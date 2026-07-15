Μητσοτάκης από τη Βόρεια Εύβοια: Εκλογές την άνοιξη του 2027

Αλλά σε προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται ήδη τα κόμματα

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Εκλογές την άνοιξη του 2027 διαμήνυσε ο Κ. Μητσοτάκης (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, διαψεύδοντας σενάρια πρόωρων εκλογών.
  • Επισκέφθηκε τη Βόρεια Εύβοια, εγκαινιάζοντας έργα υγείας και υποδομών, και τόνισε την αναβάθμιση του ΕΣΥ.
  • Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε προτάσεις για την παιδεία, περιλαμβάνοντας κατάργηση πανελλαδικών και δημιουργία μη κρατικών ΑΕΙ.
  • Αλέξης Τσίπρας δημοσίευσε βίντεο από περιοδεία στη Λέσβο, εστιάζοντας στον πρωτογενή τομέα.
  • Ο Κ. Βελόπουλος δήλωσε ότι δεν θα συγκυβερνήσει με ανθρώπους που δεν έχουν εργαστεί.

Συνεχίζει τις περιοδείες ο πρωθυπουργός, αν και από την Βόρεια Εύβοια όπου βρέθηκε σήμερα, διέψευσε εκ νέου τα σενάρια πρόωρων εκλογών

Όλα τα κόμματα, πάντως, κινούνται σε προεκλογικούς ρυθμούς. Ανεβάζουν «στροφές» παρουσιάζοντας τις θέσεις και τα προγράμματά τους. 

Μητσοτάκης: Έτοιμοι για τις εκλογές την άνοιξη του 2027

Μητσοτάκης: Έτοιμοι για τις εκλογές την άνοιξη του 2027 

«Σας θέλω όλες και όλους, έτοιμες και έτοιμους, στις επάλξεις, για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027! Αλλά εμείς δεν σταματάμε!»: Με αυτή τη φράση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να «φρενάρει» τη συζήτηση περί πρόωρων εκλογών, που «φούντωσε» μετά τις δηλώσεις του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, για τις ψηφοφορίες σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο κ. Κακλαμάνης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο πρωθυπουργός να αποφασίσει να στηθούν κάλπες το φθινόπωρο. 

Το «σταυρόλεξο» του χρόνου των εκλογών και η δήλωση του Ν. Κακλαμάνη

Μητσοτάκης: «Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο ΕΣΥ» 

Το πρωί, ο κ. Μητσοτακης επισκέφθηκε την πρώτη μονάδα Τεχνητού Νεφρού στο κέντρο υγείας της Ιστιαίας, που αναβαθμίστηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης κι ύστερα το πλωτό ασθενοφόρο του Λιμενικού στο λιμάνι των Ωρεών. 

«Στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα» τόνισε ο πρωθυπουργός.  

Η περιοδεία έκλεισε με τα εγκαίνια του οδικού άξονα Ροβιές - Ήλια  και με επίσκεψη στο εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου της Χαλκίδας.

Το  ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει την πρότασή του για την Παιδεία 

Πάντως, όλα τα κόμματα κινούνται σε προεκλογικούς ρυθμούς. Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει σήμερα την πρότασή του για την παιδεία. Που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: 

-κατάργηση πανελλαδικών + εθνικό απολυτήριο

-μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ΑΕΙ μετά από αναθεώρηση του Συντάγματος. 

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την Παιδεία

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την Παιδεία

«Τι δεν μας λένε για την παιδεία;»  

«Οι ελληνικές οικογένειες πληρώνουν πάνω από 2,5 δις το χρόνο σε φροντιστήρια. Δεν μας λένε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι από τους χαμηλότερα αμοιβόμενους στον ΟΟΣΑ»  δήλωσε σε βίντεο στα social media o τομεάρχης Παιδείας του ΠΑΣΟΚ Στέφανος Παραστατίδης, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΠΚ Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε: «Γι' αυτό η Παιδεία χρειάζεται σχέδιο. Κι εμείς το έχουμε». 

TikTok Τσίπρα από την περιοδεία του στη Λέσβο  

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέβασε στο TikTok βίντεο από τις επαφές του στη Λέσβο με πολίτες, παραγωγούς και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

«Είναι εθνικό ζήτημα κι είναι πατριωτική μας ευθύνη να κρατήσουμε τον πρωτογενή τομέα ζωντανό σ αυτή τη χώρα»  

Βελόπουλος: «Δε συγκυβερνούμε με ανθρώπους που δεν έχουν δουλέψει στη ζωή τους»  

«Όχι» σε μετεκλογικές συνεργασίες είπε ο Κ.Βελόπουλος: 

«Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι, θα το πω και λίγο άκομψα, δεν έχουν δουλέψει ούτε μια μέρα στη ζωή τους» διαμήνυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, μιλώντας στην ΕΡΤ.    

Λατινοπούλου για Άργος: Απαράδεκτη η προφυλάκιση των αστυνομικών 

Αίσθηση προκάλεσε η δήλωση της προέδρου της Φωνής Λογικής, Αφροδίτης Λατινοπούλου. Χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την προφυλάκιση των αστυνομικών που πυροβόλησαν τον 20χρονο Θοδωρή στο Άργος:  

Θάνατος 21χρονου: Ντοκουμέντο Star με 21 πυροβολισμούς

«Προφανώς και είναι απαράδεκτη η προφυλάκιση» δήλωσε η κα Λατινοπούλου μιλώντας στο Mega, ενώ συμπλήρωσε: «Δε γίνεται ο αστυνομικός όταν κάνει το καθήκον του να είναι μονίμως απολογούμενος και μάλιστα προφυλακιστέος». 
 

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