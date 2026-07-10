Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής

Πότε θα καταβληθούν σε μισθωτούς και μη μισθωτούς

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.07.26 , 20:11 Marfin: Ο ρόλος των τριών στην επίθεση - Τα προφίλ τους
10.07.26 , 20:01 Καίτη Φίνου: «Άρχισα να στενοχωριέμαι που χαλάμε τόσο»
10.07.26 , 19:42 Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ για ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ
10.07.26 , 19:35 Νίκος Ευαγγελάτος: Αυλαία για το Live News - «Θα είμαστε εδώ νωρίς»
10.07.26 , 19:25 Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής
10.07.26 , 19:16 Ιορδανίδης: Αποκάλυψε ποια είναι η σχέση του σήμερα με τον Πέτρο Φιλιππίδη
10.07.26 , 19:05 Kia EV2: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές στην Ελλάδα
10.07.26 , 19:01 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Παράταση έως 22/7 εξετάζει η ΑΑΔΕ
10.07.26 , 18:49 Χατζηνικολάου- Τσολακάκη: Bόλτα στην Κηφισιά πιασμένοι χέρι- χέρι
10.07.26 , 18:21 Ντορέττα Παπαδημητρίου – Κώστας Πηλαδάκης: Ξανά μαζί για χάρη του γιου τους
10.07.26 , 18:03 Αλεξάνδρου - Ελληνίδου: Χαλαρώνουν στο τζακούζι του σπιτιού τους
10.07.26 , 17:57 Νέο επεισόδιο στον πόλεμο Τσίπρα – Γεωργιάδη
10.07.26 , 17:53 Δέσποινα Καμπούρη: Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές με τις κόρες της
10.07.26 , 17:28 Επιδότηση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ μέχρι τέλη Αυγούστου
10.07.26 , 17:26 Peugeot: Κάθε καλάθι, ένα βήμα πιο κοντά στην ελπίδα
Αναστάσης Ροϊλός: Η ηλικία, η καταγωγή και η σχέση του με την Ιαπωνία
Νέες Ταυτότητες: Τι θα ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου για όσους δεν έβγαλαν
Κατερίνα Καινούργιου: Το παραμυθένιο δωμάτιο της μικρής Ξένιας στην Πάρο
Βαλέρια Λάτσιου: Αυτό είναι το κορυφαίο πανεπιστήμιο στο οποίο θα φοιτήσει
Σμαράγδα Καρύδη για Θοδωρή Αθερίδη: «Κοντά του έμαθα να φοβάμαι λιγότερο»
Αθηνά Οικονομάκου: Country chic εμφάνιση στην αγγλική εξοχή με τον Τσερέλα
O Γιώργος Λιάγκας σε γλέντι στην Πάρο - Η συνάντηση με τον Βασίλη Σπανούλη
Κατερίνα Καινούργιου: Αγκαλιά με την κόρη της στο πλοίο για Πάρο
Στο νοσοκομείο η Άβα Γαλανοπούλου – Η φωτογραφία που προκάλεσε ανησυχία
Σμαράγδα Καρύδη: Μετά το «Παρά Πέντε» ξανά μαζί στο IQ 160
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Συντάξεις Αυγούστου: Νωρίτερα οι πληρωμές (βίντεο Mega)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ΕΦΚΑ ανακοίνωσε τις ημερομηνίες πληρωμής συντάξεων Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2026.
  • Συντάξεις Αυγούστου για Μη Μισθωτούς θα καταβληθούν στις 28 Ιουλίου 2026.
  • Συντάξεις Αυγούστου για Μισθωτούς θα καταβληθούν στις 30 Ιουλίου 2026.
  • Συντάξεις Σεπτεμβρίου για Μη Μισθωτούς θα καταβληθούν στις 26 Αυγούστου 2026.
  • Συντάξεις Σεπτεμβρίου για Μισθωτούς θα καταβληθούν στις 28 Αυγούστου 2026.

Τις ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε ο ΕΦΚΑ

Συντάξεις Ιουλίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Πότε μπαίνουν τα χρήματα

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Πληρωμή συντάξεων Αυγούστου σε Μισθωτούς 

Την Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Πληρωμή συντάξεων Αυγούστου σε Μισθωτούς

Την Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Πληρωμή συντάξεων Σεπτεμβρίου σε μισθωτούς και μη μισθωτούς 

Την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
 |
ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
 |
ΕΦΚΑ
 |
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
 |
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

φορολογικές δηλώσεις εκκαθάριση
Οικονομια
Φορολογικές δηλώσεις 2026: Παράταση έως 22/7 εξετάζει η ΑΑΔΕ
αντλία καυσίμων
Οικονομια
Επιδότηση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ μέχρι τέλη Αυγούστου
σούπερ μάρκετ
Οικονομια
Σούπερ μάρκετ: Tα προϊόντα με μείωση 5% από τέλος Αυγούστου
ενοικιαστήριο
Οικονομια
Ζημιές στο ακίνητο από τον ενοικιαστή: Πότε δικαιούμαι αποζημίωση
θερινές εκπτώσεις
Οικονομια
Τι να προσέξετε στις θερινές εκπτώσεις
Οι 12 Κατηγορίες Προϊόντων Που Θα Έχουν Μειώσεις Τιμών 5%
Οικονομια
Οι 12 κατηγορίες προϊόντων που θα έχουν μειώσεις τιμών τουλάχιστον 5%
ΑΑΔΕ: Οι Φορολογικές Υποθέσεις Που Παραγράφονται Το '26
Οικονομια
ΑΑΔΕ: Ποιες φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του 2026
συνταξιούχοι
Οικονομια
Έρχονται αλλαγές στα όρια ηλικίας των συντάξεων
εκκαθάριση φορολογικών δηλώσεων
Οικονομια
Επιστροφή φόρου 2026: Πώς βλέπετε αν εγκρίθηκε
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top