Φίνου: «Δεν μπορώ να σε ξεχάσω» – Ραγίζει καρδιές για τον Στάθη Ψάλτη

Εννέα χρόνια έχουν περάσει από τον θάνατο του Στάθη Ψάλτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 21 Απριλίου 2017, σε ηλικία 66 ετών, αφήνοντας πίσω του σημαντική πορεία στο θέατρο και τον κινηματογράφο και έντονο αποτύπωμα στο κοινό.

Με αφορμή την επέτειο, η Καίτη Φίνου προχώρησε σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση, μέσα από την οποία θυμήθηκε τη σχέση τους και τα χρόνια που μοιράστηκαν, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά.

«21 Απριλίου 2017… Ρωτούν Σταθάκο αν σε σκέπτομαι, αν σε έχω ξεχάσει… Θέλω να γελάσω, να βρίσω… θυμώνω γιατί πώς είναι δυνατόν να ξεχάσω τον άνθρωπο που μοιράστηκα τα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής μου, τα πρώτα χρόνια που ξεκινήσαμε μαζί στον κινηματογράφο, τις τόσες επιτυχίες στο θέατρο…

Όχι, δεν υπήρξαμε ποτέ το ιδανικό ζευγάρι, ζήλεια, χωρισμοί, επανενώσεις, αρραβώνας, χωρισμοί πάλι… Πώς μπορεί να ξεχαστεί μια τόσο εκρηκτική σχέση… Σαφώς είχαμε και τις ωραίες στιγμές, αυτές που κράτησα στο μυαλό μου….

Σ’ ευχαριστώ για τα μαθήματα της πορείας μου στο θέατρο… και οι δύο άλλα όνειρα είχαμε για την πορεία μας κι αλλιώς η ζωή τα έφερε… Φτωχαδάκια είμαστε μωρέ και δεν υπήρχε η πολυτέλεια να ακολουθήσουμε τον θεατρικό δρόμο που είχαμε ονειρευτεί… όμως και πάλι ευλογημένοι είμαστε γιατί ο κόσμος ο απλός, ο λαϊκός, μας αγάπησε και μας στήριξε…

Ακόμη μια φορά θα πω πως υπήρξες μεγάλος δάσκαλος για μένα… μου έμαθες το θεατρικό ήθος και την αξιοκρατία… Τα ακολούθησα Σταθάκο μου κι ας βγήκα “χαμένη” στο τέλος… νοιώθω όμως ήρεμη με τον εαυτό μου και κοιμάμαι με ήρεμη συνείδηση…

Θα βρεθούμε Στάθη μου σύντομα… και θα τα πούμε από κοντά… Ζήσε γαλήνια στο φως… καλή αντάμωση αγαπημένε μου…» έγραψε η Καίτη Φίνου.

Οι γάμοι, ο μεγάλος έρωτας με την Καίτη Φίνου και το πρόωρο τέλος

Ο Στάθης Ψάλτης έκανε τον πρώτο του γάμο σε ηλικία μόλις 17 χρόνων, με την ηθοποιό Κάτια Κυβέλου, με την οποία και απέκτησε μία κόρη, τη Μαρία Ψάλτη. Ο ίδιος σε συνέντευξή του είχε δηλώσει ότι αυτός ο γάμος ήταν μία νεανική τρέλα που, παρόλα αυτά, του άφησε το μεγαλύτερη δώρο της ζωή του, την κόρη του.

Δεύτερη σύζυγός του υπήρξε η ηθοποιός Τάρια Μπούρα και τρίτη η επίσης ηθοποιός Χριστίνα Φιτσάκη, με την οποία γνωρίστηκε το 1995 και το ζευγάρι παντρεύτηκε 11 χρόνια μετά. Προσπάθησαν να κάνουν παιδιά αλλά δε τα κατάφεραν, αλλά ήταν πολύ αγαπημένοι έως το τέλος της ζωής του σπουδαίου ηθοποιού.

Πηγές αναφέρουν ότι ο Στάθης Ψάλτης ήταν αθεράπευτος γυναικάς και ότι από τη ζωή του πέρασαν πολλές νεαρές ηθοποιοί που έκαναν τα πρώτα τους βήματα μαζί του.

Ένας μεγάλος έρωτας ήταν αυτός που έζησε και με την Καίτη Φίνου, με την οποία έμεινε μαζί για 5 χρόνια και αρραβωνιάστηκε επτά φορές! Δυστυχώς, ο χωρισμός τους ήταν αναπόφεκτος, όπως δήλωσε και σε συνέντευξή της η ίδια Καίτη Φίνου το 2023, μιλώντας για τη σχέση της με τον Στάθη Ψάλτη και πώς ο ίδιος ακύρωσε τον γάμο τους, μόλις 1,5 μήνα προτου παντρευτούν: «Στο θέατρο παίζαμε μαζί, εγώ αποφασίζω να χωρίσω, ήταν η τελευταία ευκαιρία που του έδωσα. Έμενα 5,5 χρόνια στο ίδιο σπίτι με τον Στάθη. Όταν χώρισα με τον Στάθη και μετά επέμενε να είμαστε μαζί σε μια ταινία. Ήταν να παντρευτούμε με τον Στάθη στις 24 Φεβρουαρίου. Έχω πάει στο Κολωνάκι να κάνω πρόβα για το νυφικό. Γυρίζω σπίτι και βλέπω εκεί τον μάνατζερ του Στάθη, ο οποίος μου λέει ότι με περιμένει στο δωμάτιο ο Στάθης. Εκεί ο Στάθης μου λέει ότι τελικά δε θα παντρευτούμε. Η μητέρα μου ήταν στα τελευταία της, της το είχα πει και έψαχνε τι θα φορέσει. Αυτό ήταν 1,5 μήνα πριν τον γάμο. Μου είχε κρύψει ότι δεν είχε πάρει διαζύγιο από την γυναίκα του και τότε δεν ήταν γρήγορα τα διαζύγια».