν έχουν εκδηλωθεί ακόμα σε όλο το φάσμα τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί επομένως προσεκτικά την ένταση και τη διάρκεια της διαταραχής, καθώς και τις έμμεσες και δευτερογενείς επιδράσεις της ενώ δεσμεύεται να καθορίζει τη νομισματική πολιτική με σκοπό να διασφαλίζει ότι ο πληθωρισμός σταθεροποιείται στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

Με τη σημερινή του απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την αβεβαιότητα που έχει προκαλέσει η σύγκρουση. Θα ακολουθήσει μια προσέγγιση βασιζόμενη στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και θα λαμβάνει αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, καθώς και για τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων, σημειώνεται επίσης.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΚΤ
 |
ΕΠΙΤΟΚΙΑ
 |
ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ
 |
ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΕΥΡΩ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φορολογικές Δηλώσεις: Λήγει 24/7 Η Διορία Για Υποβολή
Οικονομια
Φορολογικές Δηλώσεις: Εκπνέει η προθεσμία σήμερα
ΑΑΔΕ
Οικονομια
Εξωδικαστικός ή 72 δόσεις: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν
χρήματα ευρώ
Οικονομια
«Μαθητικό» επίδομα μέχρι 900 ευρώ: Ποιοι μπορούν να το εισπράξουν
Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε Μπαίνουν Τα Χρήματα
Οικονομια
Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε μπαίνουν τα χρήματα
Nova 5G Wi Fi
Οικονομια
Η Nova παρουσιάζει τη νέα υπηρεσία συνδεσιμότητας, 5G Wi-Fi OnDemand
ΟΠΕΚΑ
Οικονομια
Προς αύξηση το επίδομα παιδιού ΟΠΕΚΑ: Τι εξετάζει η κυβέρνηση
Νίκη Κεραμέως
Οικονομια
Συντάξεις χηρείας: Οι 4 αλλαγές που ανακοίνωσε η Κεραμέως
ευρώ
Οικονομια
Ψηφιακό ευρώ: Πιλοτικό πρόγραμμα και με ελληνικές τράπεζες
AVIN Loyalty Awards 2026
Οικονομια
Η AVIN κατακτά δύο σημαντικές διακρίσεις στα Loyalty Awards 2026
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top