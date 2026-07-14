Το Citroёn C3 Aircross τώρα με 18.900 ευρώ

Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης, Hybrid και 100% ηλεκτρικό

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Αυτοκινητο
Το Citroёn C3 Aircross τώρα με 18.900 ευρώ
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Η Citroën κάνει ακόμη πιο προσιτή την απόκτηση του νέου C3 Aircross, προσφέροντας το βραβευμένο SUV της από μόλις 18.900€, στο πλαίσιο της τρέχουσας εμπορικής πολιτικής. Με διαστάσεις που παραπέμπουν σε μοντέλο της κατηγορίας C-SUV, αλλά με τιμή που ξεκινά από την κατηγορία B-SUV, το νέο Citroën C3 Aircross προσφέρει μια μοναδική πρόταση αξίας/τιμής στην ελληνική αγορά. 

Με μήκος 4,39 μέτρα, κορυφαίους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, καθώς και τη μοναδική διαθέσιμη 7θέσια έκδοση στην κατηγορία, το νέο Citroën C3 Aircross σχεδιάστηκε για να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας. Οι αναρτήσεις και τα καθίσματα Citroën Advanced Comfort®, οι προηγμένες τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού και η σύγχρονη σχεδίασή του συνθέτουν ένα SUV που ξεχωρίζει για την άνεση, την πρακτικότητα και την ευκολία στην καθημερινή χρήση. 

Η ποιότητα και η συνολική φιλοσοφία του μοντέλου αναγνωρίστηκαν πρόσφατα και από το ευρωπαϊκό κοινό, καθώς το Citroën C3 Aircross κατέκτησε τον τίτλο AUTOBEST "Best Users' Car of Europe 2026", μία διάκριση που απονέμεται στο αυτοκίνητο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες των χρηστών.

Το Citroёn C3 Aircross τώρα με 18.900 ευρώ  

Το νέο Citroën C3 Aircross είναι διαθέσιμο σε μία πλήρη γκάμα κινητήρων, ώστε κάθε πελάτης να επιλέξει την έκδοση που ταιριάζει στις ανάγκες του: 

Turbo 100 hp με μηχανικό κιβώτιο, από 18.900€  

Hybrid 145 hp με αυτόματο κιβώτιο, από 23.500€ 

100% Ηλεκτρικό ë-C3 Aircross Extended Range με αυτονομία έως 400 km (WLTP), από 20.900€ (η τιμή περιλαμβάνει την επιδότηση του ΚΗ3).  

Παράλληλα, το νέο Citroën C3 Aircross προσφέρεται πλέον σε τέσσερα επίπεδα εξοπλισμού – YOU, PLUS, τη νέα COLLECTION και MAX – επιτρέποντας σε κάθε πελάτη να επιλέξει την έκδοση που ανταποκρίνεται ιδανικά στις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τον προϋπολογισμό του. 

Με την εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή εκκίνησης των 18.900€, το νέο Citroën C3 Aircross έρχεται να επαναπροσδιορίσει την έννοια της αξίας στην κατηγορία των SUV, προσφέροντας περισσότερους χώρους, κορυφαία άνεση και προηγμένη τεχνολογία σε μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις της αγοράς. 

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