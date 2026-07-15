Το KGM Tivoli τώρα με πλούσιο εξοπλισμό και με 16.990 ευρώ

Τα βασικά σημεία που αποδεικνύουν την αξία του

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Το KGM Tivoli τώρα με πλούσιο εξοπλισμό και με 16.990 ευρώ
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Το KGM Tivoli ξεχωρίζει στην κατηγορία του, συνδυάζοντας σύγχρονη σχεδίαση, άνεση, πρακτικότητα και ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή, σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο που ανταποκρίνεται ιδανικά στις ανάγκες των σύγχρονων οδηγών.Είναι διαθέσιμο σε εκδόσεις με κίνηση στους δύο ή στους τέσσερις τροχούς, ενώ σε συνδυασμό με το 6-τάχυτο χειροκίνητο ή 6-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και τις επιλογές λειτουργιών οδήγησης (Normal, Sport, Winter), προσαρμόζει εύκολα τον χαρακτήρα του ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης.

Το KGM Tivoli τώρα με πλούσιο εξοπλισμό και με 16.990 ευρώ

Στο εσωτερικό, η εικόνα είναι σύγχρονη και λειτουργική, με ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25’’, οθόνη infotainment 9”, και συνδεσιμότητα με Apple CarPlay και Android AutoΠαράλληλα, η πρακτικότητα παραμένει βασικό πλεονέκτημα του μοντέλου, με χώρο αποσκευών από 423 έως 1.115 λίτρα, ανάλογα με τη διαμόρφωση των πίσω καθισμάτων, καλύπτοντας ιδανικά τόσο τις αστικές μετακινήσεις όσο και τα μακρινά ταξίδια για όλη την οικογένεια.

Το KGM Tivoli τώρα με πλούσιο εξοπλισμό και με 16.990 ευρώ

Σε επίπεδο εξωτερικής σχεδίασης, το Tivoli τραβάει όλα τα βλέμματα, με τη δυναμική SUV εμφάνισή του, τα LED φωτιστικά σώματα και τις ζάντες 18 ιντσών. Το KGM Tivoli σας περιμένει να το ανακαλύψετε! Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο δίκτυο των επίσημων εμπόρων της KGM και στο: https://www.kgm.com.gr/el/dealers

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