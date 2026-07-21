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STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση/Μ. Καραγιάννης
Νίκη Κεραμέως
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κυβέρνηση προχωρά σε ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας, καταργώντας την περικοπή μετά την τριετία.
  • Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως αναφέρει ότι η ρύθμιση αποκαθιστά κοινωνική αδικία.
  • Η αλλαγή αφορά χιλιάδες οικογένειες που επηρεάστηκαν από τον νόμο Τσίπρα – Κατρούγκαλου.
  • Η νέα διάταξη επιδιώκει να δώσει οριστική λύση σε εκκρεμότητες που διαρκούν περίπου δέκα χρόνια.

Οριστική λύση σε μια εκκρεμότητα που παρέμενε ανοιχτή για περίπου μία δεκαετία επιχειρεί να δώσει η κυβέρνηση με τη νέα ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας, η οποία καταργεί την περικοπή μετά την παρέλευση της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Τσίπρα – Κατρούγκαλου. Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στη Βουλή, έκανε λόγο για αποκατάσταση μιας «μεγάλης κοινωνικής αδικίας» που επηρέασε χιλιάδες οικογένειες, παρουσιάζοντας τις αλλαγές που φέρνει η νέα διάταξη.

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