Βουλή: Άρση ασυλίας Σαλμά - Σύγκρουση με Γεωργιάδη για τη Novartis

Κατέθεσε SMS στα πρακτικά και ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή για την άρση ασυλίας του Μάριου Σαλμά, μετά από μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη.
  • Ο Σαλμάς κατηγόρησε τον Γεωργιάδη για παθητική δωροδοκία και ζήτησε να ανοίξει η υπόθεση Novartis.
  • Ο Γεωργιάδης αντέτεινε ότι δεν έχει λάβει χρήματα από τη Novartis και θα απαντήσει μόνο στα δικαστήρια.
  • Η Βουλή αποφάσισε την άρση ασυλίας και των Σαλμά και Κωνσταντοπούλου, έπειτα από σχετικές μηνύσεις.
  • Η υπόθεση προκάλεσε αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και άλλες πολιτικές δυνάμεις.

Σφοδρή αντιπαράθεση εκτυλίχθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Μάριου Σαλμά, μετά από μήνυση που έχει καταθέσει εναντίον του ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ο πρώην υπουργός και ανεξάρτητος βουλευτής έστρεψε τα πυρά του κατά του υπουργού Υγείας, συνδέοντάς τον με την υπόθεση Novartis και καταγγέλλοντας παθητική δωροδοκία, ενώ ο κ. Γεωργιάδης απάντησε πως η σύγκρουση θα συνεχιστεί στις δικαστικές αίθουσες.

Καβγάς Άδωνι Γεωργιάδη με Μάριο Σαλμά για τη διαφθορά στην Υγεία

Η συζήτηση πήρε εκρηκτική τροπή όταν ο Μάριος Σαλμάς ζήτησε να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση Novartis. Παράλληλα, κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής δύο SMS, τα οποία, όπως ανέφερε, είχαν ανταλλάξει τον Απρίλιο του 2025 και το 2026 με τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Κατά τον ίδιο, τα συγκεκριμένα μηνύματα αποτυπώνουν ότι ο υπουργός Υγείας ζητούσε από φαρμακευτικές εταιρείες να χρηματοδοτούν συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης, ενώ υποστήριξε ακόμη ότι ο κ. Γεωργιάδης είχε στηρίξει στο δικαστήριο τον πρώην προστατευόμενο μάρτυρα της Novartis, Νίκο Μανιαδάκη.

Μετωπική σύγκρουση στη Βουλή για τη Novartis

Ο Μάριος Σαλμάς ανέφερε από το βήμα της Ολομέλειας: «Ζητούσε από Φρουζή να δίνει χρήματα σε ΜΜΕ για να έχει ευνοϊκή μεταχείρισης. Καταθέτω μήνυμα που ο κ. Γεωριγάδης που λέει ότι η κ. …  πήρε διαφήμιση από Novartis σε σάιτ. Ο κ. Γεωργιάδης όσο δημόσια ωρυόταν για μάρτυρες Novartis συνομιλεί με έναν από αυτούς όσο είναι προστατευόμενος μάρτυρας. Ο Μανιαδάκης και τους υποδεικνύει πως θα καθορίσει κατάθεσή του με αντάλλαγμα ότι θα το ξεπληρώσει…». 

Ένα από τα SMS που κατέθεσε ο Μ. Σαλμάς

Ένα από τα SMS που κατέθεσε ο Μ. Σαλμάς 

Οι αναφορές αυτές προκάλεσαν άμεσες πολιτικές αντιδράσεις, καθώς η συζήτηση για την άρση ασυλίας μετατράπηκε σε νέα εστία έντασης γύρω από την πολύκροτη δικαστική και πολιτική υπόθεση της Novartis.

Η απάντηση Γεωργιάδη και το «ραντεβού» στα δικαστήρια

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αντέδρασε, απορρίπτοντας όσα του αποδίδει ο Μάριος Σαλμάς και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να δώσει άλλη απάντηση εκτός δικαστηρίων. Η θέση του, όπως μεταφέρθηκε, είναι ότι δεν έχει λάβει ούτε 1 ευρώ από τη Novartis, ενώ υποστήριξε ακόμη ότι ο κ. Σαλμάς επιχείρησε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας, αλλά «κόπηκε» από τους Αμερικανούς.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας έγραψε: «Με τον κ. Σαλμά δεν ανοίγω κανέναν διάλογο εκτός της αίθουσας των Δικαστηρίων. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που κάνουν λογοπαίγνια και στέλνουν λουλούδια σε όσους τους λένε κλέφτες, εγώ τους πάω στο σκαμνί διότι δεν έχω απολύτως τίποτε να φοβηθώ και από κανέναν».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη 

Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε και στις αιχμές του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι οι καταγγελίες του Μάριου Σαλμά περιλαμβάνονταν στη δικογραφία της Novartis, την οποία, όπως σημειώνεται στο υλικό, ο ίδιος κατήγγελλε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία ως σκευωρία.

Αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και Κωνσταντοπούλου

Η υπόθεση προκάλεσε παρεμβάσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος δήλωσε: «Αυτοί οι ισχυρισμοί πρέπιε να ελεγχθούν από δικαιοσύνη. Το ερώτημα είναι αν στέκεται ή όχι στη θέση υπουργού υγείας».

Αντιπολιτευτικά πυρά ασκήθηκαν και από άλλες πλευρές, με την Ελληνική Λύση να ζητά την παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης ανέφερε: «το κάρμα ιζ α μπιτς!... δικαιωνόμαστε αυτοί που είχαμε πει ότι το σκάνδαλο Novartis είναι από μεγαλύτερα σκάνδαλα μεταπολίτευσης»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε: «Αυτά που κατέθεσε είανι αποδεικτικά στοιχεία τέλεσης μειζόνων αδικημάτων». 

Άρση ασυλίας για Σαλμά και Κωνσταντοπούλου

Στο τέλος της διαδικασίας, η Βουλή αποφάσισε την άρση της ασυλίας του Μάριου Σαλμά.

Η Ολομέλεια αποφάσισε επίσης την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, έπειτα από μήνυση που έχει καταθέσει σε βάρος της για συκοφαντική δυσφήμηση ο επιχειρηματίας Αχιλλέας Νταβέλης.
 

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