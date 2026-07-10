Πώς τώρα που κοντεύει τα 70, έχει αρχίσει να νιώθει άσχημα για την εξωτερική της εικόνα αποκάλυψε η Καίτη Φίνου στους διαδικτυακούς της φίλους.



Η ηθοποιός η οποία έγινε γνωστή μέσα από τις ταινίες «Βασικά... καλησπέρα σας», «Έλα να γυμνωθούμε ντάρλινγκ», Τρελλός είμαι, ό,τι θέλω κάνω!, «ο πρώτος ματάκιας» και άλλες πολλές ανέφερε πως ποια σπάνια μία φωτογραφία θα είναι καλή αν δεν βάλει φίλτρα.



«Άρχισα να στεναχωριέμαι που χάλαμε τόσο όταν αρχίζει το γήρας… 2,5 χρόνια πριν τα 70 και όσες φωτογραφίες και αν βγάλω χωρίς φίλτρο, άντε μία να είναι για να βλέπεται» έγραψε η ηθοποιός που σε πολλές βιντεοκασέτες ήταν το έτερον ήμισυ του Στάθη Ψάλτη.



Παράλληλα ανέφερε πως δεν θέλει να δεχτεί σχόλια του τύπου πως είναι τυχερή που έφτασε σε αυτή την ηλικία ενώ άλλοι δεν τα καταφέρνουν καν.

«Και μην αρχίσουν τα “άλλοι δεν είχαν την τύχη να φτάσουν ούτε στην ηλικία σας”, γιατί θα με πειράξετε για ηλικία να μην το γνωρίζω… όμως τώρα έρχομαι σε επαφή με την τρίτη ηλικία και άρχισα να νιώθω άσχημα… θα το περάσω κι αυτό το στάδιο… συνηθίζεται νομίζω..», έγραψε παρακάτω.



Βέβαια όλο αυτό είπε πως είναι συνειδητοποίηση.

