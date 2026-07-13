AION V: Άμεση διαθεσιμότητα και σε τιμή... έκπληξη

Με ηλεκτρική αυτονομία έως 510 χιλιόμετρα

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Αυτοκινητο
AION V: Άμεση διαθεσιμότητα και σε τιμή... έκπληξη
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Η GAC AION μόλις ανακοίνωσε τη νέα καλοκαιρινή προσφορά για το αμιγώς ηλεκτρικό AION V, με την τελική τιμή απόκτησης της έκδοσης Premium να διαμορφώνεται στα €26.900.Η αναφερόμενη τελική τιμή των €26.900 αφορά το μοντέλο GAC AION V Premium και ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων και ταξινομήσεις έως 31/08/2026.Η αρχική τιμή του μοντέλου GAC AION V Premium ανέρχεται στις €33.900 και η τελική τιμή προκύπτει μετά την αφαίρεση της μέγιστης κρατικής επιδότησης των €3.000 και της τρέχουσας προωθητικής ενέργειας από την Inchcape Hellas.

AION V: Άμεση διαθεσιμότητα και σε τιμή... έκπληξη

Η χορήγηση της επιδότησης διέπεται από τους όρους του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» και την έγκριση της αίτησης του αγοραστή. Παράλληλα, συνοδεύεται από 8 χρόνια εγγύηση αυτοκινήτου και 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους της εγγύησης.Με αυτονομία έως 510 km σε μικτό κύκλο WLTP, ισχύ 204 PS και δυνατότητα ταχείας φόρτισης από το 30% στο 80% σε περίπου 18 λεπτά, το AION V αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση ηλεκτρικής μετακίνησης για την καθημερινότητα, την οικογένεια και τα μεγάλα ταξίδια. Η νέα προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων, με προϋπόθεση την ταξινόμησή τους έως τις 31 Αυγούστου 2026.

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