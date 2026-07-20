Μητσοτάκης: «Στόχος να μετατρέψουμε το ΟΑΚΑ σε χώρο αναψυχής & πρασίνου»

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
Μητσοτάκης: Στόχος μας να μετατρέψουμε το ΟΑΚΑ σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου / ERT

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το ΟΑΚΑ για να επιθεωρήσει τις εργασίες αναβάθμισης, με κόστος άνω των 160 εκατομμυρίων ευρώ.
  • Στόχος είναι η μετατροπή του ΟΑΚΑ σε χώρο αναψυχής και πρασίνου, με την προσθήκη νέου πάρκου.
  • Περισσότεροι από 15.000 αθλητές χρησιμοποιούν καθημερινά το ΟΑΚΑ, το οποίο περιλαμβάνει και τις μεγαλύτερες κολυμβητικές εγκαταστάσεις στα Βαλκάνια.
  • Η κυβέρνηση προγραμματίζει επισκευές σε αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων σχολικών γηπέδων.
  • Ο Μητσοτάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει στο μέλλον μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για να δει από κοντά τις εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και αναβάθμισης των αθλητικών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων.

«Έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική παρέμβαση στο ΟΑΚΑ, η οποία ουσιαστικά ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων άνω των 60 χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το 2019 όταν μας εμπιστεύθηκε για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός, παραλάβαμε ένα ΟΑΚΑ συνολικά σε τραγική κατάσταση αλλά προϊόντος του χρόνου έχουμε κάνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις ξεκινώντας από την επισκευή του κεντρικού στεγάστρου, τη σύμβαση παραχώρησης για το κλειστό του μπάσκετ, ξαναφτιάξαμε όλες τις κολυμβητικές δεξαμενές, το κολυμβητήριό μας. Το συγκρότημα με τις 12 πισίνες είναι το μεγαλύτερο πια στα Βαλκάνια. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ και το ποδηλατοδρόμιο, το οποίο και αυτό επισκευάζεται πλήρως. Επίσης, ο περιβάλλοντας χώρος, και αυτός φυτεύεται. Ο σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε το ΟΑΚΑ όχι απλά σε ένα χώρο άθλησης, διότι σήμερα παραπάνω από 15.000 αθλητές καθημερινά το χρησιμοποιούν, αναφέρομαι και στα δύο προπονητήρια, τα οποία επισκευάστηκαν πλήρως, αλλά και σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου» ανέφερε ο πρωθυπουργός σε δηλώσεις στην ΕΡΤ.

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«Η επόμενη μεγάλη παρέμβαση την οποία θέλουμε να δομολογήσουμε είναι να δημιουργήσουμε στο χώρο όπου σήμερα κυριαρχεί το τσιμέντο, ένα καινούργιο πάρκο έτσι ώστε να αποκτήσουν τα βόρεια προάστια έναν ακόμη χώρο αναψυχής και πρασίνου και να αυξήσουμε συνολικά τους επισκέπτες του χώρου» τόνισε.

Σημειώνεται πως ο πρωθυπουργός βρέθηκε στο ΟΑΚΑ προκειμένου να επιθεωρήσει τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου.

«Έχουμε κάνει τη μεγαλύτερη παρέμβαση σε αθλητικές εγκαταστάσεις των τελευταίων δεκαετιών. Στάδια επισκευάζονται σε ολόκληρη χώρα. Το Ελληνικό που είναι ένας χώρος ο οποίος αναπτύσσεται με πολύ μεγάλη δυναμική θα αποκτήσει πολύ σύντομα χώρους αναψυχής και άθλησης και πρασίνου που θα δοθούν προς χρήση στους δημότες των νοτιών προαστίων, αλλά όχι μόνο, και βέβαια θέλω να συμπεριλάβω σε αυτό και το γεγονός ότι επισκευάζουμε πάρα πολλά μικρά γήπεδα τα οποία βρίσκονται εντός σχολικών χώρων. Το πρόγραμμα "Μαριέττα Γιαννάκου" το οποίο πιστεύω πολύ δεν επισκευάζει μόνο τις σχολικές μονάδες αλλά επισκευάζει και όλα τα μικρά γήπεδα τα οποία βρίσκονται έξω από τα σχολεία έτσι ώστε να δώσουμε στα παιδιά μας μια ακόμα ευκαιρία άθλησης και αναψυχής» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Σε ερώτηση για την νίκη της Ισπανίας στο μουντιάλ, ο πρωθυπουργός είπε ότι κέρδισε δίκαια, καθώς ήταν η ομάδα η οποία έπαιξε σαφώς το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι στο ποδόσφαιρο δεν αρκούν μόνο οι σταρ, απαιτεί ομαδική δουλειά, καλή προετοιμασία, καλός συντονισμός. «Αυτό είναι και ένα μάθημα το οποίο το βλέπουμε και εμείς στην πολιτική. Δεν είναι ποτέ η πολιτική υπόθεση μόνο προσώπων, πρέπει να υπάρχει και καλή ομάδα» σημείωσε.

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Ερωτηθείς  εάν η Ελλάδα θα μπορούσε να διεκδικήσει κάποια μεγάλη διοργάνωση – είτε Μουντιάλ, είτε Euro – στο μέλλον ο πρωθυπουργός απάντησε πως «θα έρθει και η ώρα γι’ αυτό».

Τέλος ο πρωθυπουργός, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ανέφερε: «Θα καταφέρουμε να απορροφήσουμε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και νομίζω ότι όταν θα κάνουμε το συνολικό απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, θα διαπιστώσουμε ότι οι παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει συνολικά έδωσαν στη χώρα ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα. Μας βοήθησαν να επενδύσουμε στις υποδομές μας».

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